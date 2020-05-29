Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
zРадио написав:А зачем Яныку верить, если при нем были проведены эталонные признанные всем миром выборы в Парламент, где за ПР проголосовало 30% избирателей, а за оппозиционные псевдо-демократические силы (Батькивщина, УДАР и Свобода) - 50%.
Ага, що в 5 округах аж прийшлось проводити перевибори, в тому числі і через втручання "беркутів". А вже перевибори під час майдану
На довиборах в парламент влада протестувала як відомі до цього способи фальсифікації, так і нові методи. У процесі була задіяна уся державна машина. Ефект вражає – понад 20% "допису" голосів кандидатам від влади. Із таким масштабним викривленням виборчого процесу Україна ще не стикалася. Досі йшлося про межу в 10-12%. Навряд можна говорити, що влада задіяла такий потужний ресурс фальсифікацій заради 3-4 нових депутатських мандатів. Це була підготовка президентської кампанії. https://www.pravda.com.ua/columns/2013/12/24/7008245/
От якраз тоді і стало зрозуміло, що під януковичівцями вибори нічого не змінять.
zРадио написав: А зачем Яныку верить, если при нем были проведены эталонные признанные всем миром выборы в Парламент, где за ПР проголосовало 30% избирателей, а за оппозиционные псевдо-демократические силы (Батькивщина, УДАР и Свобода) - 50%. И даже если добавить ПР голоса коммунистов (13%), то все равно оппозиция получила больше!
То, что Янык бы не дал провести честные осенью 2014-го - это очередной миф майдана, который я только что развеял (а для думающих людей так это вообще секрет Полишинеля )
Що ти там розвіяв? Яник мав опозиційний, собі, парламент, як і Кучма? Нє? Та він підмяв все, крім телеканалів олігархів. Навіть КС, який би з радістю дав би йому третій термін, як і Кучмі. Проти Яника були всі олігархи, навіть ватні, типу Фірташа. Для мислячих людей було очевидно, що він прийшов до влади не для того, щоб її комусь віддати. Таких виносять з кабінету разом з кріслом.
Как видишь, никаких причин это обсуждать нет. Порошенко попытался отсрочить выборы по помощи ВП, но быстро передумал
Бо п'ятий не четвертий. І розумніший, і адекватніший. Пішов в парламент і став одним з лідером опозиції, раз вже хотілось влади і уваги.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
zРадио написав:Редакция Блумберг весьма небрежно к мифу о майдане пишет, что он привел к конфликту с россией и потере Крыма (that led to).
И никаких возгласов нет! Хотя когда я говорю более взвешенно и сдержанно о том, что "майдан ослабил страну перед лицом внешней агрессии, оставив ее без руководства", тролли (или участники майдана, не желающие брать на себя ответственность за череду запущенных тогда событий) начинают метать бисер...
Тому що формально Блумберг правий. Майдан дійсно ослабив(тимчасово) країну і "брат", як і подобає братові, пішов війною. Тільки Блумберг знаходиться в своїх реаліях, а ми у своїх. Блумберг не може собі уявити щоб ПРЕЗИДЕНТ, якого обрав народ, просив іншу(ворожу) державу напасти(ввести війська) на його рідну державу. Блумберг чомусь не бачить приклад Венесуели. Якби народ вчасно вигнав диктатора - там би не було такого бардаку точно. І якби хтось зараз напав на Венесуелу(якби Венесуела мала б такого "брата") то що б він СЬОГОДНІ не відкусив би від неї кусок? Та запросто. Мадуро точно не захистить Венесуелу від агресії сьогодні.
zРадио написав:PS: а зачем говорю? Вовсе не обвинений ради, прошлое не развернуть - чтобы эту глупость больше не повторили и власть меняли на регулярных выборах!
А хто сказав що б були чесні регулярні вибори? Я на 100% впевнений що вже був план провести "чесні регулярні вибори" в яких би переміг Янукович. Наприклад, як в Білорусії, де Лука регулярно перемагає в "регулярних виборах". В Росії було достатньо ресурсів, щоб помогти Янику переобратись. Майдан це був "удар в спину" планів Путіна. Я так думаю це також його взбісило.
zРадио написав:Автор статьи некий Ярослав Макитра, политтехнолог. Really? Мнение занюханного политтехнолога, чье ремесло - заработок на выборах, важнее, чем мнение Совета Европы???
Його думка досить точно відображає сприйняття виборів громадянами у грудню 2013 р., коли "голубі" якби повигравали 4 з 5 округів у протестних регіонах. Є пруф на думку Ради Європи по цим довиборам?
Спостерігачі Парламентської асамблеї Ради Європи відзначили належну організацію голосування на виборах, але кажуть про порушення після закриття виборчих дільниць, а також зловживання адмінресурсом, фінансове стимулювання виборців і значну кількість "технічних кандидатів". А Комітет виборців України заявляє, що вибори не відповідали принципам і стандартам демократії. https://www.bbc.com/ukrainian/politics/ ... results_or
Якщо ще до грудня на майдані сподівались на перевибори і стояло питання хіба що їх прискорити, то після цих довиборів стало ясно, що ніхто нікуди йти не збирається.
zРадио написав:А зачем Яныку верить, если при нем были проведены эталонные признанные всем миром выборы в Парламент, где за ПР проголосовало 30% избирателей, а за оппозиционные псевдо-демократические силы (Батькивщина, УДАР и Свобода) - 50%. И даже если добавить ПР голоса коммунистов (13%), то все равно оппозиция получила больше!