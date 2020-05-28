Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
zРадио написав:Соответственно, бизнес и собственность Порошенко сегодня находятся в значительно лучшем состоянии относительно бизнеса и собственности других участников рейтинга.
Насколько сильно это связано с административным рычагами, которые у него были как у Президента страны, это уже другой вопрос. Я бы с порохоботами подискутировал именно об этом.
Ну давай - подискутуй. По-перше. Сліпий траст рулить. По-друге. Ціни на продовольство, тим паче, на кондитерські вироби, коливаються набагато менше, ніж на залізо чи енергоносії, і відпав потужний конкурент "Конті". Порошенко треба порівнювати з аграрними олігархами, а тут зростання було набагато більшим, ніж у нього.
Во-первых, слепой траст не причем - причем Москалевский, глава Рошен. Это, действительно, толковый менеджер.
Во-вторых, не приплетай сюда аграрно-сырьевых баронов - у них совершенно другой бизнес. Есть сегмент кондитерки, и он растет намного медленнее, чем Рошен - т.е. Рошен увеличивает долю рынка (и не до только за счет ухода Конти).
Причина как раз в синергии объективно-качественного менеджмента и административного рычага Порошенко.
Ну какой, объясни, блин, слепой траст может сделать так, что МАФы независимых мелких торговцев (включая торговцев кондитерской продукции) сносят, а МАФы рошеновского ритейла - нет???
Нет, это называется коррупция. Роттердамы и виртуальне реверсы уже, ладно, трогать не будем - те деньги даже Форбс не найдет. 1,4 млрд - это оценка капитализации публично-известных активов Порошенко, а не всего, чем он богат...
Около 100 человек принимали участие в этой стрельбе ... В результате стрельбы в Броварах три человека получили ранения из травматического оружия
100 человек и только 3 ранения. Я смотрел видео и не покидало ощущение постановки. Несколько человек стреляет, хаотично двигается, а буквально в 10 метрах стоит толпа "титушек" и вообще никак не реагируют
В соцсетях местные жители жалуются, что конфликт перевозчиков в городе длится давно, и "титушки" неоднократно запугивали местных водителей, запрещая им брать пассажиров.
Независимость правоохранительных органов ? нее, не слышали. ГенПрокурор, предполагаю по приказу из ОП, пытается подмять под себя САП, НАБУ. ГБР уже под ней, недавний визит спецназа(!) ГБР на выставку картин, тому подтверждение
В НКРЭКУ заявили, что проанализировали ситуацию и пришли к выводу, что такой ценовой провал на рынке был вызван действиями группы компаний ДТЭК путем существенного сокращения закупки электроэнергии на рынке «на сутки вперед».
Об этом премьер сообщил на встрече с послами стран Большой семерки. Кабинет министров намерен в этом году увеличить финансирование и заказы в оборонно-промышленном комплексе и на промышленных предприятиях с большой долей государственной собственности, чтобы "разогреть" отечественную экономику.
СССР 2.0 В то время, как опыт СССР 1.0 показал, что клеить танчики бесперспективно в плане экономики
“В соответствии с согласованными с правительством планами, мы хотели провести существенные изменения в налогообложении доходов. В частности, речь шла об объединении ЕСВ, НДФЛ и военного сбора в единый обязательный платеж с соответствующим уменьшением этого платежа
ЕСВ начисляется сверху на фонд оплаты труда взагали и оплачивается работодателем. НДФЛ вычитается из ЗП каждого работника. Или ЕСВ также будет вычитаться из ЗП каждого работника, тогда это увеличение налогообложения на работника. И как уменьшать этот предполагаемый общий налог, если ПФУ безнадёжно дефицитен
Адвокат пятого президента Петра Порошенко Илья Новиков заявил, что допрос его подзащитного 29 мая "не состоится" по причине того, что Госбюро расследований "не смогло с соблюдением закона вручить повестку"
Shram написав:Почему такие как вы ненавидите Украину и пытаетесь сделать всё чтобы разрушить её.? Сеете ненависть, разрушаете единство народа, пытаясь разбить его на противостоящие друг другу группы — то по расовому признаку, то по географическое, то по религиозному, то по языковому.
Что самое интересное, кремлебот из Уфы, что сееть ненависть и разбивать украинцев на группы начали именно ваши политологи, которые в 2004-м пропихивали Яныка на царство.
Но тебе такого в Ольгино не расскажут.
И, кстати, судя по всему - именно такие как ты ненавидят Украину.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... - Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
zРадио написав:выделю главное "первый с 2016 года рейтинг 100 богатейших бизнесменов Украины, подготовленный украинским журналом Forbes"
Давай ссылку на украинский журнал Forbes, делов то. Напоминаю - он находится по адресу forbes.ua.
А пока зафиксируем, что ты по-прежнему повторяешь рашкинскую пропаганду.
Именно поэтому электронную версию рейтинга ТОП-миллиардеров опубликовал российский Форбс. Порохоботы дошли уже до такого края, что причисляют американское медиа к российской пропаганде!
А вот он опять врет и причисляет рашкинский форбс к американским медиа.
zРадио написав:При этом сами регулярно ссылаются на DW Russia и BBC Russia как единственные русскоязычные источники западной прессы с альтернативной кремлю позицией.
А вот он опять врет и пытается российкоязычные отделы западных СМИ приравнять к медиа, которое принадлежит рашкинским олигархам. И, кстати, здесь очень редко ссылаются на DW Russia и BBC Russia. Это у тебя с какого-то другого форума пылает, ветеран кремлеботской борьбы.
zРадио написав:PS: я посмотрю, что этот зашкварец запоет, когда Порошенко после проведенной украинской редакцией работы по апдейту состояний наших олигархов (т.е. очень скоро) вернется и в рейтинг американской редакции Forbes - о какой американской пропаганде тогда запоет порохобот
А что запоет зашкварец, если окажется что рашкинский форбс соврал? Как обычно сделает вид, что ничего не было?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... - Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Сюзанна снова гнушается факт-чекинга. Впрочем, ничего другого от нее и ждать не приходится...
Заходим на forbes.com, листаем вниз страницы, и там видим перечень их иностранных редакций.
Находим в списке Forbes Russia, переходим по ссылке и попадаем на forbes.ru. Какая неожиданность
Тролли уже не знают, что и придумать, спасая положение. Редактора Форбс исключили Петю из рейтинга, пока тот был президентом, дабы не впутывать себя в политические игры, теперь пришло время возвращать миллиардера в список миллиардеров (как нелогично, правда ), и тут и порохоботов взорвалось...
Shram написав: Почему такие как вы ненавидите Украину и пытаетесь сделать всё чтобы разрушить её.? Сеете ненависть, разрушаете единство народа, пытаясь разбить его на противостоящие друг другу группы — то по расовому признаку, то по географическое, то по религиозному, то по языковому.
Якого такого "народа" ? В Україні живе кілька десятків різних народів та народностей . Всі різні . Чи Ви теж вважаєте українців і "русскіх" одним народом ?
Мне иногда прямо стыдно что некоторым нужно объяснять элементарнейшие вещи.
Открываем основу основ украинского государства - Конституцию Украины и читаем первую строчку "Верховная Рада Украины от имени Украинского народа — граждан Украины всех национальностей," .
Можете и дальше почитать для интереса - там много где ещё есть это слово - народ.
zРадио написав:Во-первых, слепой траст не причем - причем Москалевский, глава Рошен. Это, действительно, толковый менеджер.
Так і запишемо - тямущий менеджер, а не Президент чи американці.
Во-вторых, не приплетай сюда аграрно-сырьевых баронов - у них совершенно другой бизнес. Есть сегмент кондитерки, и он растет намного медленнее, чем Рошен - т.е. Рошен увеличивает долю рынка (и не до только за счет ухода Конти).
Так і запишемо - Ахметов з Коломойським не кондитери, з ними порівнювати не треба. Тоді з ким?
Причина как раз в синергии объективно-качественного менеджмента и административного рычага Порошенко.
Важіля вже рік як немає. Зменшилась доля ринку? Значить, президентський важіль викреслюємо.
Ну какой, объясни, блин, слепой траст может сделать так, что МАФы независимых мелких торговцев (включая торговцев кондитерской продукции) сносят, а МАФы рошеновского ритейла - нет???
Нет, это называется коррупция. Роттердамы и виртуальне реверсы уже, ладно, трогать не будем - те деньги даже Форбс не найдет. 1,4 млрд - это оценка капитализации публично-известных активов Порошенко, а не всего, чем он богат...
Ну от же, ну от же ж вона - шоколадна корупція захистила МАФ від знесення. А то маються якоюсь ***** - якісь музеї з картинами.
Ну шо, все, закінчились аргументи?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Shram написав:Почему такие как вы ненавидите Украину и пытаетесь сделать всё чтобы разрушить её.? Сеете ненависть, разрушаете единство народа, пытаясь разбить его на противостоящие друг другу группы — то по расовому признаку, то по географическое, то по религиозному, то по языковому.
Дійсно, ватани хочуть створити провінцію чи південно-західний федеральний округ Московії, але це поки що їм не вдається.
Нет, ты давай не выкручивайся. На этом форуме я что-то не помню чтобы кто-то призывал к превращению Украины в провинцию России.
Зато такие как ты целой группой прыгая по веткам форума, бесконечно выставляют врагами Украины людей только за то, что они говорят/пишут на русском языке, имеют иную национальность нежели украинская, живут в слишком восточных регионах и прочее..
Вы так и не поняли почему Петя пролетел как фанера на выборах с лозунгами про веру и мову?
Востаннє редагувалось Shram в П'ят 29 тра, 2020 18:17, всього редагувалось 1 раз.