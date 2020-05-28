Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
zРадио написав:Если Форбс опубликовал рейтинг украинских миллиардеров с Порошенко на 3-м месте
Ти уточнюй 1 Форбс взагалі не включив Порошенка в число тих,хто має від 1 млрд доларів 2 Те що якась інтернет сторінка з домену ру-щось надрукувала і це щось не підтверджується офіційними данними від Форбс... То це а - стандартна брехня яку використовують педераційники б - за використання торгової марки Форбс при просуванні брехні - хтось з педераційників може і постраждати в юридичній площині..
Питання ж не до москалів з їх фейками на їх сторінках Питання до тебе Ти якого милого фейки розповсюджуєш? Добре платять? Чи ти в душі москаль? Чи просто звик на російських помойках отиратись і тягнеш звідти все?
zРадио написав:Если Форбс опубликовал рейтинг украинских миллиардеров с Порошенко на 3-м месте
Ти уточнюй 1 Форбс взагалі не включив Порошенка в число тих,хто має від 1 млрд доларів 2 Те що якась інтернет сторінка з домену ру-щось надрукувала і це щось не підтверджується офіційними данними від Форбс... То це а - стандартна брехня яку використовують педераційники б - за використання торгової марки Форбс при просуванні брехні - хтось з педераційників може і постраждати в юридичній площині..
Питання ж не до москалів з їх фейками на їх сторінках Питання до тебе Ти якого милого фейки розповсюджуєш? Добре платять? Чи ти в душі москаль? Чи просто звик на російських помойках отиратись і тягнеш звідти все?
Ну у троллей горит! Это очень знаковая "дискуссия", в которой все упоротые порохоботы поименно обвинили Форбс в распространении фейков и работу на передацию.
Запомним это - ради отбеливания кумира и нанимателя тролли готовы даже авторитетное западное медиа обговнять!
Shram написав:И по вашему все кто говорит по-русски тот ватан? Все кто не поддерживает уход украинской церкви под константинопольское крыло - тот ватан? Все у кого национальность не украинец - тот ватан? Всё кто с Востока Украины - тот ватан?
Вы понимаете что делите людей по внешним признакам и сеете вражду внутри страны?
Ми ділимо? Ви розумієте що Кубань - це Українська мова і українці...- але ми її не захоплюємо Ви розумієте що Тюмень на 30% складається з українців - але там жодної української в ЗМІ чи в школах
Ви розумієте,що ви зараз пишите російською і нічого не боїтесь..бо в Україні відсутні закони які б дискримінували тих хто використовує російську...
То хто ділить? І хто корисний ідіот?
Беру читаю: вопросы на счёт деления к конкретному форумчанину. Что определяет-делит на ватанов неватанов.
В законах не делят, не запрещают. К законам вопросов нет.
zРадио написав:Если Форбс опубликовал рейтинг украинских миллиардеров с Порошенко на 3-м месте
Ти уточнюй 1 Форбс взагалі не включив Порошенка в число тих,хто має від 1 млрд доларів 2 Те що якась інтернет сторінка з домену ру-щось надрукувала і це щось не підтверджується офіційними данними від Форбс... То це а - стандартна брехня яку використовують педераційники б - за використання торгової марки Форбс при просуванні брехні - хтось з педераційників може і постраждати в юридичній площині..
Питання ж не до москалів з їх фейками на їх сторінках Питання до тебе Ти якого милого фейки розповсюджуєш? Добре платять? Чи ти в душі москаль? Чи просто звик на російських помойках отиратись і тягнеш звідти все?
Ну у троллей горит! Это очень знаковая "дискуссия", в которой все упоротые порохоботы поименно обвинили Форбс в распространении фейков и работу на передацию. Запомним это - ради отбеливания кумира и нанимателя тролли готовы даже авторитетное западное медиа обговнять!
Дурню Не Форбс звинуватили.. З Форбсом - все нормально. Відкриваєш офіційну сторінку без крапочки ру... і вибираєш,хочеш по країнам,хочеш по галузям... там фільтри чудово працюють Так от -вибравши Україна - У офіційному списку Форбс -Порошенко відсутній..
А те що фекокраїна на фейкосторінці- збрехала.. Так який піп - такий і прихід Якщо пуйло брехало що російський військовослужбовців в ОРДЛО нема і 700 танків з шахт.. - то чого ти чекаєш від мілкого москалика.який адмініструє сторіночки з домену ру...
Тільки ще раз Москалик то адмініструє - його інтерес зрозумілий..
Ти чого поліз на російські сайти? Що ти там хочеш знайти? Правду?
budivelnik написав:Ти чого поліз на російські сайти? Що ти там хочеш знайти? Правду?
Пропагандист, я не лазил по российским сайтам! Об этом все украинские СМИ написали со ссылкой на forbes.ru! А та, в свою очередь, опубликовала электронную версию материала украинского Форбс, который выходит в исключительно печатном виде.
Но ничего, я ж говорю - я дождусь, пока изменения внесут и в американскую версию. Плюс кто-нибудь из подписчиков украинской печатной версии выложит сканы в сеть. Мокать порохоботов носом в их собственное вранье всегда приятно
freeze написав:Следователи ГБР арестовали 42 картины из коллекции Петра Порошенко, которые ранее были выставлены в музее имени Ивана Гончара.
Кинув у гуггл звідки дровішки. Вискочило тасс, звєзда, красная вєсна. Серйозні джерела. З погляду інвестбанкіра Фурси:
Нездорове бажання когось там у владі посадити Петра Порошенка будь-якою ціною — це дуже нерозумно. Бо шукають привід посадити людину, а не є злочин, який вимагає покарання. У результаті є два варіанти. Або ти кілька разів сідаєш в калюжу, виглядаєш ідіотом і в результаті так нікого і не посадиш, що, швидше за все, і станеться. Особливо з огляду на інтелектуальну слабкість людей, які хочуть когось посадити, і слабку компетентність влади в цілому. І з огляду на смішні приводи, за якими хочуть посадити колишнього президента країни. А тоді ти слабкий і смішний, і це погано для політика. Класична ситуація — ДБР в музеї. Або ти напружуєш все, що можна напружити, у тебе якимось дивом це виходить і ти садиш Порошенка в тюрму за якимось смішним приводом, який і поруч не стояв з контрактом Тимошенко-Путіна 2009 року, що коштував країні дуже дорого. І тоді ти повторюєш шлях Януковича з Тимошенко, потрапляєш в ізоляцію, лякаєш інвесторів і втрачаєш підтримку Заходу, а країна отримує клеймо політичних репресій. https://wz.lviv.ua/blogs/413453-vlada-m ... kinchytsia
Ну в принципі від завидющого клоунського електорату чекати більшого складно, але ж самі себе заганяють у венесуельський сценарій.
Тракторист написав:то есть президенство принесло ему примерно 100 млн. доларов?...
Та навіть без президенства заробити 6% до своїх статків по найкрутішим оцінкам за 6 років можливо. Зебіли взагалі любили цифру в 100 раз розбагатів.