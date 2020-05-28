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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6221622262236224>
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 12:38

  zРадио написав:Если Форбс опубликовал рейтинг украинских миллиардеров с Порошенко на 3-м месте
Ти уточнюй
1 Форбс взагалі не включив Порошенка в число тих,хто має від 1 млрд доларів
2 Те що якась інтернет сторінка з домену ру-щось надрукувала і це щось не підтверджується офіційними данними від Форбс...
То це
а - стандартна брехня яку використовують педераційники
б - за використання торгової марки Форбс при просуванні брехні - хтось з педераційників може і постраждати в юридичній площині..

Питання ж не до москалів з їх фейками на їх сторінках
Питання до тебе
Ти якого милого фейки розповсюджуєш?
Добре платять?
Чи ти в душі москаль?
Чи просто звик на російських помойках отиратись і тягнеш звідти все?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 12:45

  budivelnik написав:
  zРадио написав:Если Форбс опубликовал рейтинг украинских миллиардеров с Порошенко на 3-м месте
Ти уточнюй
1 Форбс взагалі не включив Порошенка в число тих,хто має від 1 млрд доларів
2 Те що якась інтернет сторінка з домену ру-щось надрукувала і це щось не підтверджується офіційними данними від Форбс...
То це
а - стандартна брехня яку використовують педераційники
б - за використання торгової марки Форбс при просуванні брехні - хтось з педераційників може і постраждати в юридичній площині..

Питання ж не до москалів з їх фейками на їх сторінках
Питання до тебе
Ти якого милого фейки розповсюджуєш?
Добре платять?
Чи ти в душі москаль?
Чи просто звик на російських помойках отиратись і тягнеш звідти все?


Ну у троллей горит! Это очень знаковая "дискуссия", в которой все упоротые порохоботы поименно обвинили Форбс в распространении фейков и работу на передацию.

Запомним это - ради отбеливания кумира и нанимателя тролли готовы даже авторитетное западное медиа обговнять!
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 12:48

  budivelnik написав:
  Shram написав:И по вашему все кто говорит по-русски тот ватан?
Все кто не поддерживает уход украинской церкви под константинопольское крыло - тот ватан?
Все у кого национальность не украинец - тот ватан?
Всё кто с Востока Украины - тот ватан?

Вы понимаете что делите людей по внешним признакам и сеете вражду внутри страны?
Ми ділимо?
Ви розумієте що Кубань - це Українська мова і українці...- але ми її не захоплюємо
Ви розумієте що Тюмень на 30% складається з українців - але там жодної української в ЗМІ чи в школах

Ви розумієте,що ви зараз пишите російською і нічого не боїтесь..бо в Україні відсутні закони які б дискримінували тих хто використовує російську...

То хто ділить? І хто корисний ідіот?

Беру читаю: вопросы на счёт деления к конкретному форумчанину. Что определяет-делит на ватанов неватанов.

В законах не делят, не запрещают.
К законам вопросов нет.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 12:49

  zРадио написав:
  budivelnik написав:
  zРадио написав:Если Форбс опубликовал рейтинг украинских миллиардеров с Порошенко на 3-м месте
Ти уточнюй
1 Форбс взагалі не включив Порошенка в число тих,хто має від 1 млрд доларів
2 Те що якась інтернет сторінка з домену ру-щось надрукувала і це щось не підтверджується офіційними данними від Форбс...
То це
а - стандартна брехня яку використовують педераційники
б - за використання торгової марки Форбс при просуванні брехні - хтось з педераційників може і постраждати в юридичній площині..

Питання ж не до москалів з їх фейками на їх сторінках
Питання до тебе
Ти якого милого фейки розповсюджуєш?
Добре платять?
Чи ти в душі москаль?
Чи просто звик на російських помойках отиратись і тягнеш звідти все?

Ну у троллей горит! Это очень знаковая "дискуссия", в которой все упоротые порохоботы поименно обвинили Форбс в распространении фейков и работу на передацию.
Запомним это - ради отбеливания кумира и нанимателя тролли готовы даже авторитетное западное медиа обговнять!
Дурню
Не Форбс звинуватили..
З Форбсом - все нормально.
Відкриваєш офіційну сторінку без крапочки ру... і вибираєш,хочеш по країнам,хочеш по галузям... там фільтри чудово працюють
Так от -вибравши Україна - У офіційному списку Форбс -Порошенко відсутній..

А те що фекокраїна на фейкосторінці- збрехала..
Так який піп - такий і прихід
Якщо пуйло брехало що російський військовослужбовців в ОРДЛО нема і 700 танків з шахт.. - то чого ти чекаєш від мілкого москалика.який адмініструє сторіночки з домену ру...

Тільки ще раз
Москалик то адмініструє - його інтерес зрозумілий..

Ти чого поліз на російські сайти? Що ти там хочеш знайти? Правду?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 12:51

  detroytred написав:В законах не делят, не запрещают.
К законам вопросов нет.
Звідси висновок
Якщо бандерівці(хунта) при владі і навіть не прийняли Закони які б ділили/забороняли - то виходить що фейки про ділять/забороняють вкидають якраз ті,хто до України відношення не має...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 12:55

  budivelnik написав:
  detroytred написав:В законах не делят, не запрещают.
К законам вопросов нет.
Звідси висновок
Якщо бандерівці(хунта) при владі і навіть не прийняли Закони які б ділили/забороняли - то виходить що фейки про ділять/забороняють вкидають якраз ті,хто до України відношення не має...

Какие фейки? Причём тут фейки? Какая хунта, какие бандеровцы?

Деление на ватанов неватанов имеет место быть на этих страницах от конкретных форумчан.
Поэтому вопросы по факту.
Вполне уместные.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 12:55

Кого еще порохоботы обвинили в распространении фейков о Порошенко - запомним (разумеется, это не все издания, а только самые рейтинговые и уважаемые самими порохоботами, когда им это выгодно):

- liga.net (https://biz.liga.net/ekonomika/all/novo ... et-31-mlrd)

- Украинская правда (https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/05/29/7253638/)

- Новое время (https://nv.ua/biz/economics/reyting-bog ... 90866.html).

Кстати, последние специально для порохоботов уточняют источник: "Журнал Forbes Украина в первом номере после перезапуска"
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 13:01

  budivelnik написав:Ти чого поліз на російські сайти? Що ти там хочеш знайти? Правду?


Пропагандист, я не лазил по российским сайтам! Об этом все украинские СМИ написали со ссылкой на forbes.ru! А та, в свою очередь, опубликовала электронную версию материала украинского Форбс, который выходит в исключительно печатном виде.

Но ничего, я ж говорю - я дождусь, пока изменения внесут и в американскую версию. Плюс кто-нибудь из подписчиков украинской печатной версии выложит сканы в сеть. Мокать порохоботов носом в их собственное вранье всегда приятно :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 13:19

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Следователи ГБР арестовали 42 картины из коллекции Петра Порошенко, которые ранее были выставлены в музее имени Ивана Гончара.


Кинув у гуггл звідки дровішки. Вискочило тасс, звєзда, красная вєсна. Серйозні джерела.
З погляду інвестбанкіра Фурси:
Нездорове бажання когось там у владі посадити Петра Порошенка будь-якою ціною — це дуже нерозумно. Бо шукають привід посадити людину, а не є злочин, який вимагає покарання. У результаті є два варіанти.
Або ти кілька разів сідаєш в калюжу, виглядаєш ідіотом і в результаті так нікого і не посадиш, що, швидше за все, і станеться. Особливо з огляду на інтелектуальну слабкість людей, які хочуть когось посадити, і слабку компетентність влади в цілому. І з огляду на смішні приводи, за якими хочуть посадити колишнього президента країни. А тоді ти слабкий і смішний, і це погано для політика. Класична ситуація — ДБР в музеї.
Або ти напружуєш все, що можна напружити, у тебе якимось дивом це виходить і ти садиш Порошенка в тюрму за якимось смішним приводом, який і поруч не стояв з контрактом Тимошенко-Путіна 2009 року, що коштував країні дуже дорого. І тоді ти повторюєш шлях Януковича з Тимошенко, потрапляєш в ізоляцію, лякаєш інвесторів і втрачаєш підтримку Заходу, а країна отримує клеймо політичних репресій. https://wz.lviv.ua/blogs/413453-vlada-m ... kinchytsia


Ну в принципі від завидющого клоунського електорату чекати більшого складно, але ж самі себе заганяють у венесуельський сценарій.

  Тракторист написав:то есть президенство принесло ему примерно 100 млн. доларов?...


Та навіть без президенства заробити 6% до своїх статків по найкрутішим оцінкам за 6 років можливо.
Зебіли взагалі любили цифру в 100 раз розбагатів.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 13:44

Ну що, зелені виклянчили гроші у МВФ!
А так кричав Голобородько, ногами тупав)))
https://censor.net.ua/ua/news/3198813/p ... ya_shmygal
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 29 тра, 2020 13:54, всього редагувалось 2 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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