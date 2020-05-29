Додано: Суб 30 тра, 2020 01:22

unicdima написав: я смотрю их пропаганда везде пыталась данные русскоязычного Форбс выдать за фейк, тут уже выкладывали видео блогера-порохобота Петрова, он там просто слюной брызгал, по форумам то самое. Что-то будут сочинять.

я смотрю их пропаганда везде пыталась данные русскоязычного Форбс выдать за фейк, тут уже выкладывали видео блогера-порохобота Петрова, он там просто слюной брызгал, по форумам то самое. Что-то будут сочинять.

А меня даже несколько удивила такая нездоровая реакция. В телеграме временами просматриваю "чатик STERNENKO", чтобы и эту часть общества слышать (помимо самого Стерненко, к которому я отношусь как к... убийце) - так даже там этого лютого треша не было. Да, были споры относительно того, как посмотреть оригинал рейтинга, подготовленного украинской редакцией, и можно ли верить публикации российской редакции. Но все в ключе "может быть", "вероятнее всего". Здесь же уровень нетерпимости просто запредельный.Я все больше укрепляюсь во мнении, что среди националистов, особенно умеренных, гораздо больше здравой мысли и реального, а не напуского, патриотизма, чем в кругу порохоботов! Если смогут де-маргинализироваться, выкинув из головы дурь ультра-правого толка, то будет вполне себе разумная альтернатива для текущего электората Порошенко - осовременный Рух