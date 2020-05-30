RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6231623262336234
Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 19:41

Ржунімагу

  Frant написав:Всі ватніки поважають і люблять Московію та щиро вважають її еталоном могутньої і високотехнологічної держави, яка придумала паровоз, літак , велосипед і навіть колесо, виграла самотужки війну з Гітлером. Звісно, всі ватніки спілкуються на російській мові. Це головна ознака ватніка.

Політичні дискусії
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 28732
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1945 раз.
Подякували: 2117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 19:51

  andrijk777 написав:
  zРадио написав:Кому "тиран" не дал права выдвигаться и избираться???

Дальше бреше, або дурачком прикидається. Він посадив Тимошенко - головного конкурента.


Чем обеспечил ей феноменальный результат на выборах 2012-го - идиот, что тут еще скажешь! Такого выстрела себе в ногу не делали ни Кучма, ни Ющенко. Кстати, что-то ты не вспоминаешь, как Шоколадный устранял Тимошенко, которую тоже считал главным конкурентом на выборах!
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5906
З нами з: 02.05.18
Подякував: 999 раз.
Подякували: 2215 раз.
 
Профіль
2
4
3
Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 20:01

  pesikot написав:
  Вкладчик1234 написав:Большинство "свободных" украинских СМИ замалчивают протесты в Миннесоте и других городах.

Любого любителя России выдаёт такой факт, что в США негров линчуют.
Какое тебе дело, что происходит в США ? Это их проблемы.


А не песикот ли тут заливал, что zРадио "слишком редко говорит о проблемах россии"?

Любого ряженого патриота тоже выдает желание смаковать российский быт вместо обсуждения насущных украинских проблем.

Мне лично нет дела до того, что происходит в США (кроме экономики, потому что это влияет на нас), но тот, кто поднял их сегодняшнюю проблему, имеет полное на это право, учитывая тот факт, что 6.5 лет назад американские официальные лица оберегали наших "мирних мітингувальників" от силовиков, а что теперь - в Миннеаполисе никто печеньки не раздает? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5906
З нами з: 02.05.18
Подякував: 999 раз.
Подякували: 2215 раз.
 
Профіль
2
4
3
Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 20:20

По сравнению с тем, как всякие эспрессо, 1+1 и т.д. освещали в прямом эфире как снайперы простреливают головы, и явной ангажированности про "мирный протест", "за свободу" и т.д. - на освещение аналогичных событий в США наложено полное табу.

Чёт падазрительна
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 11481
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6830 раз.
Подякували: 3072 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 20:22

Почему мало кто говорит, что протесты разгорелись из-за ментовского беспредела, сегрегации, рассизма, недовольства властями и т.д.?

Чтоб вдруг не получилось "как в Америке" после ментовского беспредела в Украине?

Правильно. Метрополию незачем позорить. И незачем показывать туземцам как можно реагировать на беспредел властей и силовиков. Ведь у нас всё в порядке :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 11481
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6830 раз.
Подякували: 3072 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 20:26

Кстати, если бы подобное происходило на рф - то все "свободные сми" всеми правдами и неправдами освещали процесс в мельчайших подробностях.
И скорее всего со стороны "мирных протестов против тиранов" :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 11481
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6830 раз.
Подякували: 3072 раз.
 
Профіль
3
2
3
  #<1 ... 6231623262336234
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Вкладчик1234 і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.