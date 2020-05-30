Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 30 тра, 2020 19:41
Ржунімагу
Політичні дискусії
Додано: Суб 30 тра, 2020 19:51
Чем обеспечил ей феноменальный результат на выборах 2012-го - идиот, что тут еще скажешь! Такого выстрела себе в ногу не делали ни Кучма, ни Ющенко. Кстати, что-то ты не вспоминаешь, как Шоколадный устранял Тимошенко, которую тоже считал главным конкурентом на выборах!
Додано: Суб 30 тра, 2020 20:01
А не песикот ли тут заливал, что zРадио "слишком редко говорит о проблемах россии"?
Любого ряженого патриота тоже выдает желание смаковать российский быт вместо обсуждения насущных украинских проблем.
Мне лично нет дела до того, что происходит в США (кроме экономики, потому что это влияет на нас), но тот, кто поднял их сегодняшнюю проблему, имеет полное на это право, учитывая тот факт, что 6.5 лет назад американские официальные лица оберегали наших "мирних мітингувальників" от силовиков, а что теперь - в Миннеаполисе никто печеньки не раздает?
Додано: Суб 30 тра, 2020 20:20
По сравнению с тем, как всякие эспрессо, 1+1 и т.д. освещали в прямом эфире как снайперы простреливают головы, и явной ангажированности про "мирный протест", "за свободу" и т.д. - на освещение аналогичных событий в США наложено полное табу.
Чёт падазрительна
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Суб 30 тра, 2020 20:22
Почему мало кто говорит, что протесты разгорелись из-за ментовского беспредела, сегрегации, рассизма, недовольства властями и т.д.?
Чтоб вдруг не получилось "как в Америке" после ментовского беспредела в Украине?
Правильно. Метрополию незачем позорить. И незачем показывать туземцам как можно реагировать на беспредел властей и силовиков. Ведь у нас всё в порядке
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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