Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
unicdima написав:я смотрю их пропаганда везде пыталась данные русскоязычного Форбс выдать за фейк, тут уже выкладывали видео блогера-порохобота Петрова, он там просто слюной брызгал, по форумам то самое. Что-то будут сочинять.
А меня даже несколько удивила такая нездоровая реакция. В телеграме временами просматриваю "чатик STERNENKO", чтобы и эту часть общества слышать (помимо самого Стерненко, к которому я отношусь как к... убийце) - так даже там этого лютого треша не было. Да, были споры относительно того, как посмотреть оригинал рейтинга, подготовленного украинской редакцией, и можно ли верить публикации российской редакции. Но все в ключе "может быть", "вероятнее всего". Здесь же уровень нетерпимости просто запредельный.
Я все больше укрепляюсь во мнении, что среди националистов, особенно умеренных, гораздо больше здравой мысли и реального, а не напуского, патриотизма, чем в кругу порохоботов! Если смогут де-маргинализироваться, выкинув из головы дурь ультра-правого толка, то будет вполне себе разумная альтернатива для текущего электората Порошенко - осовременный Рух
93 відсотки звільнених після переатестації поліцейських поновились через суди – Деканоїдзе про реформу Нацполіції Але найголовніше, про що я зараз шкодую, що система до кінця так і не була зруйнована. Тому що для того, аби вийти з радянського болота, треба ненавидіти ту совкову структуру. Розумієте? Ненавидіти корупцію! Щоби був закон, який карає людей, які ставлять себе вище за закон! Це – дуже важливо!», – зауважила ексочільниця Нацполіції.
На думку Деканоїдзе, причиною провалу реформи поліції може бути нерозуміння владою її важливості або ж відсутність жорсткої політичної волі.
Ой+ написав:Викладаєте посилання, що Порошенко втратив 200 млн. з 2013 року, тобто хочете в порохоботи?
Прикол в тому, що Ахметов, на якого тут впливали тони лайна, взагалі збіднів в п'ятеро. Мораль сій басні такова - нефіг заглялати в чужі кармани. Для цього є спеціально навчені люди на нехилій зарплаті, які недавно пограбували музей, викравши історичні митні документи. Це вам не доморощені иксперди.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay написав:В Києві ЄС обігнала СН в рейтингу, Прямий вже давно в лідерах, серед інформаційних каналів. Дайош ще більше зелених зашкварів - великих і жирних!
порохаті тупо не коментують вчорашній зашквар. помітив таку річ, коли пишеш критичні зауваження під відео пропагандонів типу олешки-петрова то вони дуже рідко отримують відповіді, або просто видаляються, тобто там пишут в основному боти. І ще одне, стандартна кількість лайків у цих пропагандонів 3тис.
lapay написав:В Києві ЄС обігнала СН в рейтингу, Прямий вже давно в лідерах, серед інформаційних каналів. Дайош ще більше зелених зашкварів - великих і жирних!
порохаті тупо не коментують вчорашній зашквар. помітив таку річ, коли пишеш критичні зауваження під відео пропагандонів типу олешки-петрова то вони дуже рідко отримують відповіді, або просто видаляються, тобто там пишут в основному боти. І ще одне, стандартна кількість лайків у цих пропагандонів 3тис.
так давно известно, шо петя создал тут ботоферы по расейскому образу и подобию.