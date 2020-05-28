Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
zРадио написав:Плохая новость для порохоботов - Forbes обновил рейтинг украинских миллиардеров впервые в 2016-го года.
Порошенко - номер 3 с состоянием 1.4 млрд долларов.
то есть президенство принесло ему примерно 100 млн. доларов?...
Не совсем так - с учетом того, что остальные богатейшие "бизнесмены" потеряли (согласно оценке) свои состоянии в х2-4, то Форбс просто уменьшил мультипликаторы, по которым определяет капитализацию их активов. Соответственно, бизнес и собственность Порошенко сегодня находятся в значительно лучшем состоянии относительно бизнеса и собственности других участников рейтинга.
Насколько сильно это связано с административным рычагами, которые у него были как у Президента страны, это уже другой вопрос. Я бы с порохоботами подискутировал именно об этом. Но у них рвутся пуканчики от самого факта возвращения Порошенко в рейтинг миллиардеров, поэтому поговорить по сути пока не удалось ))
zРадио написав:Соответственно, бизнес и собственность Порошенко сегодня находятся в значительно лучшем состоянии относительно бизнеса и собственности других участников рейтинга.
Насколько сильно это связано с административным рычагами, которые у него были как у Президента страны, это уже другой вопрос. Я бы с порохоботами подискутировал именно об этом.
Ну давай - подискутуй. По-перше. Сліпий траст рулить. По-друге. Ціни на продовольство, тим паче, на кондитерські вироби, коливаються набагато менше, ніж на залізо чи енергоносії, і відпав потужний конкурент "Конті". Порошенко треба порівнювати з аграрними олігархами, а тут зростання було набагато більшим, ніж у нього.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Frant написав:В мене склалось стійке враження, що пан зРадіо працює на московитську пропаганду.
У таких как ты любой кто не согласен с вами украинофоб и московский пропагандист
Як можна жити в державі і ненавидіти її? .
У себя спроси. Почему такие как вы ненавидите Украину и пытаетесь сделать всё чтобы разрушить её.? Сеете ненависть, разрушаете единство народа, пытаясь разбить его на противостоящие друг другу группы — то по расовому признаку, то по географическое, то по религиозному, то по языковому.
показали, що вони хочуть пити пиво і дивитсь "квартал" всюди, в тому числі й у ВР та КМ. Я думаю, що "квартально-зелений" період скоро повинен закінчитись. Або держава і порядок, або поганий цирк і ЗП 3000 русіш рублів/міс, як в ОРДЛО.
Схоже, що Зе- почав це розуміти: "За нарушение – штраф в сотни тысяч. Как Зеленский хочет поменять воинский учет"
Shram написав:Почему такие как вы ненавидите Украину и пытаетесь сделать всё чтобы разрушить её.? Сеете ненависть, разрушаете единство народа, пытаясь разбить его на противостоящие друг другу группы — то по расовому признаку, то по географическое, то по религиозному, то по языковому.
Дійсно, ватани хочуть створити провінцію чи південно-західний федеральний округ Московії, але це поки що їм не вдається.
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 29 тра, 2020 12:13, всього редагувалось 4 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Shram написав: Почему такие как вы ненавидите Украину и пытаетесь сделать всё чтобы разрушить её.? Сеете ненависть, разрушаете единство народа, пытаясь разбить его на противостоящие друг другу группы — то по расовому признаку, то по географическое, то по религиозному, то по языковому.
Якого такого "народа" ? В Україні живе кілька десятків різних народів та народностей . Всі різні . Чи Ви теж вважаєте українців і "русскіх" одним народом ?
показали, що вони хочуть пити пиво і дивитсь "квартал" всюди, в тому числі й у ВР та КМ. Я думаю, що "квартально-зелений" період скоро повинен закінчитись. Або держава і порядок, або поганий цирк і ЗП 3000 русіш рублів/міс, як в ОРДЛО.
Схоже, що Зе- почав це розуміти: "За нарушение – штраф в сотни тысяч. Как Зеленский хочет поменять воинский учет"
Shram написав:Почему такие как вы ненавидите Украину и пытаетесь сделать всё чтобы разрушить её.? Сеете ненависть, разрушаете единство народа, пытаясь разбить его на противостоящие друг другу группы — то по расовому признаку, то по географическое, то по религиозному, то по языковому.
Дійсно, ватани хочуть створити провінцію чи південно-західний федеральний округ Московії, але це поки що їм не вдається.
И по вашему все кто говорит по-русски тот ватан? Все кто не поддерживает уход украинской церкви под константинопольское крыло - тот ватан? Все у кого национальность не украинец - тот ватан? Всё кто с Востока Украины - тот ватан?
Вы понимаете что делите людей по внешним признакам и сеете вражду внутри страны?