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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6223622462256226 Додано: П'ят 29 тра, 2020 18:17 Shram написав: Frant написав:

Shram написав: Почему такие как вы ненавидите Украину и пытаетесь сделать всё чтобы разрушить её.? Сеете ненависть, разрушаете единство народа, пытаясь разбить его на противостоящие друг другу группы — то по расовому признаку, то по географическое, то по религиозному, то по языковому. Почему такие как вы ненавидите Украину и пытаетесь сделать всё чтобы разрушить её.? Сеете ненависть, разрушаете единство народа, пытаясь разбить его на противостоящие друг другу группы — то по расовому признаку, то по географическое, то по религиозному, то по языковому.

Дійсно, ватани хочуть створити провінцію чи південно-західний федеральний округ Московії, але це поки що їм не вдається.



Нет, ты давай не выкручивайся.

На этом форуме я что-то не помню чтобы кто-то призывал к превращению Украины в провинцию России.



Зато такие как ты целой группой прыгая по веткам форума, бесконечно выставляют врагами Украины людей только за то, что они говорят/пишут на русском языке, имеют иную национальность нежели украинская, живут в слишком восточных регионах и прочее.. Нет, ты давай не выкручивайся.На этом форуме я что-то не помню чтобы кто-то призывал к превращению Украины в провинцию России.Зато такие как ты целой группой прыгая по веткам форума, бесконечно выставляют врагами Украины людей только за то, что они говорят/пишут на русском языке, имеют иную национальность нежели украинская, живут в слишком восточных регионах и прочее..



Уфимец, а тебе какое дело? Ты-то слишком в восточном регионе живешь. Уфимец, а тебе какое дело? Ты-то слишком в восточном регионе живешь. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко. Sommer Повідомлень: 5186 З нами з: 07.04.17 Подякував: 428 раз. Подякували: 541 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 тра, 2020 18:24 lapay написав: Так і запишемо - тямущий менеджер, а не Президент чи американці.

Так і запишемо - тямущий менеджер, а не Президент чи американці.

так це менеджер домовлявся з Путіним про вивіз обладнання з арештованої липецької фабрики? так це менеджер домовлявся з Путіним про вивіз обладнання з арештованої липецької фабрики? unicdima

Повідомлень: 498 З нами з: 10.06.19 Подякував: 28 раз. Подякували: 57 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 тра, 2020 18:32 freeze написав:

История с организацией выставки картин находит своё объяснение: Порошенко получил информацию о том, что следователи ГБР планировали визит к нему домой, для того, чтобы вручить ему повестку на допрос, а также произвести опись коллекции картин всемирно известных художников, которые были незаконно перемещены через государственную границу Украины. История с организацией выставки картин находит своё объяснение: Порошенко получил информацию о том, что следователи ГБР планировали визит к нему домой, для того, чтобы вручить ему повестку на допрос, а также произвести опись коллекции картин всемирно известных художников, которые были незаконно перемещены через государственную границу Украины.

Вот так, за 1 день организация выставки.

Коллега freeze, вы конечно одессит, но шутите плохо Вот так, за 1 день организация выставки.Коллега, вы конечно одессит, но шутите плохо "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 4633 З нами з: 31.08.09 Подякував: 322 раз. Подякували: 983 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 тра, 2020 18:35 freeze написав: Sommer написав: Это ты своему клоуну рассказывай, вы ж там хотели вместе с ним "керувати по фейсбуку" Это ты своему клоуну рассказывай, вы ж там хотели вместе с ним "керувати по фейсбуку"



Это не мой клоун Это Петя 2.0

Удача повернулась к 8 процентам лицом, они и не ожидали такой мощной победы Это не мой клоунЭто Петя 2.0Удача повернулась к 8 процентам лицом, они и не ожидали такой мощной победы

Это ваш клоун.

Вы за него топили, вы за него голосовали.

Вы не слушали голоса тех, кто объяснял почему нельзя голосовать за клоуна. Это ваш клоун.Вы за него топили, вы за него голосовали.Вы не слушали голоса тех, кто объяснял почему нельзя голосовать за клоуна. "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 4633 З нами з: 31.08.09 Подякував: 322 раз. Подякували: 983 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 тра, 2020 18:36 zРадио написав:

Ахахахахха, Сюзанна, я ж тебе уже даже картинку приаттачил в прошлом комментарии. Если и после этого не доходит, выделю главное "первый с 2016 года рейтинг 100 богатейших бизнесменов Украины, подготовленный украинским журналом Forbes" Ахахахахха, Сюзанна, я ж тебе уже даже картинку приаттачил в прошлом комментарии. Если и после этого не доходит, выделю главное "первый с 2016 года рейтинг 100 богатейших бизнесменов Украины, подготовленный украинским журналом Forbes"

Украинский и российский Форбс не имеют отношения к оригинальному Форбс с конца 2015 года

Этот факт ты умышленно опустил Украинский и российский Форбс не имеют отношения к оригинальному Форбс с конца 2015 годаЭтот факт ты умышленно опустил "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 4633 З нами з: 31.08.09 Подякував: 322 раз. Подякували: 983 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 6223622462256226 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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