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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6226622762286229
Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 01:22

  unicdima написав:я смотрю их пропаганда везде пыталась данные русскоязычного Форбс выдать за фейк, тут уже выкладывали видео блогера-порохобота Петрова, он там просто слюной брызгал, по форумам то самое. Что-то будут сочинять.


А меня даже несколько удивила такая нездоровая реакция. В телеграме временами просматриваю "чатик STERNENKO", чтобы и эту часть общества слышать (помимо самого Стерненко, к которому я отношусь как к... убийце) - так даже там этого лютого треша не было. Да, были споры относительно того, как посмотреть оригинал рейтинга, подготовленного украинской редакцией, и можно ли верить публикации российской редакции. Но все в ключе "может быть", "вероятнее всего". Здесь же уровень нетерпимости просто запредельный.

Я все больше укрепляюсь во мнении, что среди националистов, особенно умеренных, гораздо больше здравой мысли и реального, а не напуского, патриотизма, чем в кругу порохоботов! Если смогут де-маргинализироваться, выкинув из головы дурь ультра-правого толка, то будет вполне себе разумная альтернатива для текущего электората Порошенко - осовременный Рух
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 06:36

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:ведь вся защита строилась на том, что Порошенко за годы президентства обеднел, а не обогатился!

  zРадио написав:Бинго, глобальный Форбс обновлен, и Порошенко там во всей красе!
https://www.forbes.com/profile/petro-po ... 01898d23be


І шо?
Зображення
Викладаєте посилання, що Порошенко втратив 200 млн. з 2013 року, тобто хочете в порохоботи? :shock:
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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