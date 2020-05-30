Додано: Суб 30 тра, 2020 20:20

По сравнению с тем, как всякие эспрессо, 1+1 и т.д. освещали в прямом эфире как снайперы простреливают головы, и явной ангажированности про "мирный протест", "за свободу" и т.д. - на освещение аналогичных событий в США наложено полное табу.



Чёт падазрительна

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин