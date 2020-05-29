Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
zРадио написав:Пошли вторые сутки отмазок порохоботов. Не могу вспомнить, чтобы так горело - вся ветка загажена (за свои ответы тоже извиняюсь - просто не хотелось оставлять без внимания явную и тупую ложь).
Однако же странно - уж кого-кого, а порохоботов, как материально заинтересованную сторону, информация о финансовом благополучии шефа должна радовать, а не раздражать ...
Ти ж сам роздув з мухи слона, ще й дивуєшся, чого тобі всі про це кажуть.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Schmit написав:Пан Зрадио, можете сразу с 9 минуты смотреть.
Спасибо, но мне и здешних порохоботов, включая вас, с головой хватает. Ваша позиция принята - пока нет на forbes.com, не считается. Ок, подожду, пока обновят. Все равно же утретесь. Кота в мешке не утаишь...
И повторяю - вам бы радоваться, вы с этих денег живете!
Schmit написав:Пан Зрадио, можете сразу с 9 минуты смотреть.
Спасибо, но мне и здешних порохоботов, включая вас, с головой хватает. Ваша позиция принята - пока нет на forbes.com, не считается. Подожду, пока обновят. Все равно же утретесь.
А логику включить вам религия не позволяет? Я ссылку кидал на forbes.com 2019 год и на 2020 год. ПО там не было и нет. Если в 2019 было меньше ярда и по данным на 2020 меньше ярда, то что там может обновиться, если данные на 2020 год уже внесены?
Schmit написав:Пан Зрадио, можете сразу с 9 минуты смотреть.
Спасибо, но мне и здешних порохоботов, включая вас, с головой хватает. Ваша позиция принята - пока нет на forbes.com, не считается. Подожду, пока обновят. Все равно же утретесь.
А логику включить вам религия не позволяет? Я ссылку кидал на forbes.com 2019 год и на 2020 год. ПО там не было и нет. Если в 2019 было меньше ярда и по данным на 2020 меньше ярда, то что там может обновиться, если данные на 2020 год уже внесены?
Если кремлебот признается, что он врет - его наверное лишат выплат за месяц. Поэтому ловчат, вертятся - но врут и не признаются.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... - Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.