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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6230623162326233>
Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 16:52

  zРадио написав:
PS: а зачем говорю? Вовсе не обвинений ради, прошлое не развернуть - чтобы эту глупость больше не повторили и власть меняли на регулярных выборах!

Після фортеля Кучми, який задавив на виборах адекватних конкурентів, Янику ніхто не вірив. Навіть проти Пороха тут скільки було виття про сітки і фальсифікації. Якби Порошенко зняв Зеленського чи підтасував результати - Майдан був би неминучим.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 16:54

  Вкладчик1234 написав:Большинство "свободных" украинских СМИ замалчивают протесты в Миннесоте и других городах.

Любого любителя России выдаёт такой факт, что в США негров линчуют.
Какое тебе дело, что происходит в США ? Это их проблемы.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 16:55

  zРадио написав:Редакция Блумберг весьма небрежно к мифу о майдане пишет, что он привел к конфликту с россией и потере Крыма (that led to).

И никаких возгласов нет! Хотя когда я говорю более взвешенно и сдержанно о том, что "майдан ослабил страну перед лицом внешней агрессии, оставив ее без руководства", тролли (или участники майдана, не желающие брать на себя ответственность за череду запущенных тогда событий) начинают метать бисер...

PS: а зачем говорю? Вовсе не обвинений ради, прошлое не развернуть - чтобы эту глупость больше не повторили и власть меняли на регулярных выборах!

Блумберг не читает этот форум. :)
В отличие от Вас, меня и многих других посетителей популярного форума.
Которые пытаются разобраться в произошедших событиях.В своей стране.
И когда Вы называете Евромайдан глупостью, Вы именно обвиняете. ИМХО.
AlexxK
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 17:01

  zРадио написав:На валютной ветке сегодня публиковалась интересная статья Блумберг о динамике курса гривны. Сюда же хочу повторить маленький, но интересный тезис из нее.

Зображення

Редакция Блумберг весьма небрежно к мифу о майдане пишет, что он привел к конфликту с россией и потере Крыма (that led to).

И никаких возгласов нет! Хотя когда я говорю более взвешенно и сдержанно о том, что "майдан ослабил страну перед лицом внешней агрессии, оставив ее без руководства", тролли (или участники майдана, не желающие брать на себя ответственность за череду запущенных тогда событий) начинают метать бисер...

PS: а зачем говорю? Вовсе не обвинений ради, прошлое не развернуть - чтобы эту глупость больше не повторили и власть меняли на регулярных выборах!

Я тебе правильно зрозумів: якщо наступого разу розгонять і поб*ють учасників мирного протесту, то українці мають втертися і мовчки чекати наступних виборів? А якщо вони знову вийдуть на мирний протест проти незаконного побиття і розгону, то їх знову можна побити і розігнати? Як думаєш, при такому підході наступні вибори точно будуть чесними?
Кармелюк
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 17:05

Re: Політичні дискусії



Оригинальное видео врачей, примерно с 6-й минуты


Как Covid-19 раскрыл новые подробности российского вторжения в 2014 году
Участники митинга говорят, что им не выплатили обещанные «боевые» «за Украину».
По их словам, они вывозили раненых обеих сторон конфликта из зоны боевых действий «под бомбежками». В этом принимали участие экипажи скорой помощи Гуково, фельдшера и врачи.
Одна из медработниц заявила, что в ее смену привезли 19 украинских военнослужащих, после чего врачам запретили об этом рассказывать.


PS. Я продолжаю утверждать, что те, кто отрицает войну России с Украиной - либо идиоты, либо агенты влияния
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 17:06

  zРадио написав:И никаких возгласов нет! Хотя когда я говорю более взвешенно и сдержанно о том, что "майдан ослабил страну перед лицом внешней агрессии, оставив ее без руководства", тролли (или участники майдана, не желающие брать на себя ответственность за череду запущенных тогда событий) начинают метать бисер...

Так значит это люди на майдане довели армию до состояния резиновых тапок?
Schmit
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 17:07

  Кармелюк написав:якщо наступого разу розгонять і поб*ють учасників мирного протесту, то українці мають втертися і мовчки чекати наступних виборів?
А я звужу...
Якщо завтра зрадіо побють... він повинен піти додому.помитись і знову підставити фейс?
Чи спробує якось себе захистити (від володіння зброєю до апеляцій до суспільства через заяву у суд і міліцію..)
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 17:11

  lapay написав:Після фортеля Кучми, який задавив на виборах адекватних конкурентів, Янику ніхто не вірив.


А зачем Яныку верить, если при нем были проведены эталонные признанные всем миром выборы в Парламент, где за ПР проголосовало 30% избирателей, а за оппозиционные псевдо-демократические силы (Батькивщина, УДАР и Свобода) - 50%. И даже если добавить ПР голоса коммунистов (13%), то все равно оппозиция получила больше!

То, что Янык бы не дал провести честные осенью 2014-го - это очередной миф майдана, который я только что развеял (а для думающих людей так это вообще секрет Полишинеля :lol: )

  lapay написав:Навіть проти Пороха тут скільки було виття про сітки і фальсифікації. Якби Порошенко зняв Зеленського чи підтасував результати - Майдан був би неминучим.


Как видишь, никаких причин это обсуждать нет. Порошенко попытался отсрочить выборы по помощи ВП, но быстро передумал
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 17:15

  Schmit написав:
  zРадио написав:И никаких возгласов нет! Хотя когда я говорю более взвешенно и сдержанно о том, что "майдан ослабил страну перед лицом внешней агрессии, оставив ее без руководства", тролли (или участники майдана, не желающие брать на себя ответственность за череду запущенных тогда событий) начинают метать бисер...

Так значит это люди на майдане довели армию до состояния резиновых тапок?


А вы всех людей на майдане под одну гребенку не гребите! Там были и мирные протестующие, и провокаторы насилия - и на сцене, и среди народа.

Мое обращение - к последним
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 17:16

Re: Політичні дискусії

Я так смотрю, zRadio повозили по его Форбс Россия, что он берега потерял :)
Действует по классике, наврал - разоблачили, врёт ещё больше :) и считает, что он капец какой умный.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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