Політичні дискусії
+ Додати тему
Відповісти на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 29 тра, 2020 13:51
Shram написав:
И по вашему все кто говорит по-русски тот ватан?
Все кто не поддерживает уход украинской церкви под константинопольское крыло - тот ватан?
Все у кого национальность не украинец - тот ватан?
Всё кто с Востока Украины - тот ватан?
Я думаю, що ти чудово знаєш, хто такі ватніки/ватнічки і чого вони варті. Національність і віросповідання - ні при чому.
"
ватнік є людиною із (пост)радянською ментальністю, яка щиро не розуміє, для чого існує держава Україна" Є інші визначення поняття: Збірний образ російського і проросійського патріотичного бидла. Любить тоталітарну владу (Путін, Сталін), підпорядкування, зрівнювання людей під один гребінець, горілку і все російське. Ненавидить США і все неросійське. Святе свято для ватника — 9 травня, на яке ватник любить напитися і заявити, що «діди воювали». Патріотичний, безвольний і невиправно тупий. Іронія і самоіронія відсутні як такі У січні 2018 в Литві був запущений інтернет-проєкт «Vatnikas» («Ватники»), аналог українського «Миротворця»
."
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0 ... 0%BD%D0%B3
)
zРадио написав:
я дождусь, пока изменения внесут и в американскую версию.
поки що пан "неватнік"(????) тягає новини з російських та промосковських помийних сайтів і дивується, чому його носом тикають.
Востаннє редагувалось
Frant
в П'ят 29 тра, 2020 14:01, всього редагувалось 3 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Повідомлень: 21421
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1196 раз.
Подякували: 2194 раз.
Профіль
Додано: П'ят 29 тра, 2020 13:53
Frant написав:
поки що пан "неватнік"(????) тягає новини з російських та промосковських помийних сайтів і дивується, чому його носом тикають.
Новое Время и Украинская Правда - помойные промосковские сайты (с) Цитаты великих порохоботов
zРадио
Повідомлень: 5876
З нами з: 02.05.18
Подякував: 996 раз.
Подякували: 2214 раз.
Профіль
2
4
3
Додано: П'ят 29 тра, 2020 13:56
zРадио написав: Frant написав:
поки що пан "неватнік"(????) тягає новини з російських та промосковських помийних сайтів і дивується, чому його носом тикають.
Новое Время и Украинская Правда - помойные промосковские сайты (с) Цитаты великих порохоботов
зРадіо, хочеш, я тобе трохи проінформую, як шукати інформацію, щоб не звинувачували у роботі на Московію?
Шукаєш інформацію на англомовних чи українськомовних сайтах. І всі справи.
До речі, як тобі визначення "ватніка"?
Може, своє напишеш?
viewtopic.php?f=13&t=221395&p=4977171#p4977171
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Повідомлень: 21421
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1196 раз.
Подякували: 2194 раз.
Профіль
Додано: П'ят 29 тра, 2020 13:59
Frant написав: zРадио написав: Frant написав:
поки що пан "неватнік"(????) тягає новини з російських та промосковських помийних сайтів і дивується, чому його носом тикають.
Новое Время и Украинская Правда - помойные промосковские сайты (с) Цитаты великих порохоботов
зРадіо, хочеш, я тобе трохи проінформую, як шукати інформацію, щоб не звинувачували у роботі на Московію?
Шукаєш інформацію на англомовних чи українськомовних сайтах. І всі справи.
До речі, як тобі визначення "ватнік"?
Може, своє напишеш?
И снова тролль прикидывается дурачком, будто бы у УП и НВ нет украиноязычных версий
https://www.pravda.com.ua/ https://nv.ua/ukr?utm_source=set_lang
zРадио
Повідомлень: 5876
З нами з: 02.05.18
Подякував: 996 раз.
Подякували: 2214 раз.
Профіль
2
4
3
Додано: П'ят 29 тра, 2020 14:06
zРадио написав: Frant написав: zРадио написав:
Новое Время и Украинская Правда - помойные промосковские сайты (с) Цитаты великих порохоботов
зРадіо, хочеш, я тобе трохи проінформую, як шукати інформацію, щоб не звинувачували у роботі на Московію?
Шукаєш інформацію на англомовних чи українськомовних сайтах. І всі справи.
До речі, як тобі визначення "ватнік"?
Може, своє напишеш?
И снова тролль прикидывается дурачком, будто бы у УП и НВ нет украиноязычных версий
https://www.pravda.com.ua/ https://nv.ua/ukr?utm_source=set_lang
Значить, лише з англомовних)))
хоча московити й там нишпорять, інколи закидують свої фейк-новини
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Повідомлень: 21421
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1196 раз.
Подякували: 2194 раз.
Профіль
Додано: П'ят 29 тра, 2020 14:23
19yuriy91
Повідомлень: 2744
З нами з: 15.09.12
Подякував: 246 раз.
Подякували: 379 раз.
Профіль
Додано: П'ят 29 тра, 2020 14:32
Frant
Так ты сначала озвучь свою хотелку для чего существует Держава Украина, а то ж народ-то не знает. Как под твои вимоги подстроиться))
detroytred
Повідомлень: 23047
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1936 раз.
Подякували: 3240 раз.
Профіль
Додано: П'ят 29 тра, 2020 15:07
detroytred написав:
Frant
Так ты сначала озвучь свою хотелку для чего существует Держава Украина, а то ж народ-то не знает.
Как под твои вимоги подстроиться))
Може, спочатку пан Детройтед розпише, в чому сенс його буття?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Повідомлень: 21421
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1196 раз.
Подякували: 2194 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор