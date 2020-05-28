Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Shram написав:И по вашему все кто говорит по-русски тот ватан? Все кто не поддерживает уход украинской церкви под константинопольское крыло - тот ватан? Все у кого национальность не украинец - тот ватан? Всё кто с Востока Украины - тот ватан?
Я думаю, що ти чудово знаєш, хто такі ватніки/ватнічки і чого вони варті. Національність і віросповідання - ні при чому.
"ватнік є людиною із (пост)радянською ментальністю, яка щиро не розуміє, для чого існує держава Україна"
Є інші визначення поняття: Збірний образ російського і проросійського патріотичного бидла. Любить тоталітарну владу (Путін, Сталін), підпорядкування, зрівнювання людей під один гребінець, горілку і все російське. Ненавидить США і все неросійське. Святе свято для ватника — 9 травня, на яке ватник любить напитися і заявити, що «діди воювали». Патріотичний, безвольний і невиправно тупий. Іронія і самоіронія відсутні як такі У січні 2018 в Литві був запущений інтернет-проєкт «Vatnikas» («Ватники»), аналог українського «Миротворця»."
А чего никто не обсуждает бой между винницкими и броварскими активистами силами до роты. Понимаю, что у нас в стране это обыденность, но хотя бы пару слов можно было сказать, хлопцы старались. Кстати я так и не понял кто победил, винницкие активисты побили местных или наоборот ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze написав:А чего никто не обсуждает бой между винницкими и броварскими активистами силами до роты. Понимаю, что у нас в стране это обыденность, но хотя бы пару слов можно было сказать, хлопцы старались. Кстати я так и не понял кто победил, винницкие активисты побили местных или наоборот ?
Коллега freeze, зачёт Знатно наброшено про активистов
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
freeze написав:А чего никто не обсуждает бой между винницкими и броварскими активистами силами до роты. Понимаю, что у нас в стране это обыденность, но хотя бы пару слов можно было сказать, хлопцы старались. Кстати я так и не понял кто победил, винницкие активисты побили местных или наоборот ?
Победитель - тот, кто платит. Они наёмные.
Главное - о заказчиках ни слова. И размыто о распределителях маршрутов. Всё внимание к пешкам, следствию, а не причине.