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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6222622362246225>
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 13:51

  Shram написав:И по вашему все кто говорит по-русски тот ватан?
Все кто не поддерживает уход украинской церкви под константинопольское крыло - тот ватан?
Все у кого национальность не украинец - тот ватан?
Всё кто с Востока Украины - тот ватан?

Я думаю, що ти чудово знаєш, хто такі ватніки/ватнічки і чого вони варті. Національність і віросповідання - ні при чому.

"ватнік є людиною із (пост)радянською ментальністю, яка щиро не розуміє, для чого існує держава Україна"

Є інші визначення поняття:
Збірний образ російського і проросійського патріотичного бидла. Любить тоталітарну владу (Путін, Сталін), підпорядкування, зрівнювання людей під один гребінець, горілку і все російське. Ненавидить США і все неросійське. Святе свято для ватника — 9 травня, на яке ватник любить напитися і заявити, що «діди воювали». Патріотичний, безвольний і невиправно тупий. Іронія і самоіронія відсутні як такі
У січні 2018 в Литві був запущений інтернет-проєкт «Vatnikas» («Ватники»), аналог українського «Миротворця»."

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0 ... 0%BD%D0%B3)

  zРадио написав:я дождусь, пока изменения внесут и в американскую версию.

поки що пан "неватнік"(????) тягає новини з російських та промосковських помийних сайтів і дивується, чому його носом тикають.
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 29 тра, 2020 14:01, всього редагувалось 3 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 13:53

  Frant написав:поки що пан "неватнік"(????) тягає новини з російських та промосковських помийних сайтів і дивується, чому його носом тикають.


Новое Время и Украинская Правда - помойные промосковские сайты (с) Цитаты великих порохоботов :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 13:56

  zРадио написав:
  Frant написав:поки що пан "неватнік"(????) тягає новини з російських та промосковських помийних сайтів і дивується, чому його носом тикають.


Новое Время и Украинская Правда - помойные промосковские сайты (с) Цитаты великих порохоботов :mrgreen:

зРадіо, хочеш, я тобе трохи проінформую, як шукати інформацію, щоб не звинувачували у роботі на Московію?

Шукаєш інформацію на англомовних чи українськомовних сайтах. І всі справи. :roll:

До речі, як тобі визначення "ватніка"?
Може, своє напишеш? :mrgreen:
viewtopic.php?f=13&t=221395&p=4977171#p4977171
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 13:59

  Frant написав:
  zРадио написав:
  Frant написав:поки що пан "неватнік"(????) тягає новини з російських та промосковських помийних сайтів і дивується, чому його носом тикають.


Новое Время и Украинская Правда - помойные промосковские сайты (с) Цитаты великих порохоботов :mrgreen:

зРадіо, хочеш, я тобе трохи проінформую, як шукати інформацію, щоб не звинувачували у роботі на Московію?

Шукаєш інформацію на англомовних чи українськомовних сайтах. І всі справи. :roll:

До речі, як тобі визначення "ватнік"?
Може, своє напишеш? :mrgreen:


И снова тролль прикидывается дурачком, будто бы у УП и НВ нет украиноязычных версий :roll:

https://www.pravda.com.ua/
https://nv.ua/ukr?utm_source=set_lang
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 14:06

  zРадио написав:
  Frant написав:
  zРадио написав:
Новое Время и Украинская Правда - помойные промосковские сайты (с) Цитаты великих порохоботов :mrgreen:

зРадіо, хочеш, я тобе трохи проінформую, як шукати інформацію, щоб не звинувачували у роботі на Московію?

Шукаєш інформацію на англомовних чи українськомовних сайтах. І всі справи. :roll:

До речі, як тобі визначення "ватнік"?
Може, своє напишеш? :mrgreen:


И снова тролль прикидывается дурачком, будто бы у УП и НВ нет украиноязычных версий :roll:

https://www.pravda.com.ua/
https://nv.ua/ukr?utm_source=set_lang

Значить, лише з англомовних)))
хоча московити й там нишпорять, інколи закидують свої фейк-новини :mrgreen:
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 14:23

гордон о интервью с гиркиным
https://www.youtube.com/watch?v=ujoTkzODp60
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 16:04

Re: Політичні дискусії

Ровно два года назад убили журналиста Аркадия Бабченко.
Помянем
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 16:11

Re: Політичні дискусії

А чего никто не обсуждает бой между винницкими и броварскими активистами силами до роты.
Понимаю, что у нас в стране это обыденность, но хотя бы пару слов можно было сказать, хлопцы старались.
Кстати я так и не понял кто победил, винницкие активисты побили местных или наоборот ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 16:27

  freeze написав:А чего никто не обсуждает бой между винницкими и броварскими активистами силами до роты.
Понимаю, что у нас в стране это обыденность, но хотя бы пару слов можно было сказать, хлопцы старались.
Кстати я так и не понял кто победил, винницкие активисты побили местных или наоборот ?

Коллега freeze, зачёт :D Знатно наброшено про активистов :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 16:29

  freeze написав:А чего никто не обсуждает бой между винницкими и броварскими активистами силами до роты.
Понимаю, что у нас в стране это обыденность, но хотя бы пару слов можно было сказать, хлопцы старались.
Кстати я так и не понял кто победил, винницкие активисты побили местных или наоборот ?

Победитель - тот, кто платит.
Они наёмные.

Главное - о заказчиках ни слова.
И размыто о распределителях маршрутов.
Всё внимание к пешкам, следствию, а не причине.
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