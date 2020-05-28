RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6219622062216222
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 00:50

  zРадио написав:Плохая новость для порохоботов - Forbes обновил рейтинг украинских миллиардеров впервые в 2016-го года.

Порошенко - номер 3 с состоянием 1.4 млрд долларов.

то есть президенство принесло ему примерно 100 млн. доларов?...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4607
З нами з: 06.08.08
Подякував: 243 раз.
Подякували: 728 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 01:03

  Тракторист написав:
  zРадио написав:Плохая новость для порохоботов - Forbes обновил рейтинг украинских миллиардеров впервые в 2016-го года.

Порошенко - номер 3 с состоянием 1.4 млрд долларов.

то есть президенство принесло ему примерно 100 млн. доларов?...


Не совсем так - с учетом того, что остальные богатейшие "бизнесмены" потеряли (согласно оценке) свои состоянии в х2-4, то Форбс просто уменьшил мультипликаторы, по которым определяет капитализацию их активов. Соответственно, бизнес и собственность Порошенко сегодня находятся в значительно лучшем состоянии относительно бизнеса и собственности других участников рейтинга.

Насколько сильно это связано с административным рычагами, которые у него были как у Президента страны, это уже другой вопрос. Я бы с порохоботами подискутировал именно об этом. Но у них рвутся пуканчики от самого факта возвращения Порошенко в рейтинг миллиардеров, поэтому поговорить по сути пока не удалось ))
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5868
З нами з: 02.05.18
Подякував: 994 раз.
Подякували: 2214 раз.
 
Профіль
2
4
3
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 08:48

  zРадио написав:Соответственно, бизнес и собственность Порошенко сегодня находятся в значительно лучшем состоянии относительно бизнеса и собственности других участников рейтинга.

Насколько сильно это связано с административным рычагами, которые у него были как у Президента страны, это уже другой вопрос. Я бы с порохоботами подискутировал именно об этом.

Ну давай - подискутуй.
По-перше. Сліпий траст рулить.
По-друге. Ціни на продовольство, тим паче, на кондитерські вироби, коливаються набагато менше, ніж на залізо чи енергоносії, і відпав потужний конкурент "Конті".
Порошенко треба порівнювати з аграрними олігархами, а тут зростання було набагато більшим, ніж у нього.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 10485
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1137 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 10:20

  Sommer написав:
  zРадио написав:
  Sommer написав:Ну и поскольку кремлебот критикус опять слился, поставим окончательную точку в его вранье:

1. Состояние Порошенко в 2020-м 1.3 миллиарда - нет, такое состояние у него было озвучено в 2014-м (соотвественно за благополучный 2013-й): https://www.forbes.com/profile/petro-poroshenko/
Там же написано, что из миллиардеров он вылетел в 2015-м.
2. Рейтинг украинских миллиардеров не велся с 2016-го - смотрим Ахметова, график внизу (который NET WORTH OVER TIME), там данные за все года с 2011-го.
https://www.forbes.com/profile/rinat-akhmetov/

Поздравляем кремлебота с массированным враньем.


  zРадио написав:я нигде не писал, что в рейтинге real-time нет украинских миллиардеров

А что, были претензии по этому? Нет, критикус, ты врал в другом. :)

Например, вот в этом:
  zРадио написав:я писал, что рейтинг украинских миллиардеров не публиковался с 2016-го.


И, кстати, до сих пор повторяешь вранье.

  zРадио написав:ведь вся защита строилась на том, что Порошенко за годы президентства обеднел, а не обогатился!

Да, обеднел. И об этом явно написано в форбсе.
Теперь, правда, есть подтверждение того, что "украинский топ-менеджер" не читает форбс, а читает рашкинскую пропаганду - но это и раньше понятно было. :mrgreen:
В мене склалось стійке враження, що пан зРадіо працює на московитську пропаганду.

Зрадіо, чи ти ідейно близький до ватної публіки? І працюєш на них за бесплатно? :mrgreen:
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21416
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1196 раз.
Подякували: 2194 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 11:48

Re: Політичні дискусії

Frant написав:
  shapo написав:
  Frant написав:В мене склалось стійке враження, що пан зРадіо працює на московитську пропаганду.

У таких как ты любой кто не согласен с вами украинофоб и московский пропагандист

Як можна жити в державі і ненавидіти її?
.


У себя спроси.
Почему такие как вы ненавидите Украину и пытаетесь сделать всё чтобы разрушить её.? Сеете ненависть, разрушаете единство народа, пытаясь разбить его на противостоящие друг другу группы — то по расовому признаку, то по географическое, то по религиозному, то по языковому.
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
Повідомлень: 3050
З нами з: 26.03.16
Подякував: 161 раз.
Подякували: 954 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 11:49

  shapo написав:73% на последних выборах
показали, що вони хочуть пити пиво і дивитсь "квартал" всюди, в тому числі й у ВР та КМ.
Я думаю, що "квартально-зелений" період скоро повинен закінчитись. Або держава і порядок, або поганий цирк і ЗП 3000 русіш рублів/міс, як в ОРДЛО.

Схоже, що Зе- почав це розуміти:
"За нарушение – штраф в сотни тысяч. Как Зеленский хочет поменять воинский учет"


https://uainfo.org/blognews/1590739599- ... ochet.html

  Shram написав:Почему такие как вы ненавидите Украину и пытаетесь сделать всё чтобы разрушить её.? Сеете ненависть, разрушаете единство народа, пытаясь разбить его на противостоящие друг другу группы — то по расовому признаку, то по географическое, то по религиозному, то по языковому.

Дійсно, ватани хочуть створити провінцію чи південно-західний федеральний округ Московії, але це поки що їм не вдається. :mrgreen:
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 29 тра, 2020 12:13, всього редагувалось 4 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21416
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1196 раз.
Подякували: 2194 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 12:04

  Shram написав:
Почему такие как вы ненавидите Украину и пытаетесь сделать всё чтобы разрушить её.? Сеете ненависть, разрушаете единство народа, пытаясь разбить его на противостоящие друг другу группы — то по расовому признаку, то по географическое, то по религиозному, то по языковому.


Якого такого "народа" ? В Україні живе кілька десятків різних народів та народностей .
Всі різні . Чи Ви теж вважаєте українців і "русскіх" одним народом ?
Puente
 
Повідомлень: 3183
З нами з: 12.08.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 371 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 12:21

Re: Політичні дискусії

Frant написав:
  shapo написав:73% на последних выборах
показали, що вони хочуть пити пиво і дивитсь "квартал" всюди, в тому числі й у ВР та КМ.
Я думаю, що "квартально-зелений" період скоро повинен закінчитись. Або держава і порядок, або поганий цирк і ЗП 3000 русіш рублів/міс, як в ОРДЛО.

Схоже, що Зе- почав це розуміти:
"За нарушение – штраф в сотни тысяч. Как Зеленский хочет поменять воинский учет"


https://uainfo.org/blognews/1590739599- ... ochet.html

  Shram написав:Почему такие как вы ненавидите Украину и пытаетесь сделать всё чтобы разрушить её.? Сеете ненависть, разрушаете единство народа, пытаясь разбить его на противостоящие друг другу группы — то по расовому признаку, то по географическое, то по религиозному, то по языковому.

Дійсно, ватани хочуть створити провінцію чи південно-західний федеральний округ Московії, але це поки що їм не вдається. :mrgreen:
И по вашему все кто говорит по-русски тот ватан?
Все кто не поддерживает уход украинской церкви под константинопольское крыло - тот ватан?
Все у кого национальность не украинец - тот ватан?
Всё кто с Востока Украины - тот ватан?

Вы понимаете что делите людей по внешним признакам и сеете вражду внутри страны?
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
Повідомлень: 3050
З нами з: 26.03.16
Подякував: 161 раз.
Подякували: 954 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 12:22

  Frant написав:В мене склалось стійке враження, що пан зРадіо працює на московитську пропаганду.

Зрадіо, чи ти ідейно близький до ватної публіки? І працюєш на них за бесплатно? :mrgreen:


А порохоботы продолжают заниматься пропагандой в духе "либо Порошенко, либо путин". Без печали ребята.

Если Форбс опубликовал рейтинг украинских миллиардеров с Порошенко на 3-м месте, то непременно тот, кто это перепостил, работает на "московитскую пропаганду". Ахахахахаха, клоуны))
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5868
З нами з: 02.05.18
Подякував: 994 раз.
Подякували: 2214 раз.
 
Профіль
2
4
3
  #<1 ... 6219622062216222
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 13 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (19095)
29.05.2020 12:21
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.