Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
zРадио написав:Пошли вторые сутки отмазок порохоботов. Не могу вспомнить, чтобы так горело - вся ветка загажена (за свои ответы тоже извиняюсь - просто не хотелось оставлять без внимания явную и тупую ложь).
Однако же странно - уж кого-кого, а порохоботов, как материально заинтересованную сторону, информация о финансовом благополучии шефа должна радовать, а не раздражать ...
Ти ж сам роздув з мухи слона, ще й дивуєшся, чого тобі всі про це кажуть.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Schmit написав:Пан Зрадио, можете сразу с 9 минуты смотреть.
Спасибо, но мне и здешних порохоботов, включая вас, с головой хватает. Ваша позиция принята - пока нет на forbes.com, не считается. Ок, подожду, пока обновят. Все равно же утретесь. Кота в мешке не утаишь...
И повторяю - вам бы радоваться, вы с этих денег живете!
Schmit написав:Пан Зрадио, можете сразу с 9 минуты смотреть.
Спасибо, но мне и здешних порохоботов, включая вас, с головой хватает. Ваша позиция принята - пока нет на forbes.com, не считается. Подожду, пока обновят. Все равно же утретесь.
А логику включить вам религия не позволяет? Я ссылку кидал на forbes.com 2019 год и на 2020 год. ПО там не было и нет. Если в 2019 было меньше ярда и по данным на 2020 меньше ярда, то что там может обновиться, если данные на 2020 год уже внесены?
Schmit написав:Пан Зрадио, можете сразу с 9 минуты смотреть.
Спасибо, но мне и здешних порохоботов, включая вас, с головой хватает. Ваша позиция принята - пока нет на forbes.com, не считается. Подожду, пока обновят. Все равно же утретесь.
А логику включить вам религия не позволяет? Я ссылку кидал на forbes.com 2019 год и на 2020 год. ПО там не было и нет. Если в 2019 было меньше ярда и по данным на 2020 меньше ярда, то что там может обновиться, если данные на 2020 год уже внесены?
Если кремлебот признается, что он врет - его наверное лишат выплат за месяц. Поэтому ловчат, вертятся - но врут и не признаются.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... - Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
unicdima написав:я смотрю они уже полтора часа не могут придумать чего соврать.
А может с утра старшие что подскажут )) Возможно, даже будут писать в Форбс с требованием убрать - заливать примерно то же, что и здесь (москальская пропаганда, политическая расправа, заказ новой неблагонадежной редакции украинской франшизы).
Они же поставили в Фейсбук открытую порохоботку главной по контенту украинского сегмента - прямиком из Минстеця. Рекомендации оттуда давали и пресс-релиз по факту назначения выпустили. Привыкли горлом брать и, к сожалению, временами это работает. Особенно, когда грамотный ответ некому дать...
unicdima написав:ну не вижу я разницы между порохоботами и ольгинскими.
В риторике, справедливости ради, разница есть - на словах порохоботы украинский суверенитет сомнению не подвергают, в отличие от ольгинцев. Но по результатам деятельности - вы правы, разницы нет. Порохоботы прикрывают грешки Порошенко, называя это движением в Европу. Но пересичные то это воспринимают буквально - и если в результате схемы Роттердам+, выданной за либеральную реформу, в их кошельках и холодильниках уменьшилось, то такая Европа им нафиг не нужна. Не все способны понять, что Европа здесь не причем, а проевропейская риторика - сладкая ложь. Вот и получается, что порохоботская пропаганда работает в обратном направлении - с 2016-го по 2019-й, например, евроинтеграционные устремления падали, а количество евроскептиков - росло
zРадио написав:А может с утра старшие что подскажут )) Возможно, даже будут писать в Форбс с требованием убрать - заливать примерно то же, что и здесь (москальская пропаганда, политическая расправа, заказ новой неблагонадежной редакции украинской франшизы).
Они же поставили в Фейсбук открытую порохоботку главной по контенту украинского сегмента - прямиком из Минстеця. Рекомендации оттуда давали и пресс-релиз по факту назначения выпустили. Привыкли горлом брать и, к сожалению, временами это работает. Особенно, когда грамотный ответ некому дать...
я смотрю их пропаганда везде пыталась данные русскоязычного Форбс выдать за фейк, тут уже выкладывали видео блогера-порохобота Петрова, он там просто слюной брызгал, по форумам то самое. Что-то будут сочинять.
zРадио написав:В риторике, справедливости ради, разница есть - на словах порохоботы украинский суверенитет сомнению не подвергают, в отличие от ольгинцев. Но по результатам деятельности - вы правы, разницы нет. Порохоботы прикрывают грешки Порошенко, называя это движением в Европу. Но пересичные то это воспринимают буквально - и если в результате схемы Роттердам+, выданной за либеральную реформу, в их кошельках и холодильниках уменьшилось, то такая Европа им нафиг не нужна. Не все способны понять, что Европа здесь не причем, а проевропейская риторика - сладкая ложь. Вот и получается, что порохоботская пропаганда работает в обратном направлении - с 2016-го по 2019-й, например, евроинтеграционные устремления падали, а количество евроскептиков - росло
ну естественно по суверенитету они не могут по другому, надо же из себя украинских патриотов корчить, но вот все их методы, все это сплошное вранье ну один в один.