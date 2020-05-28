Нездорове бажання когось там у владі посадити Петра Порошенка будь-якою ціною — це дуже нерозумно. Бо шукають привід посадити людину, а не є злочин, який вимагає покарання. У результаті є два варіанти.Або ти кілька разів сідаєш в калюжу, виглядаєш ідіотом і в результаті так нікого і не посадиш, що, швидше за все, і станеться. Особливо з огляду на інтелектуальну слабкість людей, які хочуть когось посадити, і слабку компетентність влади в цілому. І з огляду на смішні приводи, за якими хочуть посадити колишнього президента країни. А тоді ти слабкий і смішний, і це погано для політика. Класична ситуація — ДБР в музеї.Або ти напружуєш все, що можна напружити, у тебе якимось дивом це виходить і ти садиш Порошенка в тюрму за якимось смішним приводом, який і поруч не стояв з контрактом Тимошенко-Путіна 2009 року, що коштував країні дуже дорого. І тоді ти повторюєш шлях Януковича з Тимошенко, потрапляєш в ізоляцію, лякаєш інвесторів і втрачаєш підтримку Заходу, а країна отримує клеймо політичних репресій.