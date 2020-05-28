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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 29 тра, 2020 18:17
Shram написав:
Нет, ты давай не выкручивайся.
На этом форуме я что-то не помню чтобы кто-то призывал к превращению Украины в провинцию России.
Зато такие как ты целой группой прыгая по веткам форума, бесконечно выставляют врагами Украины людей только за то, что они говорят/пишут на русском языке, имеют иную национальность нежели украинская, живут в слишком восточных регионах и прочее..
Уфимец, а тебе какое дело? Ты-то слишком в восточном регионе живешь.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
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Sommer
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 18:24
lapay написав:
Так і запишемо - тямущий менеджер, а не Президент чи американці.
так це менеджер домовлявся з Путіним про вивіз обладнання з арештованої липецької фабрики?
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unicdima
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 18:32
freeze написав:
История с организацией выставки картин находит своё объяснение: Порошенко получил информацию о том, что следователи ГБР планировали визит к нему домой, для того, чтобы вручить ему повестку на допрос, а также произвести опись коллекции картин всемирно известных художников, которые были незаконно перемещены через государственную границу Украины.
Вот так, за 1 день организация выставки.
Коллега freeze
, вы конечно одессит, но шутите плохо
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 18:35
freeze написав: Sommer написав:
Это ты своему клоуну рассказывай, вы ж там хотели вместе с ним "керувати по фейсбуку"
Это не мой клоун
Это Петя 2.0
Удача повернулась к 8 процентам лицом, они и не ожидали такой мощной победы
Это ваш клоун.
Вы за него топили, вы за него голосовали.
Вы не слушали голоса тех, кто объяснял почему нельзя голосовать за клоуна.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 18:36
Украинский и российский Форбс не имеют отношения к оригинальному Форбс с конца 2015 года
Этот факт ты умышленно опустил
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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