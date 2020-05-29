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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6228622962306231
Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 14:51

Re: Політичні дискусії

Вкладчик1234 написав:Как-то мне попался только один сюжет, и то, с позиции "смотрите какой беспредел в США, не то что наш "мирный майдан""
Но мало сказали о причинах протеста


Известный юрист и борец за права чернокожих Алассане Нмавани Джонс в связи с убийством полицейскими афро-американца Джорджа Флойда призвал мировое сообщество ввести санкции против антинародного режима Трампа и его дружков-олигархов из Exxon Mobil, Chevron и Conoco Phillips.

Он также призвал к общенациональному бойкоту ноябрьских президентских выборов, заявив, что практикуемое в Америке назначение президента коллегией выборщиков не соответствует демократической процедуре прямых всенародных выборов.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 15:03


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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 15:46

  detroytred написав:Инструментов законных тьма. Но ими запросто устраняют неугодных. Переименование установы (слово заменят), конкурс, переназначение и гуляй.
Ще трошки-і Ви будете на моїх позиціях
Отже
1 Закони є,але вони не працюють
2 Такі як Ви пропонуютьт - давайте створимо додатковий орган,який буде контролювати виконання законів
Такий як я пропонує - давайте зменшимо як кількість законів так і контролюючих органів...

От і виходить
Ті хто йдуть Вашим шляхом - йдуть по спіралі в нікуди...новий орган=більше витрат ..але при цьому просто збільшується кількість чиновників і не покращується справедливість

Ті хто підуть моїм
Менше законів=менше контролюючих і перевіряючих ці закони органів=більше справедливість...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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