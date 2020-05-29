Додано: Суб 30 тра, 2020 18:07

zРадио написав: Редакция Блумберг весьма небрежно к мифу о майдане пишет, что он привел к конфликту с россией и потере Крыма (that led to).



И никаких возгласов нет! Хотя когда я говорю более взвешенно и сдержанно о том, что "майдан ослабил страну перед лицом внешней агрессии, оставив ее без руководства", тролли (или участники майдана, не желающие брать на себя ответственность за череду запущенных тогда событий) начинают метать бисер... Редакция Блумберг весьма небрежно к мифу о майдане пишет, что он привел к конфликту с россией и потере Крыма (that led to).И никаких возгласов нет! Хотя когда я говорю более взвешенно и сдержанно о том, что "майдан ослабил страну перед лицом внешней агрессии, оставив ее без руководства", тролли (или участники майдана, не желающие брать на себя ответственность за череду запущенных тогда событий) начинают метать бисер...

zРадио написав: PS: а зачем говорю? Вовсе не обвинений ради, прошлое не развернуть - чтобы эту глупость больше не повторили и власть меняли на регулярных выборах! PS: а зачем говорю? Вовсе не обвинений ради, прошлое не развернуть - чтобы эту глупость больше не повторили и власть меняли на регулярных выборах!

Тому що формально Блумберг правий. Майдан дійсно ослабив(тимчасово) країну і "брат", як і подобає братові, пішов війною.Тільки Блумберг знаходиться в своїх реаліях, а ми у своїх. Блумберг не може собі уявити щоб ПРЕЗИДЕНТ, якого обрав народ, просив іншу(ворожу) державу напасти(ввести війська) на його рідну державу.Блумберг чомусь не бачить приклад Венесуели. Якби народ вчасно вигнав диктатора - там би не було такого бардаку точно.І якби хтось зараз напав на Венесуелу(якби Венесуела мала б такого "брата") то що б він СЬОГОДНІ не відкусив би від неї кусок? Та запросто. Мадуро точно не захистить Венесуелу від агресії сьогодні.А хто сказав що б були чесні регулярні вибори? Я на 100% впевнений що вже був план провести "чесні регулярні вибори" в яких би переміг Янукович. Наприклад, як в Білорусії, де Лука регулярно перемагає в "регулярних виборах".В Росії було достатньо ресурсів, щоб помогти Янику переобратись. Майдан це був "удар в спину" планів Путіна. Я так думаю це також його взбісило.