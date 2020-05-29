zРадио написав:

На валютной ветке сегодня публиковалась интересная статья Блумберг о динамике курса гривны. Сюда же хочу повторить маленький, но интересный тезис из нее.Редакция Блумберг весьма небрежно к мифу о майдане пишет, что он привел к конфликту с россией и потере Крыма (that led to).И никаких возгласов нет! Хотя когда я говорю более взвешенно и сдержанно о том, что "майдан ослабил страну перед лицом внешней агрессии, оставив ее без руководства", тролли (или участники майдана, не желающие брать на себя ответственность за череду запущенных тогда событий) начинают метать бисер...PS: а зачем говорю? Вовсе не обвинений ради, прошлое не развернуть - чтобы эту глупость больше не повторили и власть меняли на регулярных выборах!