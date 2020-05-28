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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6222622362246225
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 16:44

  lapay написав:
  zРадио написав:Соответственно, бизнес и собственность Порошенко сегодня находятся в значительно лучшем состоянии относительно бизнеса и собственности других участников рейтинга.

Насколько сильно это связано с административным рычагами, которые у него были как у Президента страны, это уже другой вопрос. Я бы с порохоботами подискутировал именно об этом.

Ну давай - подискутуй.
По-перше. Сліпий траст рулить.
По-друге. Ціни на продовольство, тим паче, на кондитерські вироби, коливаються набагато менше, ніж на залізо чи енергоносії, і відпав потужний конкурент "Конті".
Порошенко треба порівнювати з аграрними олігархами, а тут зростання було набагато більшим, ніж у нього.


Во-первых, слепой траст не причем - причем Москалевский, глава Рошен. Это, действительно, толковый менеджер.

Во-вторых, не приплетай сюда аграрно-сырьевых баронов - у них совершенно другой бизнес. Есть сегмент кондитерки, и он растет намного медленнее, чем Рошен - т.е. Рошен увеличивает долю рынка (и не до только за счет ухода Конти).

Причина как раз в синергии объективно-качественного менеджмента и административного рычага Порошенко.

Ну какой, объясни, блин, слепой траст может сделать так, что МАФы независимых мелких торговцев (включая торговцев кондитерской продукции) сносят, а МАФы рошеновского ритейла - нет???

Нет, это называется коррупция. Роттердамы и виртуальне реверсы уже, ладно, трогать не будем - те деньги даже Форбс не найдет. 1,4 млрд - это оценка капитализации публично-известных активов Порошенко, а не всего, чем он богат...

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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 16:54

Ітогі подвєдьом. 2020-05-29

Ітогі подвєдьом. 2020-05-29

1) Перестрелка в Броварах: все подробности разборок в стиле "90-х" (фото, видео)
Около 100 человек принимали участие в этой стрельбе
...
В результате стрельбы в Броварах три человека получили ранения из травматического оружия

100 человек и только 3 ранения.
Я смотрел видео и не покидало ощущение постановки.
Несколько человек стреляет, хаотично двигается, а буквально в 10 метрах стоит толпа "титушек" и вообще никак не реагируют
В соцсетях местные жители жалуются, что конфликт перевозчиков в городе длится давно, и "титушки" неоднократно запугивали местных водителей, запрещая им брать пассажиров.

2) В Офисе генпрокурора готовятся к избранию нового главы САП - СМИ

Венедиктова обвинила САП в бездействии - у Холодницкого ответили

Полный "нежданчик": Холодницкий отреагировал на обвинения Венедиктовой

"Кризис всей системы": в "Слуге народа" прокомментировали конфликт Венедиктовой и Холодницкого

Венедиктова поручила своему заму "копать" под Холодницкого - нардеп (документ)

Независимость правоохранительных органов ? нее, не слышали.
ГенПрокурор, предполагаю по приказу из ОП, пытается подмять под себя САП, НАБУ.
ГБР уже под ней, недавний визит спецназа(!) ГБР на выставку картин, тому подтверждение

3) Боевики вернулись на свои позиции на участке разведения в Петровском – дипломат
Наблюдатели ОБСЕ увидели, как российские гибридные войска восстанавливают свои прежние позиции на линии разграничения близ поселка Петровское в Донецкой области

Если мы отошли от позиций, а они вернулись на позиции - это и есть сдача территорий

4) КРЭКУ обвинила ДТЭК в искусственном ценовом провале на рынке электроэнергии и заявила о черной пиар-кампании
В НКРЭКУ заявили, что проанализировали ситуацию и пришли к выводу, что такой ценовой провал на рынке был вызван действиями группы компаний ДТЭК путем существенного сокращения закупки электроэнергии на рынке «на сутки вперед».

5) "Время перевернуть страницы разъединения". Украина и Венгрия возобновили диалог
Министры иностранных дел Украины и Венгрии Дмитрий Кулеба и Петер Сийярто провели встречу в Будапеште и подписали ряд документов

Кабмин нашел способ "разогреть" экономику Украины
Об этом премьер сообщил на встрече с послами стран Большой семерки.
Кабинет министров намерен в этом году увеличить финансирование и заказы в оборонно-промышленном комплексе и на промышленных предприятиях с большой долей государственной собственности, чтобы "разогреть" отечественную экономику.

СССР 2.0
В то время, как опыт СССР 1.0 показал, что клеить танчики бесперспективно в плане экономики

6) В Украине хотят изменить налоги: в Раде назвали три ключевых направления
“В соответствии с согласованными с правительством планами, мы хотели провести существенные изменения в налогообложении доходов. В частности, речь шла об объединении ЕСВ, НДФЛ и военного сбора в единый обязательный платеж с соответствующим уменьшением этого платежа

ЕСВ начисляется сверху на фонд оплаты труда взагали и оплачивается работодателем.
НДФЛ вычитается из ЗП каждого работника.
Или ЕСВ также будет вычитаться из ЗП каждого работника, тогда это увеличение налогообложения на работника.
И как уменьшать этот предполагаемый общий налог, если ПФУ безнадёжно дефицитен

7) Адвокат Порошенко заявил, что завтра допроса по делу картин "не будет"
Адвокат пятого президента Петра Порошенко Илья Новиков заявил, что допрос его подзащитного 29 мая "не состоится" по причине того, что Госбюро расследований "не смогло с соблюдением закона вручить повестку"

8) Поярков: Мне вручили обвинение в угрозах убийством президенту Зеленскому
Телеведущему Сергею Пояркову вручили обвинительный акт в деле об угрозах убийством президенту Владимиру Зеленскому.

Скатываемся в тоталитаризм. Когда за пародии вручают подозрения об угрозах
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 17:01

  zРадио написав:Запомним это - ради отбеливания кумира и нанимателя тролли готовы даже авторитетное западное медиа обговнять!

Так что, кремлебот, нашел уже ссылки про Порошенко на "авторитетное западное медиа"? Или только на рашкинском сайте получилось? :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 17:04

  Shram написав:Почему такие как вы ненавидите Украину и пытаетесь сделать всё чтобы разрушить её.? Сеете ненависть, разрушаете единство народа, пытаясь разбить его на противостоящие друг другу группы — то по расовому признаку, то по географическое, то по религиозному, то по языковому.


Что самое интересное, кремлебот из Уфы, что сееть ненависть и разбивать украинцев на группы начали именно ваши политологи, которые в 2004-м пропихивали Яныка на царство.

Но тебе такого в Ольгино не расскажут.

И, кстати, судя по всему - именно такие как ты ненавидят Украину.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
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