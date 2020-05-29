Вкладчик1234 написав:Как-то мне попался только один сюжет, и то, с позиции "смотрите какой беспредел в США, не то что наш "мирный майдан""
Но мало сказали о причинах протеста
Известный юрист и борец за права чернокожих Алассане Нмавани Джонс в связи с убийством полицейскими афро-американца Джорджа Флойда призвал мировое сообщество ввести санкции против антинародного режима Трампа и его дружков-олигархов из Exxon Mobil, Chevron и Conoco Phillips.
Он также призвал к общенациональному бойкоту ноябрьских президентских выборов, заявив, что практикуемое в Америке назначение президента коллегией выборщиков не соответствует демократической процедуре прямых всенародных выборов.