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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6224622562266227
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 19:30

  pesikot написав:Как тебя торкнуло, соврал, тебя разоблачили, ты наворачиваешь тонны вранья, вместо того, чтобы признать - да, ошибся


Ахахах, пропагандонство не знает границ. Сначала ты и твои коллеги обломались отнекаться от возвращения Порошенко в список миллиардеров, затем обломались отнекаться от фотофактов админресурса, когда Рошеновский МАФ не трогают, а остальные сносят. Не огорчайтесь, порохоботики - сам факт того, что Порошенко миллиардер, ни для кого не новость. Просто, как говорится, награда нашла своего "героя", а "геройство" итак мало у кого было под сомнением
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 19:34

  budivelnik написав:
  detroytred"[quote="4977097:budivelnik написав:
  detroytred написав:В законах не делят, не запрещают.
К законам вопросов нет.
Звідси висновок
Якщо бандерівці(хунта) при владі і навіть не прийняли Закони які б ділили/забороняли - то виходить що фейки про ділять/забороняють вкидають якраз ті,хто до України відношення не має...
Какие фейки? Причём тут фейки? Какая хунта, какие бандеровцы?
Деление на ватанов неватанов имеет место быть на этих страницах от конкретных форумчан.
Поэтому вопросы по факту.
Вполне уместные.
Ще раз
Чи не ви тут заявляли - що будуть Документи/Закони - Ви їх будете виконувати
Нема Документів/Законів - будете робити як хочете

Тепер те що Документів/Законів які б принижували використання російської в природі в Україні не існує..
Але для вас тепер виявляється не документи головне - головне думка тут присутніх
Труси-хрестик
Чи ви двохвостка
Якщо думка тут присутніх вам подобається - вам до пятої точки чи є документ який це підтверджує
Якщо не подобається-подавай документ...[/quote]
---------------------------------
И к чем Вы опять намешали всё до кучи? Зачем???
Мухи отдельно, котлеты отдельно.

В данном случае речь не о запрете Франту.
Есть лишь вопросы. См. их в моих сообщениях. Вопросы. Нормальные спокойные логичные вопросы, вытекающие из высказанного Франтом.

Ну научитесь наконец-то видеть в написанном лишь написанное, а не придумывать своё...
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 19:41


"28 лютого ми думали що це початок, але це вже був кінець." - це про "здачу" Криму.
Нагадаю що, Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України Турчинов став 26 лютого.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 19:41

Это за 2019 год.


Так же зашел на https://www.forbes.com/billionaires/
В списке Billionaires in 2020 Пороха нет. Кто-то врет, при чем нагло.

Зображення
Schmit
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 19:47

Петя - голодранец, как сказал Папанов

https://www.youtube.com/watch?v=kop0NYqKPWI

Рошен принадлежит Леше Порошенко, сельхозактивы тоже принадлежат Алексею, партия контрабандных картин и та арестована, Кузню продал оффшору Тигипко, но как бы в рассрочку.
Форбсы и Блумберги должны считать официальные активы, имхо.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 19:54

Если ватники-неватники - это "народное" творчество и вопрос критериев довольно дискуссионный)), то четко обозначенный Франтом критерий (для чего iснує Держава Украина) определён в Законе.
Вот и возник вопрос к самому Франту, как неватник должен понимать для чего.

Но почему-то объяснений всё нет и нет.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 29 тра, 2020 19:55, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 19:54

  freeze написав:Петя - голодранец, как сказал Папанов

https://www.youtube.com/watch?v=kop0NYqKPWI

Рошен принадлежит Леше Порошенко, сельхозактивы тоже принадлежат Алексею, партия контрабандных картин и та арестована, Кузню продал оффшору Тигипко, но как бы в рассрочку.
Форбсы и Блумберги должны считать официальные активы, имхо.


Вы и прочие порохофобы лучше бы задумались, почему ПО так поливают грязью и пытаются посадить, но пока выходит только фарс, бред, цирк и тотальное вранье. Кому же он так сильно насолил?
Schmit
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 19:55

  zРадио написав: Региональные редакции Форбс не могут "контролироваться рашкой"

Могут. Поэтому в рашке и издавали закон, специально для контроля над иностранными СМИ. Понятно, что ты либо об этом не знаешь, либо специально умалчиваешь.

  zРадио написав:И опять врет - да что ж такое:


Именно. Как я и говорил - опять врет:
  zРадио написав:Зображення

Ищем в списке Forbes Ukraine... и не находим.
Т.е. здесь кремлебот опять соврал:
  zРадио написав:Кстати, последние специально для порохоботов уточняют источник: "Журнал Forbes Украина в первом номере после перезапуска"
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 20:00

  zРадио написав:сам факт того, что Порошенко миллиардер, ни для кого не новость.


Новость только то, что ты до сих пор живешь в 2014-м. Подтверждением тому - твоя рашкинская методичка про переворот в Украине.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
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