Додано: П'ят 29 тра, 2020 16:11

А чего никто не обсуждает бой между винницкими и броварскими активистами силами до роты.

Понимаю, что у нас в стране это обыденность, но хотя бы пару слов можно было сказать, хлопцы старались.

Кстати я так и не понял кто победил, винницкие активисты побили местных или наоборот ?

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.