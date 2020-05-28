Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
zРадио написав:Соответственно, бизнес и собственность Порошенко сегодня находятся в значительно лучшем состоянии относительно бизнеса и собственности других участников рейтинга.
Насколько сильно это связано с административным рычагами, которые у него были как у Президента страны, это уже другой вопрос. Я бы с порохоботами подискутировал именно об этом.
Ну давай - подискутуй. По-перше. Сліпий траст рулить. По-друге. Ціни на продовольство, тим паче, на кондитерські вироби, коливаються набагато менше, ніж на залізо чи енергоносії, і відпав потужний конкурент "Конті". Порошенко треба порівнювати з аграрними олігархами, а тут зростання було набагато більшим, ніж у нього.
Во-первых, слепой траст не причем - причем Москалевский, глава Рошен. Это, действительно, толковый менеджер.
Во-вторых, не приплетай сюда аграрно-сырьевых баронов - у них совершенно другой бизнес. Есть сегмент кондитерки, и он растет намного медленнее, чем Рошен - т.е. Рошен увеличивает долю рынка (и не до только за счет ухода Конти).
Причина как раз в синергии объективно-качественного менеджмента и административного рычага Порошенко.
Ну какой, объясни, блин, слепой траст может сделать так, что МАФы независимых мелких торговцев (включая торговцев кондитерской продукции) сносят, а МАФы рошеновского ритейла - нет???
Нет, это называется коррупция. Роттердамы и виртуальне реверсы уже, ладно, трогать не будем - те деньги даже Форбс не найдет. 1,4 млрд - это оценка капитализации публично-известных активов Порошенко, а не всего, чем он богат...
Около 100 человек принимали участие в этой стрельбе ... В результате стрельбы в Броварах три человека получили ранения из травматического оружия
100 человек и только 3 ранения. Я смотрел видео и не покидало ощущение постановки. Несколько человек стреляет, хаотично двигается, а буквально в 10 метрах стоит толпа "титушек" и вообще никак не реагируют
В соцсетях местные жители жалуются, что конфликт перевозчиков в городе длится давно, и "титушки" неоднократно запугивали местных водителей, запрещая им брать пассажиров.
Независимость правоохранительных органов ? нее, не слышали. ГенПрокурор, предполагаю по приказу из ОП, пытается подмять под себя САП, НАБУ. ГБР уже под ней, недавний визит спецназа(!) ГБР на выставку картин, тому подтверждение
В НКРЭКУ заявили, что проанализировали ситуацию и пришли к выводу, что такой ценовой провал на рынке был вызван действиями группы компаний ДТЭК путем существенного сокращения закупки электроэнергии на рынке «на сутки вперед».
Об этом премьер сообщил на встрече с послами стран Большой семерки. Кабинет министров намерен в этом году увеличить финансирование и заказы в оборонно-промышленном комплексе и на промышленных предприятиях с большой долей государственной собственности, чтобы "разогреть" отечественную экономику.
СССР 2.0 В то время, как опыт СССР 1.0 показал, что клеить танчики бесперспективно в плане экономики
“В соответствии с согласованными с правительством планами, мы хотели провести существенные изменения в налогообложении доходов. В частности, речь шла об объединении ЕСВ, НДФЛ и военного сбора в единый обязательный платеж с соответствующим уменьшением этого платежа
ЕСВ начисляется сверху на фонд оплаты труда взагали и оплачивается работодателем. НДФЛ вычитается из ЗП каждого работника. Или ЕСВ также будет вычитаться из ЗП каждого работника, тогда это увеличение налогообложения на работника. И как уменьшать этот предполагаемый общий налог, если ПФУ безнадёжно дефицитен
Адвокат пятого президента Петра Порошенко Илья Новиков заявил, что допрос его подзащитного 29 мая "не состоится" по причине того, что Госбюро расследований "не смогло с соблюдением закона вручить повестку"
Shram написав:Почему такие как вы ненавидите Украину и пытаетесь сделать всё чтобы разрушить её.? Сеете ненависть, разрушаете единство народа, пытаясь разбить его на противостоящие друг другу группы — то по расовому признаку, то по географическое, то по религиозному, то по языковому.
Что самое интересное, кремлебот из Уфы, что сееть ненависть и разбивать украинцев на группы начали именно ваши политологи, которые в 2004-м пропихивали Яныка на царство.
Но тебе такого в Ольгино не расскажут.
И, кстати, судя по всему - именно такие как ты ненавидят Украину.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... - Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.