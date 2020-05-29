Після фортеля Кучми, який задавив на виборах адекватних конкурентів, Янику ніхто не вірив. Навіть проти Пороха тут скільки було виття про сітки і фальсифікації. Якби Порошенко зняв Зеленського чи підтасував результати - Майдан був би неминучим.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 30 тра, 2020 16:52
Після фортеля Кучми, який задавив на виборах адекватних конкурентів, Янику ніхто не вірив. Навіть проти Пороха тут скільки було виття про сітки і фальсифікації. Якби Порошенко зняв Зеленського чи підтасував результати - Майдан був би неминучим.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Суб 30 тра, 2020 16:54
Любого любителя России выдаёт такой факт, что в США негров линчуют.
Какое тебе дело, что происходит в США ? Это их проблемы.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Суб 30 тра, 2020 16:55
Блумберг не читает этот форум.
В отличие от Вас, меня и многих других посетителей популярного форума.
Которые пытаются разобраться в произошедших событиях.В своей стране.
И когда Вы называете Евромайдан глупостью, Вы именно обвиняете. ИМХО.
Додано: Суб 30 тра, 2020 17:01
Я тебе правильно зрозумів: якщо наступого разу розгонять і поб*ють учасників мирного протесту, то українці мають втертися і мовчки чекати наступних виборів? А якщо вони знову вийдуть на мирний протест проти незаконного побиття і розгону, то їх знову можна побити і розігнати? Як думаєш, при такому підході наступні вибори точно будуть чесними?
Додано: Суб 30 тра, 2020 17:05
Re: Політичні дискусії
Оригинальное видео врачей, примерно с 6-й минуты
PS. Я продолжаю утверждать, что те, кто отрицает войну России с Украиной - либо идиоты, либо агенты влияния
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Суб 30 тра, 2020 17:06
Так значит это люди на майдане довели армию до состояния резиновых тапок?
Додано: Суб 30 тра, 2020 17:07
А я звужу...
Якщо завтра зрадіо побють... він повинен піти додому.помитись і знову підставити фейс?
Чи спробує якось себе захистити (від володіння зброєю до апеляцій до суспільства через заяву у суд і міліцію..)
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Суб 30 тра, 2020 17:11
А зачем Яныку верить, если при нем были проведены эталонные признанные всем миром выборы в Парламент, где за ПР проголосовало 30% избирателей, а за оппозиционные псевдо-демократические силы (Батькивщина, УДАР и Свобода) - 50%. И даже если добавить ПР голоса коммунистов (13%), то все равно оппозиция получила больше!
То, что Янык бы не дал провести честные осенью 2014-го - это очередной миф майдана, который я только что развеял (а для думающих людей так это вообще секрет Полишинеля )
Как видишь, никаких причин это обсуждать нет. Порошенко попытался отсрочить выборы по помощи ВП, но быстро передумал
Додано: Суб 30 тра, 2020 17:15
А вы всех людей на майдане под одну гребенку не гребите! Там были и мирные протестующие, и провокаторы насилия - и на сцене, и среди народа.
Мое обращение - к последним
Додано: Суб 30 тра, 2020 17:16
Re: Політичні дискусії
Я так смотрю, zRadio повозили по его Форбс Россия, что он берега потерял
Действует по классике, наврал - разоблачили, врёт ещё больше и считает, что он капец какой умный.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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