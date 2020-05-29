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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6227622862296230
Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 09:41

Re: Політичні дискусії

Ракетний комплекс РК-360МЦ «Нептун» відпрацював одночасне ураження двох надводних цілей.
Пуски відбувались послідовно з різницею у декілька секунд з випробувального полігону «Алібей» на півдні Одеської області.
Цілі знаходились на відстані в 10-15 кілометрів одна від одної у відкритому морі, перед ураженням перша ракета пролетіла 85 км, а друга 110 км та на кінцевій ділянці польоту знизились на висоту у 5 метрів над рівнем моря.
Кожна з них летіла своїм маршрутом тому довжина пройденого шляху різна.
«Потім вони розрахували оптимальну точку влучання, пройшли шлях, що залишився, та знищили дві морські цілі. Я всі вам вітаю! Випробування пройшли успішно, всі надводні цілі були уражені на заданій дальності», – розказав генеральний конструктор КБ «ЛУЧ» Олег Коростельов
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а порохоботи нам тут писали, що уже всьо, всі розробки й випробовування закриті.
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 11:38

  zРадио написав:Бинго, глобальный Форбс обновлен, и Порошенко там во всей красе!

Я вас предупреждал, порохоботы, что утретесь! Потому что нельзя черное называть белым - легенда продержалась чуть больше суток, и рухнула!

Извинений, конечно же, от вас не будет, я знаю...

Зображення

https://www.forbes.com/profile/petro-po ... 01898d23be

А в списке Billionaires in 2020 без изменений.
Странно. Возможно там еще не обновили. Подождем.
Еще более странно, что в 2019 состояние ПО было меньше ярда, а в 2020 - уже 1.4. Получается за год так разбогател, как только ушел с поста президента. Посмотрим скоро декларацию и все станет на свои места.
Schmit
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