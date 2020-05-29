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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6228622962306231> Додано: Суб 30 тра, 2020 13:24 Schmit написав: Еще более странно, что в 2019 состояние ПО было меньше ярда, а в 2020 - уже 1.4. Получается за год так разбогател, как только ушел с поста президента. Посмотрим скоро декларацию и все станет на свои места. Еще более странно, что в 2019 состояние ПО было меньше ярда, а в 2020 - уже 1.4. Получается за год так разбогател, как только ушел с поста президента. Посмотрим скоро декларацию и все станет на свои места.



Декларация не причем - ничего вы там не увидите. Я предполагаю, что Forbes хотел избежать политических рисков (все-таки 1-е лицо государства), поэтому в годы президентства Порошенко не включал в рейтинг.



Ой+ написав: І шо?

Викладаєте посилання, що Порошенко втратив 200 млн. з 2013 року І шо?Викладаєте посилання, що Порошенко втратив 200 млн. з 2013 року



Я сам в одном из первых комментариев по сабжу об этом упоминал - читайте. Почему и говорю - реакция двух самых наглых порохоботов ветки просто нездоровая! Я бы об этой теме уже забыл, если бы не они Декларация не причем - ничего вы там не увидите. Я предполагаю, что Forbes хотел избежать политических рисков (все-таки 1-е лицо государства), поэтому в годы президентства Порошенко не включал в рейтинг.Я сам в одном из первых комментариев по сабжу об этом упоминал - читайте. Почему и говорю - реакция двух самых наглых порохоботов ветки просто нездоровая! Я бы об этой теме уже забыл, если бы не они zРадио

Повідомлень: 5897 З нами з: 02.05.18 Подякував: 998 раз. Подякували: 2215 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 30 тра, 2020 14:03 zРадио написав: Декларация не причем - ничего вы там не увидите. Декларация не причем - ничего вы там не увидите.

Почему не увидим? Депутаты и чиновники декларируют все имущество, свое и членов семьи. Декларации доступны для просмотра. Сейчас можно посмотреть прошлогоднюю. Экспертам не составит труда подбить все. Если ПО что-то скроет, то у зекоманды будет лишний повод погонятся за ним.

zРадио написав: Я предполагаю, что Forbes хотел избежать политических рисков (все-таки 1-е лицо государства), поэтому в годы президентства Порошенко не включал в рейтинг. Я предполагаю, что Forbes хотел избежать политических рисков (все-таки 1-е лицо государства), поэтому в годы президентства Порошенко не включал в рейтинг.

И до сих пор не включил, судя по списку Billionaires in 2020 на офсайте. Хз, почему, хотя ПО уже год - не президент. Предполагаю, что в этот список идет только на 100% проверенная информация. Почему не увидим? Депутаты и чиновники декларируют все имущество, свое и членов семьи. Декларации доступны для просмотра. Сейчас можно посмотреть прошлогоднюю. Экспертам не составит труда подбить все. Если ПО что-то скроет, то у зекоманды будет лишний повод погонятся за ним.И до сих пор не включил, судя по списку Billionaires in 2020 на офсайте. Хз, почему, хотя ПО уже год - не президент. Предполагаю, что в этот список идет только на 100% проверенная информация. Schmit

Повідомлень: 1342 З нами з: 08.09.09 Подякував: 17 раз. Подякували: 177 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 30 тра, 2020 14:06 zРадио написав: Но пересичные то это воспринимают буквально - и если в результате схемы Роттердам+, выданной за либеральную реформу, в их кошельках и холодильниках уменьшилось, то такая Европа им нафиг не нужна. Не все способны понять, что Европа здесь не причем, а проевропейская риторика - сладкая ложь. Вот и получается, что порохоботская пропаганда работает в обратном направлении - с 2016-го по 2019-й, например, евроинтеграционные устремления падали, а количество евроскептиков - росло Но пересичные то это воспринимают буквально - и если в результате схемы Роттердам+, выданной за либеральную реформу, в их кошельках и холодильниках уменьшилось, то такая Европа им нафиг не нужна. Не все способны понять, что Европа здесь не причем, а проевропейская риторика - сладкая ложь. Вот и получается, что порохоботская пропаганда работает в обратном направлении - с 2016-го по 2019-й, например, евроинтеграционные устремления падали, а количество евроскептиков - росло

Это естественно, потому что многие пострадали экономически из-за разрыва с рашкой.

И вспомнили дружбу братских народов, колбасу по 2.20 и электричество по 4коп/квт. Это естественно, потому что многие пострадали экономически из-за разрыва с рашкой.И вспомнили дружбу братских народов, колбасу по 2.20 и электричество по 4коп/квт. Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Starikan 2 Повідомлень: 17308 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1885 раз. Подякували: 2741 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 30 тра, 2020 14:10 19yuriy91 написав: оценка одной из "реформ" пети

93 відсотки звільнених після переатестації поліцейських поновились через суди – Деканоїдзе про реформу Нацполіції

Але найголовніше, про що я зараз шкодую, що система до кінця так і не була зруйнована. Тому що для того, аби вийти з радянського болота, треба ненавидіти ту совкову структуру. Розумієте? Ненавидіти корупцію! Щоби був закон, який карає людей, які ставлять себе вище за закон! Це – дуже важливо!», – зауважила ексочільниця Нацполіції.

На думку Деканоїдзе, причиною провалу реформи поліції може бути нерозуміння владою її важливості або ж відсутність жорсткої політичної волі.

https://www.radiosvoboda.org/a/news-zvi ... 42171.html

а столько пафоса, красивых слов и селфи было..... оценка одной из "реформ" пети93 відсотки звільнених після переатестації поліцейських поновились через суди – Деканоїдзе про реформу НацполіціїАле найголовніше, про що я зараз шкодую, що система до кінця так і не була зруйнована. Тому що для того, аби вийти з радянського болота, треба ненавидіти ту совкову структуру. Розумієте? Ненавидіти корупцію! Щоби був закон, який карає людей, які ставлять себе вище за закон! Це – дуже важливо!», – зауважила ексочільниця Нацполіції.На думку Деканоїдзе, причиною провалу реформи поліції може бути нерозуміння владою її важливості або ж відсутність жорсткої політичної волі.а столько пафоса, красивых слов и селфи было.....

Честно говоря, так и не понял причины провала

"відсутність жорсткої політичної волі" - т.е. отсутствие диктатуры, ставящей себя выше закона и Конституции? Честно говоря, так и не понял причины провала"відсутність жорсткої політичної волі" - т.е. отсутствие диктатуры, ставящей себя выше закона и Конституции? Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Starikan 2 Повідомлень: 17308 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1885 раз. Подякували: 2741 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 30 тра, 2020 14:15



Конечно, а то вдруг украинцы заразятся "вирусом свободы"



Что случилось в Миннеаполисе

Миннеаполис - город на севере США, крупнейший в штате Миннесота. 25 мая там произошло задержание афроамериканца Джорджа Флойда, которое привело к смерти мужчины.



Полицейские приняли Флойда по подозрению в использовании поддельного чека на 20 долларов в магазине. В Сети опубликовано видео (приводим ниже), на котором видно, как коп несколько минут подряд прижимал шею мужчины коленом. Флойд в это время из последних сил повторял: "Мама, мама!" и "Я не могу дышать".



https://strana.ua/news/269860-protesty-v-ssha-iz-za-ubijstva-temnokozheho-dzhordzha-flojda-chto-proiskhodit-v-minneapolise.html Большинство "свободных" украинских СМИ замалчивают протесты в Миннесоте и других городах.Конечно, а то вдруг украинцы заразятся "вирусом свободы"Миннеаполис - город на севере США, крупнейший в штате Миннесота. 25 мая там произошло задержание афроамериканца Джорджа Флойда, которое привело к смерти мужчины.Полицейские приняли Флойда по подозрению в использовании поддельного чека на 20 долларов в магазине. В Сети опубликовано видео (приводим ниже), на котором видно, как коп несколько минут подряд прижимал шею мужчины коленом. Флойд в это время из последних сил повторял: "Мама, мама!" и "Я не могу дышать". Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 11477 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6829 раз. Подякували: 3072 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 30 тра, 2020 14:19 Starikan написав: 19yuriy91 написав: оценка одной из "реформ" пети

93 відсотки звільнених після переатестації поліцейських поновились через суди – Деканоїдзе про реформу Нацполіції

Але найголовніше, про що я зараз шкодую, що система до кінця так і не була зруйнована. Тому що для того, аби вийти з радянського болота, треба ненавидіти ту совкову структуру. Розумієте? Ненавидіти корупцію! Щоби був закон, який карає людей, які ставлять себе вище за закон! Це – дуже важливо!», – зауважила ексочільниця Нацполіції.

На думку Деканоїдзе, причиною провалу реформи поліції може бути нерозуміння владою її важливості або ж відсутність жорсткої політичної волі.

https://www.radiosvoboda.org/a/news-zvi ... 42171.html

а столько пафоса, красивых слов и селфи было..... оценка одной из "реформ" пети93 відсотки звільнених після переатестації поліцейських поновились через суди – Деканоїдзе про реформу НацполіціїАле найголовніше, про що я зараз шкодую, що система до кінця так і не була зруйнована. Тому що для того, аби вийти з радянського болота, треба ненавидіти ту совкову структуру. Розумієте? Ненавидіти корупцію! Щоби був закон, який карає людей, які ставлять себе вище за закон! Це – дуже важливо!», – зауважила ексочільниця Нацполіції.На думку Деканоїдзе, причиною провалу реформи поліції може бути нерозуміння владою її важливості або ж відсутність жорсткої політичної волі.а столько пафоса, красивых слов и селфи было.....

Честно говоря, так и не понял причины провала

"відсутність жорсткої політичної волі" - т.е. отсутствие диктатуры, ставящей себя выше закона и Конституции? Честно говоря, так и не понял причины провала"відсутність жорсткої політичної волі" - т.е. отсутствие диктатуры, ставящей себя выше закона и Конституции?



ну почему же?

жорстка політична воля - не означает диктатуру, разве что закона.

желания хватило тока на фасад ну почему же?жорстка політична воля - не означает диктатуру, разве что закона.желания хватило тока на фасад 19yuriy91 Повідомлень: 2748 З нами з: 15.09.12 Подякував: 246 раз. Подякували: 379 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 30 тра, 2020 14:21 unicdima написав: Ракетний комплекс РК-360МЦ «Нептун» відпрацював одночасне ураження двох надводних цілей.

Пуски відбувались послідовно з різницею у декілька секунд з випробувального полігону «Алібей» на півдні Одеської області.

Цілі знаходились на відстані в 10-15 кілометрів одна від одної у відкритому морі, перед ураженням перша ракета пролетіла 85 км, а друга 110 км та на кінцевій ділянці польоту знизились на висоту у 5 метрів над рівнем моря.

Кожна з них летіла своїм маршрутом тому довжина пройденого шляху різна.

«Потім вони розрахували оптимальну точку влучання, пройшли шлях, що залишився, та знищили дві морські цілі. Я всі вам вітаю! Випробування пройшли успішно, всі надводні цілі були уражені на заданій дальності», – розказав генеральний конструктор КБ «ЛУЧ» Олег Коростельов



а порохоботи нам тут писали, що уже всьо, всі розробки й випробовування закриті. Ракетний комплекс РК-360МЦ «Нептун» відпрацював одночасне ураження двох надводних цілей.Пуски відбувались послідовно з різницею у декілька секунд з випробувального полігону «Алібей» на півдні Одеської області.Цілі знаходились на відстані в 10-15 кілометрів одна від одної у відкритому морі, перед ураженням перша ракета пролетіла 85 км, а друга 110 км та на кінцевій ділянці польоту знизились на висоту у 5 метрів над рівнем моря.Кожна з них летіла своїм маршрутом тому довжина пройденого шляху різна.«Потім вони розрахували оптимальну точку влучання, пройшли шлях, що залишився, та знищили дві морські цілі. Я всі вам вітаю! Випробування пройшли успішно, всі надводні цілі були уражені на заданій дальності», – розказав генеральний конструктор КБ «ЛУЧ» Олег Коростельова порохоботи нам тут писали, що уже всьо, всі розробки й випробовування закриті.

Испытания, это конечно хорошо, там уже денег надо относительно немного. Даже на вооружение принять могут, как танки Оплот. Но в серию когда запустят и запустят ли вообще с такой ситуацией в бюджете - вот в чем вопрос.

Рабочий процесс на Павлоградском химзаводе уже восстановили? Нет? Вот и вся ракетная программа. Испытания, это конечно хорошо, там уже денег надо относительно немного. Даже на вооружение принять могут, как танки Оплот. Но в серию когда запустят и запустят ли вообще с такой ситуацией в бюджете - вот в чем вопрос.Рабочий процесс на Павлоградском химзаводе уже восстановили? Нет? Вот и вся ракетная программа. Schmit

Повідомлень: 1342 З нами з: 08.09.09 Подякував: 17 раз. Подякували: 177 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 30 тра, 2020 14:25 Вкладчик1234 написав: Большинство "свободных" украинских СМИ замалчивают протесты в Миннесоте и других городах.



Конечно, а то вдруг украинцы заразятся "вирусом свободы"



Большинство "свободных" украинских СМИ замалчивают протесты в Миннесоте и других городах.Конечно, а то вдруг украинцы заразятся "вирусом свободы"



да, вроде, информируют.



а нащёт "вдруг украинцы заразятся "вирусом свободы""

помнится у нас комуналь дорожала и одновременно показывали многосоттысячные протесты в българии и ничо, не заразились

а потом ещё у нас поднимали.

у народа нашего иммунитет выработан.

тока в самых-самых случаях и то не до конца да, вроде, информируют.а нащёт "вдруг украинцы заразятся "вирусом свободы""помнится у нас комуналь дорожала и одновременно показывали многосоттысячные протесты в българии и ничо, не заразилисьа потом ещё у нас поднимали.у народа нашего иммунитет выработан.тока в самых-самых случаях и то не до конца 19yuriy91 Повідомлень: 2748 З нами з: 15.09.12 Подякував: 246 раз. Подякували: 379 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 30 тра, 2020 14:29 Как-то мне попался только один сюжет, и то, с позиции "смотрите какой беспредел в США, не то что наш "мирный майдан""

Но мало сказали о причинах протеста Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 11477 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6829 раз. Подякували: 3072 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 30 тра, 2020 14:30 Starikan написав: 19yuriy91 написав: оценка одной из "реформ" пети

93 відсотки звільнених після переатестації поліцейських поновились через суди – Деканоїдзе про реформу Нацполіції

Але найголовніше, про що я зараз шкодую, що система до кінця так і не була зруйнована. Тому що для того, аби вийти з радянського болота, треба ненавидіти ту совкову структуру. Розумієте? Ненавидіти корупцію! Щоби був закон, який карає людей, які ставлять себе вище за закон! Це – дуже важливо!», – зауважила ексочільниця Нацполіції.

На думку Деканоїдзе, причиною провалу реформи поліції може бути нерозуміння владою її важливості або ж відсутність жорсткої політичної волі.

https://www.radiosvoboda.org/a/news-zvi ... 42171.html

а столько пафоса, красивых слов и селфи было..... оценка одной из "реформ" пети93 відсотки звільнених після переатестації поліцейських поновились через суди – Деканоїдзе про реформу НацполіціїАле найголовніше, про що я зараз шкодую, що система до кінця так і не була зруйнована. Тому що для того, аби вийти з радянського болота, треба ненавидіти ту совкову структуру. Розумієте? Ненавидіти корупцію! Щоби був закон, який карає людей, які ставлять себе вище за закон! Це – дуже важливо!», – зауважила ексочільниця Нацполіції.На думку Деканоїдзе, причиною провалу реформи поліції може бути нерозуміння владою її важливості або ж відсутність жорсткої політичної волі.а столько пафоса, красивых слов и селфи было.....

Честно говоря, так и не понял причины провала

"відсутність жорсткої політичної волі" - т.е. отсутствие диктатуры, ставящей себя выше закона и Конституции? Честно говоря, так и не понял причины провала"відсутність жорсткої політичної волі" - т.е. отсутствие диктатуры, ставящей себя выше закона и Конституции?

Нет.

Если бы имеющихся законных инструментов было недостаточно, то никого вообще не отстраняли бы от должности, увольняли, привлекали к ответственности.



Но... пример: комбриг в суде тупо заявляет - да лежала у меня на столе бумага (из прокуратуры), я не смотрел, мало ли что лежит...

И вот эта детская отговорка прокатывает в Суде. Сбуушники и прокуроры, депутаты ... опускают до долу глаза.

В итоге - совершивший уголовное преступление комбат служит дальше; такой комбриг тоже...

Правда, у комбата деньги на квартиру куда-то)) зникли))



Вот это и есть -- нет желания, политической воли у тех, под чьим контролем всё это непотребство произошло.

А так - комбрига за халатность на фиг ..., комбата - за решетку за уголовное преступление. Судью за коррупцию...



Но увольняют прапорщика за управление авто в нетрезвом виде во внеслужебное время))

А уголовник и халатник на посадах.



Инструментов законных тьма. Но ими запросто устраняют неугодных. Переименование установы (слово заменят), конкурс, переназначение и гуляй. Нет.Если бы имеющихся законных инструментов было недостаточно, то никого вообще не отстраняли бы от должности, увольняли, привлекали к ответственности.Но... пример: комбриг в суде тупо заявляет - да лежала у меня на столе бумага (из прокуратуры), я не смотрел, мало ли что лежит...И вот эта детская отговорка прокатывает в Суде. Сбуушники и прокуроры, депутаты ... опускают до долу глаза.В итоге - совершивший уголовное преступление комбат служит дальше; такой комбриг тоже...Правда, у комбата деньги на квартиру куда-то)) зникли))Вот это и есть -- нет желания, политической воли у тех, под чьим контролем всё это непотребство произошло.А так - комбрига за халатность на фиг ..., комбата - за решетку за уголовное преступление. Судью за коррупцию...Но увольняют прапорщика за управление авто в нетрезвом виде во внеслужебное время))А уголовник и халатник на посадах.Инструментов законных тьма. Но ими запросто устраняют неугодных. Переименование установы (слово заменят), конкурс, переназначение и гуляй. detroytred

Повідомлень: 23050 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1936 раз. Подякували: 3240 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6228622962306231> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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