Додано: П'ят 29 тра, 2020 18:41

Sommer написав: Скроллим вниз, видим копирайт "АО рус медиа".

Ай-яй-яй, какая неожиданность - контролируется рашкой.

Правда кремлеботов уже тыкали мордочкой в эту лужицу, но у них же память как у аквариумной рыбки.

Sommer написав: Ищем в списке Forbes Ukraine... и не находим.

И снова Сюзанна врет! Региональные редакции Форбс не могут "контролироваться рашкой", или какой-либо другой страной, потому что издаются на условиях франшизы, которую собственник может отозватьИ опять врет - да что ж такое:Тут у порохобота вообще двойной зашквар - глобальный Форбс еще и подтвердил, что онлайн-версии украинской редакции пока нет (followed by an online edition in the second half of 2020)