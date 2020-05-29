Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Schmit написав:Еще более странно, что в 2019 состояние ПО было меньше ярда, а в 2020 - уже 1.4. Получается за год так разбогател, как только ушел с поста президента. Посмотрим скоро декларацию и все станет на свои места.
Декларация не причем - ничего вы там не увидите. Я предполагаю, что Forbes хотел избежать политических рисков (все-таки 1-е лицо государства), поэтому в годы президентства Порошенко не включал в рейтинг.
Ой+ написав:І шо? Викладаєте посилання, що Порошенко втратив 200 млн. з 2013 року
Я сам в одном из первых комментариев по сабжу об этом упоминал - читайте. Почему и говорю - реакция двух самых наглых порохоботов ветки просто нездоровая! Я бы об этой теме уже забыл, если бы не они
zРадио написав:Декларация не причем - ничего вы там не увидите.
Почему не увидим? Депутаты и чиновники декларируют все имущество, свое и членов семьи. Декларации доступны для просмотра. Сейчас можно посмотреть прошлогоднюю. Экспертам не составит труда подбить все. Если ПО что-то скроет, то у зекоманды будет лишний повод погонятся за ним.
zРадио написав:Я предполагаю, что Forbes хотел избежать политических рисков (все-таки 1-е лицо государства), поэтому в годы президентства Порошенко не включал в рейтинг.
И до сих пор не включил, судя по списку Billionaires in 2020 на офсайте. Хз, почему, хотя ПО уже год - не президент. Предполагаю, что в этот список идет только на 100% проверенная информация.
zРадио написав: Но пересичные то это воспринимают буквально - и если в результате схемы Роттердам+, выданной за либеральную реформу, в их кошельках и холодильниках уменьшилось, то такая Европа им нафиг не нужна. Не все способны понять, что Европа здесь не причем, а проевропейская риторика - сладкая ложь. Вот и получается, что порохоботская пропаганда работает в обратном направлении - с 2016-го по 2019-й, например, евроинтеграционные устремления падали, а количество евроскептиков - росло
Это естественно, потому что многие пострадали экономически из-за разрыва с рашкой. И вспомнили дружбу братских народов, колбасу по 2.20 и электричество по 4коп/квт.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
19yuriy91 написав:оценка одной из "реформ" пети 93 відсотки звільнених після переатестації поліцейських поновились через суди – Деканоїдзе про реформу Нацполіції Але найголовніше, про що я зараз шкодую, що система до кінця так і не була зруйнована. Тому що для того, аби вийти з радянського болота, треба ненавидіти ту совкову структуру. Розумієте? Ненавидіти корупцію! Щоби був закон, який карає людей, які ставлять себе вище за закон! Це – дуже важливо!», – зауважила ексочільниця Нацполіції. На думку Деканоїдзе, причиною провалу реформи поліції може бути нерозуміння владою її важливості або ж відсутність жорсткої політичної волі. https://www.radiosvoboda.org/a/news-zvi ... 42171.html а столько пафоса, красивых слов и селфи было.....
Честно говоря, так и не понял причины провала "відсутність жорсткої політичної волі" - т.е. отсутствие диктатуры, ставящей себя выше закона и Конституции?
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Большинство "свободных" украинских СМИ замалчивают протесты в Миннесоте и других городах.
Конечно, а то вдруг украинцы заразятся "вирусом свободы"
Что случилось в Миннеаполисе Миннеаполис - город на севере США, крупнейший в штате Миннесота. 25 мая там произошло задержание афроамериканца Джорджа Флойда, которое привело к смерти мужчины.
Полицейские приняли Флойда по подозрению в использовании поддельного чека на 20 долларов в магазине. В Сети опубликовано видео (приводим ниже), на котором видно, как коп несколько минут подряд прижимал шею мужчины коленом. Флойд в это время из последних сил повторял: "Мама, мама!" и "Я не могу дышать".
19yuriy91 написав:оценка одной из "реформ" пети 93 відсотки звільнених після переатестації поліцейських поновились через суди – Деканоїдзе про реформу Нацполіції Але найголовніше, про що я зараз шкодую, що система до кінця так і не була зруйнована. Тому що для того, аби вийти з радянського болота, треба ненавидіти ту совкову структуру. Розумієте? Ненавидіти корупцію! Щоби був закон, який карає людей, які ставлять себе вище за закон! Це – дуже важливо!», – зауважила ексочільниця Нацполіції. На думку Деканоїдзе, причиною провалу реформи поліції може бути нерозуміння владою її важливості або ж відсутність жорсткої політичної волі. https://www.radiosvoboda.org/a/news-zvi ... 42171.html а столько пафоса, красивых слов и селфи было.....
Честно говоря, так и не понял причины провала "відсутність жорсткої політичної волі" - т.е. отсутствие диктатуры, ставящей себя выше закона и Конституции?
ну почему же? жорстка політична воля - не означает диктатуру, разве что закона. желания хватило тока на фасад
unicdima написав:Ракетний комплекс РК-360МЦ «Нептун» відпрацював одночасне ураження двох надводних цілей. Пуски відбувались послідовно з різницею у декілька секунд з випробувального полігону «Алібей» на півдні Одеської області. Цілі знаходились на відстані в 10-15 кілометрів одна від одної у відкритому морі, перед ураженням перша ракета пролетіла 85 км, а друга 110 км та на кінцевій ділянці польоту знизились на висоту у 5 метрів над рівнем моря. Кожна з них летіла своїм маршрутом тому довжина пройденого шляху різна. «Потім вони розрахували оптимальну точку влучання, пройшли шлях, що залишився, та знищили дві морські цілі. Я всі вам вітаю! Випробування пройшли успішно, всі надводні цілі були уражені на заданій дальності», – розказав генеральний конструктор КБ «ЛУЧ» Олег Коростельов а порохоботи нам тут писали, що уже всьо, всі розробки й випробовування закриті.
Испытания, это конечно хорошо, там уже денег надо относительно немного. Даже на вооружение принять могут, как танки Оплот. Но в серию когда запустят и запустят ли вообще с такой ситуацией в бюджете - вот в чем вопрос. Рабочий процесс на Павлоградском химзаводе уже восстановили? Нет? Вот и вся ракетная программа.
Вкладчик1234 написав:Большинство "свободных" украинских СМИ замалчивают протесты в Миннесоте и других городах.
Конечно, а то вдруг украинцы заразятся "вирусом свободы"
да, вроде, информируют.
а нащёт "вдруг украинцы заразятся "вирусом свободы"" помнится у нас комуналь дорожала и одновременно показывали многосоттысячные протесты в българии и ничо, не заразились а потом ещё у нас поднимали. у народа нашего иммунитет выработан. тока в самых-самых случаях и то не до конца
19yuriy91 написав:оценка одной из "реформ" пети 93 відсотки звільнених після переатестації поліцейських поновились через суди – Деканоїдзе про реформу Нацполіції Але найголовніше, про що я зараз шкодую, що система до кінця так і не була зруйнована. Тому що для того, аби вийти з радянського болота, треба ненавидіти ту совкову структуру. Розумієте? Ненавидіти корупцію! Щоби був закон, який карає людей, які ставлять себе вище за закон! Це – дуже важливо!», – зауважила ексочільниця Нацполіції. На думку Деканоїдзе, причиною провалу реформи поліції може бути нерозуміння владою її важливості або ж відсутність жорсткої політичної волі. https://www.radiosvoboda.org/a/news-zvi ... 42171.html а столько пафоса, красивых слов и селфи было.....
Честно говоря, так и не понял причины провала "відсутність жорсткої політичної волі" - т.е. отсутствие диктатуры, ставящей себя выше закона и Конституции?
Нет. Если бы имеющихся законных инструментов было недостаточно, то никого вообще не отстраняли бы от должности, увольняли, привлекали к ответственности.
Но... пример: комбриг в суде тупо заявляет - да лежала у меня на столе бумага (из прокуратуры), я не смотрел, мало ли что лежит... И вот эта детская отговорка прокатывает в Суде. Сбуушники и прокуроры, депутаты ... опускают до долу глаза. В итоге - совершивший уголовное преступление комбат служит дальше; такой комбриг тоже... Правда, у комбата деньги на квартиру куда-то)) зникли))
Вот это и есть -- нет желания, политической воли у тех, под чьим контролем всё это непотребство произошло. А так - комбрига за халатность на фиг ..., комбата - за решетку за уголовное преступление. Судью за коррупцию...
Но увольняют прапорщика за управление авто в нетрезвом виде во внеслужебное время)) А уголовник и халатник на посадах.
Инструментов законных тьма. Но ими запросто устраняют неугодных. Переименование установы (слово заменят), конкурс, переназначение и гуляй.