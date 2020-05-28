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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6220622162226223
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 10:20

  Sommer написав:
  zРадио написав:
  Sommer написав:Ну и поскольку кремлебот критикус опять слился, поставим окончательную точку в его вранье:

1. Состояние Порошенко в 2020-м 1.3 миллиарда - нет, такое состояние у него было озвучено в 2014-м (соотвественно за благополучный 2013-й): https://www.forbes.com/profile/petro-poroshenko/
Там же написано, что из миллиардеров он вылетел в 2015-м.
2. Рейтинг украинских миллиардеров не велся с 2016-го - смотрим Ахметова, график внизу (который NET WORTH OVER TIME), там данные за все года с 2011-го.
https://www.forbes.com/profile/rinat-akhmetov/

Поздравляем кремлебота с массированным враньем.


  zРадио написав:я нигде не писал, что в рейтинге real-time нет украинских миллиардеров

А что, были претензии по этому? Нет, критикус, ты врал в другом. :)

Например, вот в этом:
  zРадио написав:я писал, что рейтинг украинских миллиардеров не публиковался с 2016-го.


И, кстати, до сих пор повторяешь вранье.

  zРадио написав:ведь вся защита строилась на том, что Порошенко за годы президентства обеднел, а не обогатился!

Да, обеднел. И об этом явно написано в форбсе.
Теперь, правда, есть подтверждение того, что "украинский топ-менеджер" не читает форбс, а читает рашкинскую пропаганду - но это и раньше понятно было. :mrgreen:
В мене склалось стійке враження, що пан зРадіо працює на московитську пропаганду.

Зрадіо, чи ти ідейно близький до ватної публіки? І працюєш на них за бесплатно? :mrgreen:
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 10:34

  Puente написав:Нє - якщо так нормально - то це просто така логіка ...
З одного боку я служу прямо у військах британських . З іншого - влаштовую проти британських військ диверсії . І це може навіть одні і ті ж люди - просто в різний час ? І на різних територіях .
Оксюморон просто ...

Люди разные из разных стран. В войсках союзников служили евреи граждане этих стран, а против британцев воевала часть евреев из подмандатной Палестины.
Так-же как в Красной армии были в основном левобережные украинцы, а у немцев - в основном правобережные
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 10:37

  Frant написав:В мене склалось стійке враження, що пан зРадіо працює на московитську пропаганду.

У таких как ты любой кто не согласен с вами украинофоб и московский пропагандист
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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