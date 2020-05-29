Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Вкладчик1234 написав:Как-то мне попался только один сюжет, и то, с позиции "смотрите какой беспредел в США, не то что наш "мирный майдан"" Но мало сказали о причинах протеста
Известный юрист и борец за права чернокожих Алассане Нмавани Джонс в связи с убийством полицейскими афро-американца Джорджа Флойда призвал мировое сообщество ввести санкции против антинародного режима Трампа и его дружков-олигархов из Exxon Mobil, Chevron и Conoco Phillips.
Он также призвал к общенациональному бойкоту ноябрьских президентских выборов, заявив, что практикуемое в Америке назначение президента коллегией выборщиков не соответствует демократической процедуре прямых всенародных выборов.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
detroytred написав:Инструментов законных тьма. Но ими запросто устраняют неугодных. Переименование установы (слово заменят), конкурс, переназначение и гуляй.
Ще трошки-і Ви будете на моїх позиціях Отже 1 Закони є,але вони не працюють 2 Такі як Ви пропонуютьт - давайте створимо додатковий орган,який буде контролювати виконання законів Такий як я пропонує - давайте зменшимо як кількість законів так і контролюючих органів...
От і виходить Ті хто йдуть Вашим шляхом - йдуть по спіралі в нікуди...новий орган=більше витрат ..але при цьому просто збільшується кількість чиновників і не покращується справедливість
Ті хто підуть моїм Менше законів=менше контролюючих і перевіряючих ці закони органів=більше справедливість...
[quote="4978089:budivelnik"][quote="4978025:detroytred"]Инструментов законных тьма. Но ими запросто устраняют неугодных. Переименование установы (слово заменят), конкурс, переназначение и гуляй.[/quote]Ще трошки-і Ви будете на моїх позиціях Отже 1 Закони є,але вони не працюють 2 Такі як Ви пропонуютьт - давайте створимо додатковий орган,який буде контролювати виконання законів Такий як я пропонує - давайте зменшимо як кількість законів так і контролюючих органів...
От і виходить Ті хто йдуть Вашим шляхом - йдуть по спіралі в нікуди...новий орган=більше витрат ..але при цьому просто збільшується кількість чиновників і не покращується справедливість
Ті хто підуть моїм Менше законів=менше контролюючих і перевіряючих ці закони органів=більше справедливість...[/quote] Вы исказили моё мнение.
Да и Ваше последнее утверждение довольно)) спорно.
Вкладчик1234 написав:Как-то мне попался только один сюжет, и то, с позиции "смотрите какой беспредел в США, не то что наш "мирный майдан"" Но мало сказали о причинах протеста
Известный юрист и борец за права чернокожих Алассане Нмавани Джонс в связи с убийством полицейскими афро-американца Джорджа Флойда призвал мировое сообщество ввести санкции против антинародного режима Трампа и его дружков-олигархов из Exxon Mobil, Chevron и Conoco Phillips.
Он также призвал к общенациональному бойкоту ноябрьских президентских выборов, заявив, что практикуемое в Америке назначение президента коллегией выборщиков не соответствует демократической процедуре прямых всенародных выборов.
Во-первых, кому это борец известен на фиг, кроме его мамки? Напоминает ситуацию, когда манипуляторы принимают желаемое за действительное, решив воспользоваться ситуацией на улице для своих более крупных и солидных целей.
Беспредел упомянутый, судя по попавшим в интернет видео, является при трезвом взгляде единоразовым грабежом магазинов, прикрытым под массовое и показное недовольство афроамериканцев довольно подозрительной и неясной смертью своего чернокожего соплемянника.
Раздувание огня дальнейшее осуществлено, правда, не любительское. Собрать быстро разносторонний народ, возбудить его и запустить процессы поджогов машин и зданий, битье витрин без применения специальных медицинских препаратов практически невозможно. Следовательно это могли быть только члены одной или объединившихся уличных банд - т.е. организованная преступность, которая в США имеет большие масштабы в бедных районах.
На валютной ветке сегодня публиковалась интересная статья Блумберг о динамике курса гривны. Сюда же хочу повторить маленький, но интересный тезис из нее.
Редакция Блумберг весьма небрежно к мифу о майдане пишет, что он привел к конфликту с россией и потере Крыма (that led to).
И никаких возгласов нет! Хотя когда я говорю более взвешенно и сдержанно о том, что "майдан ослабил страну перед лицом внешней агрессии, оставив ее без руководства", тролли (или участники майдана, не желающие брать на себя ответственность за череду запущенных тогда событий) начинают метать бисер...
PS: а зачем говорю? Вовсе не обвинений ради, прошлое не развернуть - чтобы эту глупость больше не повторили и власть меняли на регулярных выборах!
Вкладчик1234 написав:Как-то мне попался только один сюжет, и то, с позиции "смотрите какой беспредел в США, не то что наш "мирный майдан"" Но мало сказали о причинах протеста
Известный юрист и борец за права чернокожих Алассане Нмавани Джонс в связи с убийством полицейскими афро-американца Джорджа Флойда призвал мировое сообщество ввести санкции против антинародного режима Трампа и его дружков-олигархов из Exxon Mobil, Chevron и Conoco Phillips.
Он также призвал к общенациональному бойкоту ноябрьских президентских выборов, заявив, что практикуемое в Америке назначение президента коллегией выборщиков не соответствует демократической процедуре прямых всенародных выборов.
В США завжди заворушеня, коли білий поліцейський вбиває неозброенного темношкірого. Трамп тут взагалі побоку.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
zРадио написав:Пошли вторые сутки отмазок порохоботов. Не могу вспомнить, чтобы так горело - вся ветка загажена (за свои ответы тоже извиняюсь - просто не хотелось оставлять без внимания явную и тупую ложь).
Однако же странно - уж кого-кого, а порохоботов, как материально заинтересованную сторону, информация о финансовом благополучии шефа должна радовать, а не раздражать ...
Ты соврал и отмазки лепишь только ты Интересно, тебе на работе фейс об тейбл не чистят ? Потому что, приди ты на рабочее совещание с подобными вбросами по своей фирме, тебя бы били, не сразу конечно, но били бы долго
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой