Пуски відбувались послідовно з різницею у декілька секунд з випробувального полігону «Алібей» на півдні Одеської області.
Цілі знаходились на відстані в 10-15 кілометрів одна від одної у відкритому морі, перед ураженням перша ракета пролетіла 85 км, а друга 110 км та на кінцевій ділянці польоту знизились на висоту у 5 метрів над рівнем моря.
Кожна з них летіла своїм маршрутом тому довжина пройденого шляху різна.
«Потім вони розрахували оптимальну точку влучання, пройшли шлях, що залишився, та знищили дві морські цілі. Я всі вам вітаю! Випробування пройшли успішно, всі надводні цілі були уражені на заданій дальності», – розказав генеральний конструктор КБ «ЛУЧ» Олег Коростельов
а порохоботи нам тут писали, що уже всьо, всі розробки й випробовування закриті.