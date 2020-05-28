Додано: П'ят 29 тра, 2020 16:54

Около 100 человек принимали участие в этой стрельбе

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В результате стрельбы в Броварах три человека получили ранения из травматического оружия

В соцсетях местные жители жалуются, что конфликт перевозчиков в городе длится давно, и "титушки" неоднократно запугивали местных водителей, запрещая им брать пассажиров.

Наблюдатели ОБСЕ увидели, как российские гибридные войска восстанавливают свои прежние позиции на линии разграничения близ поселка Петровское в Донецкой области

В НКРЭКУ заявили, что проанализировали ситуацию и пришли к выводу, что такой ценовой провал на рынке был вызван действиями группы компаний ДТЭК путем существенного сокращения закупки электроэнергии на рынке «на сутки вперед».

Министры иностранных дел Украины и Венгрии Дмитрий Кулеба и Петер Сийярто провели встречу в Будапеште и подписали ряд документов

Об этом премьер сообщил на встрече с послами стран Большой семерки.

Кабинет министров намерен в этом году увеличить финансирование и заказы в оборонно-промышленном комплексе и на промышленных предприятиях с большой долей государственной собственности, чтобы "разогреть" отечественную экономику.

“В соответствии с согласованными с правительством планами, мы хотели провести существенные изменения в налогообложении доходов. В частности, речь шла об объединении ЕСВ, НДФЛ и военного сбора в единый обязательный платеж с соответствующим уменьшением этого платежа

Адвокат пятого президента Петра Порошенко Илья Новиков заявил, что допрос его подзащитного 29 мая "не состоится" по причине того, что Госбюро расследований "не смогло с соблюдением закона вручить повестку"

Телеведущему Сергею Пояркову вручили обвинительный акт в деле об угрозах убийством президенту Владимиру Зеленскому.

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