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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6227622862296230
Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 09:41

Re: Політичні дискусії

Ракетний комплекс РК-360МЦ «Нептун» відпрацював одночасне ураження двох надводних цілей.
Пуски відбувались послідовно з різницею у декілька секунд з випробувального полігону «Алібей» на півдні Одеської області.
Цілі знаходились на відстані в 10-15 кілометрів одна від одної у відкритому морі, перед ураженням перша ракета пролетіла 85 км, а друга 110 км та на кінцевій ділянці польоту знизились на висоту у 5 метрів над рівнем моря.
Кожна з них летіла своїм маршрутом тому довжина пройденого шляху різна.
«Потім вони розрахували оптимальну точку влучання, пройшли шлях, що залишився, та знищили дві морські цілі. Я всі вам вітаю! Випробування пройшли успішно, всі надводні цілі були уражені на заданій дальності», – розказав генеральний конструктор КБ «ЛУЧ» Олег Коростельов
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а порохоботи нам тут писали, що уже всьо, всі розробки й випробовування закриті.
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 11:38

  zРадио написав:Бинго, глобальный Форбс обновлен, и Порошенко там во всей красе!

Я вас предупреждал, порохоботы, что утретесь! Потому что нельзя черное называть белым - легенда продержалась чуть больше суток, и рухнула!

Извинений, конечно же, от вас не будет, я знаю...

Зображення

https://www.forbes.com/profile/petro-po ... 01898d23be

А в списке Billionaires in 2020 без изменений.
Странно. Возможно там еще не обновили. Подождем.
Еще более странно, что в 2019 состояние ПО было меньше ярда, а в 2020 - уже 1.4. Получается за год так разбогател, как только ушел с поста президента. Посмотрим скоро декларацию и все станет на свои места.
Schmit
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 13:24

  Schmit написав:Еще более странно, что в 2019 состояние ПО было меньше ярда, а в 2020 - уже 1.4. Получается за год так разбогател, как только ушел с поста президента. Посмотрим скоро декларацию и все станет на свои места.


Декларация не причем - ничего вы там не увидите. Я предполагаю, что Forbes хотел избежать политических рисков (все-таки 1-е лицо государства), поэтому в годы президентства Порошенко не включал в рейтинг.

  Ой+ написав:І шо?
Викладаєте посилання, що Порошенко втратив 200 млн. з 2013 року


Я сам в одном из первых комментариев по сабжу об этом упоминал - читайте. Почему и говорю - реакция двух самых наглых порохоботов ветки просто нездоровая! Я бы об этой теме уже забыл, если бы не они :D
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 14:03

  zРадио написав:Декларация не причем - ничего вы там не увидите.

Почему не увидим? Депутаты и чиновники декларируют все имущество, свое и членов семьи. Декларации доступны для просмотра. Сейчас можно посмотреть прошлогоднюю. Экспертам не составит труда подбить все. Если ПО что-то скроет, то у зекоманды будет лишний повод погонятся за ним.
  zРадио написав:Я предполагаю, что Forbes хотел избежать политических рисков (все-таки 1-е лицо государства), поэтому в годы президентства Порошенко не включал в рейтинг.

И до сих пор не включил, судя по списку Billionaires in 2020 на офсайте. Хз, почему, хотя ПО уже год - не президент. Предполагаю, что в этот список идет только на 100% проверенная информация.
Schmit
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 14:06

  zРадио написав: Но пересичные то это воспринимают буквально - и если в результате схемы Роттердам+, выданной за либеральную реформу, в их кошельках и холодильниках уменьшилось, то такая Европа им нафиг не нужна. Не все способны понять, что Европа здесь не причем, а проевропейская риторика - сладкая ложь. Вот и получается, что порохоботская пропаганда работает в обратном направлении - с 2016-го по 2019-й, например, евроинтеграционные устремления падали, а количество евроскептиков - росло

Это естественно, потому что многие пострадали экономически из-за разрыва с рашкой.
И вспомнили дружбу братских народов, колбасу по 2.20 и электричество по 4коп/квт.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Starikan
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 14:10

  19yuriy91 написав:оценка одной из "реформ" пети
93 відсотки звільнених після переатестації поліцейських поновились через суди – Деканоїдзе про реформу Нацполіції
Але найголовніше, про що я зараз шкодую, що система до кінця так і не була зруйнована. Тому що для того, аби вийти з радянського болота, треба ненавидіти ту совкову структуру. Розумієте? Ненавидіти корупцію! Щоби був закон, який карає людей, які ставлять себе вище за закон! Це – дуже важливо!», – зауважила ексочільниця Нацполіції.
На думку Деканоїдзе, причиною провалу реформи поліції може бути нерозуміння владою її важливості або ж відсутність жорсткої політичної волі.
https://www.radiosvoboda.org/a/news-zvi ... 42171.html
а столько пафоса, красивых слов и селфи было.....

Честно говоря, так и не понял причины провала 8)
"відсутність жорсткої політичної волі" - т.е. отсутствие диктатуры, ставящей себя выше закона и Конституции? :shock:
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Starikan
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 14:15

Большинство "свободных" украинских СМИ замалчивают протесты в Миннесоте и других городах.

Конечно, а то вдруг украинцы заразятся "вирусом свободы" :)

Что случилось в Миннеаполисе
Миннеаполис - город на севере США, крупнейший в штате Миннесота. 25 мая там произошло задержание афроамериканца Джорджа Флойда, которое привело к смерти мужчины.

Полицейские приняли Флойда по подозрению в использовании поддельного чека на 20 долларов в магазине. В Сети опубликовано видео (приводим ниже), на котором видно, как коп несколько минут подряд прижимал шею мужчины коленом. Флойд в это время из последних сил повторял: "Мама, мама!" и "Я не могу дышать".

https://strana.ua/news/269860-protesty-v-ssha-iz-za-ubijstva-temnokozheho-dzhordzha-flojda-chto-proiskhodit-v-minneapolise.html
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 14:19

  Starikan написав:
  19yuriy91 написав:оценка одной из "реформ" пети
93 відсотки звільнених після переатестації поліцейських поновились через суди – Деканоїдзе про реформу Нацполіції
Але найголовніше, про що я зараз шкодую, що система до кінця так і не була зруйнована. Тому що для того, аби вийти з радянського болота, треба ненавидіти ту совкову структуру. Розумієте? Ненавидіти корупцію! Щоби був закон, який карає людей, які ставлять себе вище за закон! Це – дуже важливо!», – зауважила ексочільниця Нацполіції.
На думку Деканоїдзе, причиною провалу реформи поліції може бути нерозуміння владою її важливості або ж відсутність жорсткої політичної волі.
https://www.radiosvoboda.org/a/news-zvi ... 42171.html
а столько пафоса, красивых слов и селфи было.....

Честно говоря, так и не понял причины провала 8)
"відсутність жорсткої політичної волі" - т.е. отсутствие диктатуры, ставящей себя выше закона и Конституции? :shock:


ну почему же?
жорстка політична воля - не означает диктатуру, разве что закона.
желания хватило тока на фасад
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