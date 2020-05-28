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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6224622562266227>
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 18:17

  Shram написав:
  Frant написав:
  Shram написав:Почему такие как вы ненавидите Украину и пытаетесь сделать всё чтобы разрушить её.? Сеете ненависть, разрушаете единство народа, пытаясь разбить его на противостоящие друг другу группы — то по расовому признаку, то по географическое, то по религиозному, то по языковому.

Дійсно, ватани хочуть створити провінцію чи південно-західний федеральний округ Московії, але це поки що їм не вдається. :mrgreen:


Нет, ты давай не выкручивайся.
На этом форуме я что-то не помню чтобы кто-то призывал к превращению Украины в провинцию России.

Зато такие как ты целой группой прыгая по веткам форума, бесконечно выставляют врагами Украины людей только за то, что они говорят/пишут на русском языке, имеют иную национальность нежели украинская, живут в слишком восточных регионах и прочее..


Уфимец, а тебе какое дело? Ты-то слишком в восточном регионе живешь.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 18:24

  lapay написав:Так і запишемо - тямущий менеджер, а не Президент чи американці.

так це менеджер домовлявся з Путіним про вивіз обладнання з арештованої липецької фабрики?
unicdima
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 18:32

  freeze написав:
История с организацией выставки картин находит своё объяснение: Порошенко получил информацию о том, что следователи ГБР планировали визит к нему домой, для того, чтобы вручить ему повестку на допрос, а также произвести опись коллекции картин всемирно известных художников, которые были незаконно перемещены через государственную границу Украины.

Вот так, за 1 день организация выставки.
Коллега freeze, вы конечно одессит, но шутите плохо :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 18:35

  freeze написав:
  Sommer написав:Это ты своему клоуну рассказывай, вы ж там хотели вместе с ним "керувати по фейсбуку"


Это не мой клоун :lol: Это Петя 2.0 :lol:
Удача повернулась к 8 процентам лицом, они и не ожидали такой мощной победы :lol:

Это ваш клоун.
Вы за него топили, вы за него голосовали.
Вы не слушали голоса тех, кто объяснял почему нельзя голосовать за клоуна.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 18:36

  zРадио написав:
Ахахахахха, Сюзанна, я ж тебе уже даже картинку приаттачил в прошлом комментарии. Если и после этого не доходит, выделю главное "первый с 2016 года рейтинг 100 богатейших бизнесменов Украины, подготовленный украинским журналом Forbes" :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Украинский и российский Форбс не имеют отношения к оригинальному Форбс с конца 2015 года
Этот факт ты умышленно опустил
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 18:40

  detroytred написав:
  budivelnik написав:
  detroytred написав:В законах не делят, не запрещают.
К законам вопросов нет.
Звідси висновок
Якщо бандерівці(хунта) при владі і навіть не прийняли Закони які б ділили/забороняли - то виходить що фейки про ділять/забороняють вкидають якраз ті,хто до України відношення не має...
Какие фейки? Причём тут фейки? Какая хунта, какие бандеровцы?
Деление на ватанов неватанов имеет место быть на этих страницах от конкретных форумчан.
Поэтому вопросы по факту.
Вполне уместные.
Ще раз
Чи не ви тут заявляли - що будуть Документи/Закони - Ви їх будете виконувати
Нема Документів/Законів - будете робити як хочете

Тепер те що Документів/Законів які б принижували використання російської в природі в Україні не існує..
Але для вас тепер виявляється не документи головне - головне думка тут присутніх
Труси-хрестик
Чи ви двохвостка
Якщо думка тут присутніх вам подобається - вам до пятої точки чи є документ який це підтверджує
Якщо не подобається-подавай документ...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 18:40

  zРадио написав:Порохоботы дошли уже до такого края, что причисляют американское медиа к российской пропаганде!

Российский Форбс с 2015 года не имеет отношение к американскому Форбс
Ты соврал, а теперь крутишься на сковородке.

Не заработал на вранье, так хоть на количестве постов подзаработаешь :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 18:41

  Sommer написав:Скроллим вниз, видим копирайт "АО рус медиа".
Ай-яй-яй, какая неожиданность - контролируется рашкой.
Правда кремлеботов уже тыкали мордочкой в эту лужицу, но у них же память как у аквариумной рыбки.


И снова Сюзанна врет! Региональные редакции Форбс не могут "контролироваться рашкой", или какой-либо другой страной, потому что издаются на условиях франшизы, которую собственник может отозвать

Американский издательский дом Forbes направил в компанию UMH Group уведомление о намерении отозвать у нее франшизу-лицензию на издание украинской версии журнала Forbes
https://ru.franchising.ua/statya/2206/f ... licenziyu/

  Sommer написав:Ищем в списке Forbes Ukraine... и не находим.


И опять врет - да что ж такое:

March 30, 2020 - Forbes announced today that UYAVY! LLC will be the new publisher of Forbes Ukraine. The Forbes Ukraine magazine will relaunch this spring followed by an online edition in the second half of 2020.
https://www.forbes.com/sites/partnerrel ... c4be123d0b

Тут у порохобота вообще двойной зашквар - глобальный Форбс еще и подтвердил, что онлайн-версии украинской редакции пока нет (followed by an online edition in the second half of 2020)
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 18:48

  zРадио написав:
Ну какой, объясни, блин, слепой траст может сделать так, что МАФы независимых мелких торговцев (включая торговцев кондитерской продукции) сносят, а МАФы рошеновского ритейла - нет???

Нет, это называется коррупция. Роттердамы и виртуальне реверсы уже, ладно, трогать не будем - те деньги даже Форбс не найдет. 1,4 млрд - это оценка капитализации публично-известных активов Порошенко, а не всего, чем он богат...


Как тебя торкнуло, соврал, тебя разоблачили, ты наворачиваешь тонны вранья, вместо того, чтобы признать - да, ошибся
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 18:52

  unicdima написав:
  lapay написав:Так і запишемо - тямущий менеджер, а не Президент чи американці.

так це менеджер домовлявся з Путіним про вивіз обладнання з арештованої липецької фабрики?

А шо, Деркач вже плівки з Путіним оприлюднив? Звідки інфа, що хтось з Путіним домовлявся про липецьку фабрику?
Обладнання вивезли, дивіденди теж вивели - молодці, що залишили окупантами голі стіни. Знову зрада?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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