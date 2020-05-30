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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6231623262336234>
Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 17:25

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:А зачем Яныку верить, если при нем были проведены эталонные признанные всем миром выборы в Парламент, где за ПР проголосовало 30% избирателей, а за оппозиционные псевдо-демократические силы (Батькивщина, УДАР и Свобода) - 50%.


Ага, що в 5 округах аж прийшлось проводити перевибори, в тому числі і через втручання "беркутів". А вже перевибори під час майдану
На довиборах в парламент влада протестувала як відомі до цього способи фальсифікації, так і нові методи. У процесі була задіяна уся державна машина. Ефект вражає – понад 20% "допису" голосів кандидатам від влади.
Із таким масштабним викривленням виборчого процесу Україна ще не стикалася. Досі йшлося про межу в 10-12%. Навряд можна говорити, що влада задіяла такий потужний ресурс фальсифікацій заради 3-4 нових депутатських мандатів.
Це була підготовка президентської кампанії. https://www.pravda.com.ua/columns/2013/12/24/7008245/

От якраз тоді і стало зрозуміло, що під януковичівцями вибори нічого не змінять.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 17:29

  Ой+ написав:Ага, що в 5 округах аж прийшлось проводити перевибори, в тому числі і через втручання "беркутів". А вже перевибори під час майдану

От якраз тоді і стало зрозуміло, що під януковичівцями вибори нічого не змінять.


Автор статьи некий Ярослав Макитра, политтехнолог. Really? Мнение занюханного политтехнолога, чье ремесло - заработок на выборах, важнее, чем мнение Совета Европы???

Что еще придумаешь?
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 17:41

  zРадио написав:
А зачем Яныку верить, если при нем были проведены эталонные признанные всем миром выборы в Парламент, где за ПР проголосовало 30% избирателей, а за оппозиционные псевдо-демократические силы (Батькивщина, УДАР и Свобода) - 50%. И даже если добавить ПР голоса коммунистов (13%), то все равно оппозиция получила больше!

То, что Янык бы не дал провести честные осенью 2014-го - это очередной миф майдана, который я только что развеял (а для думающих людей так это вообще секрет Полишинеля :lol: )

Що ти там розвіяв?
Яник мав опозиційний, собі, парламент, як і Кучма? Нє? Та він підмяв все, крім телеканалів олігархів. Навіть КС, який би з радістю дав би йому третій термін, як і Кучмі.
Проти Яника були всі олігархи, навіть ватні, типу Фірташа. Для мислячих людей було очевидно, що він прийшов до влади не для того, щоб її комусь віддати. Таких виносять з кабінету разом з кріслом.

Как видишь, никаких причин это обсуждать нет. Порошенко попытался отсрочить выборы по помощи ВП, но быстро передумал

Бо п'ятий не четвертий. І розумніший, і адекватніший. Пішов в парламент і став одним з лідером опозиції, раз вже хотілось влади і уваги.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 18:00

  pesikot написав:
  19yuriy91 написав:
  lapay написав:В Києві ЄС обігнала СН в рейтингу, Прямий вже давно в лідерах, серед інформаційних каналів.
Дайош ще більше зелених зашкварів - великих і жирних! :mrgreen:


змагання двох куч лайна :mrgreen:

А вам КПСС ближе был ? :)
Или теперь Шарий душу греет :)


не, жду витренко, симоненко, или на худой конец - пёдырыча
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 18:07

  zРадио написав:Редакция Блумберг весьма небрежно к мифу о майдане пишет, что он привел к конфликту с россией и потере Крыма (that led to).

И никаких возгласов нет! Хотя когда я говорю более взвешенно и сдержанно о том, что "майдан ослабил страну перед лицом внешней агрессии, оставив ее без руководства", тролли (или участники майдана, не желающие брать на себя ответственность за череду запущенных тогда событий) начинают метать бисер...

Тому що формально Блумберг правий. Майдан дійсно ослабив(тимчасово) країну і "брат", як і подобає братові, пішов війною.
Тільки Блумберг знаходиться в своїх реаліях, а ми у своїх. Блумберг не може собі уявити щоб ПРЕЗИДЕНТ, якого обрав народ, просив іншу(ворожу) державу напасти(ввести війська) на його рідну державу.
Блумберг чомусь не бачить приклад Венесуели. Якби народ вчасно вигнав диктатора - там би не було такого бардаку точно.
І якби хтось зараз напав на Венесуелу(якби Венесуела мала б такого "брата") то що б він СЬОГОДНІ не відкусив би від неї кусок? Та запросто. Мадуро точно не захистить Венесуелу від агресії сьогодні.
  zРадио написав:PS: а зачем говорю? Вовсе не обвинений ради, прошлое не развернуть - чтобы эту глупость больше не повторили и власть меняли на регулярных выборах!

А хто сказав що б були чесні регулярні вибори? Я на 100% впевнений що вже був план провести "чесні регулярні вибори" в яких би переміг Янукович. Наприклад, як в Білорусії, де Лука регулярно перемагає в "регулярних виборах".
В Росії було достатньо ресурсів, щоб помогти Янику переобратись. Майдан це був "удар в спину" планів Путіна. Я так думаю це також його взбісило.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 18:11

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Автор статьи некий Ярослав Макитра, политтехнолог. Really? Мнение занюханного политтехнолога, чье ремесло - заработок на выборах, важнее, чем мнение Совета Европы???


Його думка досить точно відображає сприйняття виборів громадянами у грудню 2013 р., коли "голубі" якби повигравали 4 з 5 округів у протестних регіонах. Є пруф на думку Ради Європи по цим довиборам?
Спостерігачі Парламентської асамблеї Ради Європи відзначили належну організацію голосування на виборах, але кажуть про порушення після закриття виборчих дільниць, а також зловживання адмінресурсом, фінансове стимулювання виборців і значну кількість "технічних кандидатів".
А Комітет виборців України заявляє, що вибори не відповідали принципам і стандартам демократії. https://www.bbc.com/ukrainian/politics/ ... results_or


Якщо ще до грудня на майдані сподівались на перевибори і стояло питання хіба що їх прискорити, то після цих довиборів стало ясно, що ніхто нікуди йти не збирається.

До речі найшов і від ОБСЄ: https://www.osce.org/uk/odihr/elections ... nload=true
Є маса критики.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 18:38

  zРадио написав:А зачем Яныку верить, если при нем были проведены эталонные признанные всем миром выборы в Парламент, где за ПР проголосовало 30% избирателей, а за оппозиционные псевдо-демократические силы (Батькивщина, УДАР и Свобода) - 50%. И даже если добавить ПР голоса коммунистов (13%), то все равно оппозиция получила больше!

От брехливий кремлебот.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_2012
Батькивщина, УДАР и Свобода = 178 депутатів
ПР + комуністи = 217 депутатів
Візьми ще напиши що славнозвісний "закон Кивалова-Колесниченко" прийняли "патріоти", маючи більшість 250 голосів в парламенті.
П.С. Він ці вибори "еталонними" назвав. Ну прям по методичці читає.
https://podrobnosti.ua/869196-janukovich-priznal-chto-vybory-proshli-s-narushenijami-i-poruchil-pshonke-razobratsja.html
Востаннє редагувалось andrijk777 в Суб 30 тра, 2020 18:45, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 18:43

  andrijk777 написав:От брехливий кремлебот.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_2012
Батькивщина, УДАР и Свобода = 178 депутатів
ПР + комуністи = 217 депутатів
Візьми ще напиши що славнозвісний "закон Кивалова-Колесниченко" прийняли "патріоти", маючи більшість 250 голосів в парламенті.
П.С. Він це ці вибори "еталонними" назвав. Ну прям по методичці читає.
https://podrobnosti.ua/869196-janukovich-priznal-chto-vybory-proshli-s-narushenijami-i-poruchil-pshonke-razobratsja.html


Брехливый тролль, когда выучишь, что такое партийная и мажоритарная схемы выборов, и в каких пропорциях они у нас применяются, поговорим!

По приведенным процентам голосов за партии у тебя, школьник, замечания есть??

Кому "тиран" не дал права выдвигаться и избираться???
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 18:55

  zРадио написав:Кому "тиран" не дал права выдвигаться и избираться???

Дальше бреше, або дурачком прикидається. Він посадив Тимошенко - головного конкурента.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 19:38

  pesikot написав:
  Вкладчик1234 написав:Большинство "свободных" украинских СМИ замалчивают протесты в Миннесоте и других городах.

Любого любителя России выдаёт такой факт, что в США негров линчуют.
Какое тебе дело, что происходит в США ? Это их проблемы.

Всі ватніки поважають і люблять Московію та щиро вважають її еталоном могутньої і високотехнологічної держави, яка придумала паровоз, літак , велосипед і навіть колесо, виграла самотужки війну з Гітлером. Звісно, всі ватніки спілкуються на російській мові. Це головна ознака ватніка.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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