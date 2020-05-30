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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 19:41

Ржунімагу

  Frant написав:Всі ватніки поважають і люблять Московію та щиро вважають її еталоном могутньої і високотехнологічної держави, яка придумала паровоз, літак , велосипед і навіть колесо, виграла самотужки війну з Гітлером. Звісно, всі ватніки спілкуються на російській мові. Це головна ознака ватніка.

Політичні дискусії
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 19:51

  andrijk777 написав:
  zРадио написав:Кому "тиран" не дал права выдвигаться и избираться???

Дальше бреше, або дурачком прикидається. Він посадив Тимошенко - головного конкурента.


Чем обеспечил ей феноменальный результат на выборах 2012-го - идиот, что тут еще скажешь! Такого выстрела себе в ногу не делали ни Кучма, ни Ющенко. Кстати, что-то ты не вспоминаешь, как Шоколадный устранял Тимошенко, которую тоже считал главным конкурентом на выборах!
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 20:01

  pesikot написав:
  Вкладчик1234 написав:Большинство "свободных" украинских СМИ замалчивают протесты в Миннесоте и других городах.

Любого любителя России выдаёт такой факт, что в США негров линчуют.
Какое тебе дело, что происходит в США ? Это их проблемы.


А не песикот ли тут заливал, что zРадио "слишком редко говорит о проблемах россии"?

Любого ряженого патриота тоже выдает желание смаковать российский быт вместо обсуждения насущных украинских проблем.

Мне лично нет дела до того, что происходит в США (кроме экономики, потому что это влияет на нас), но тот, кто поднял их сегодняшнюю проблему, имеет полное на это право, учитывая тот факт, что 6.5 лет назад американские официальные лица оберегали наших "мирних мітингувальників" от силовиков, а что теперь - в Миннеаполисе никто печеньки не раздает? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 20:20

По сравнению с тем, как всякие эспрессо, 1+1 и т.д. освещали в прямом эфире как снайперы простреливают головы, и явной ангажированности про "мирный протест", "за свободу" и т.д. - на освещение аналогичных событий в США наложено полное табу.

Чёт падазрительна
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 20:22

Почему мало кто говорит, что протесты разгорелись из-за ментовского беспредела, сегрегации, рассизма, недовольства властями и т.д.?

Чтоб вдруг не получилось "как в Америке" после ментовского беспредела в Украине?

Правильно. Метрополию незачем позорить. И незачем показывать туземцам как можно реагировать на беспредел властей и силовиков. Ведь у нас всё в порядке :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 20:26

Кстати, если бы подобное происходило на рф - то все "свободные сми" всеми правдами и неправдами освещали процесс в мельчайших подробностях.
И скорее всего со стороны "мирных протестов против тиранов" :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 20:39

  Вкладчик1234 написав:Почему мало кто говорит, что протесты разгорелись из-за ментовского беспредела, сегрегации, рассизма, недовольства властями и т.д.?

Чтоб вдруг не получилось "как в Америке" после ментовского беспредела в Украине?

Правильно. Метрополию незачем позорить. И незачем показывать туземцам как можно реагировать на беспредел властей и силовиков. Ведь у нас всё в порядке :)


Горящий полицейский участок в Миннеаполисе - символ протеста и негритянского майдана :mrgreen:
Но цветная революция в США обречена - там нет посольства США, это обязательное условие победы.


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Прямо ностальгия :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 20:47

  freeze написав:Но цветная революция в США обречена - там нет посольства США, это обязательное условие победы.


И Радио Свободы, вроде, тоже нет. Но это и логично - зачем в свободной стране свободное радио? Там любая радиостанция - радио свободы :mrgreen:

PS: если что, то я на стороне властей, и считаю, что местных онижедетей уже пора по изоляторам развозить. А потом по закону наказывать полицейских, применивших чрезмерную силу против погибшего
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 20:50

  zРадио написав:PS: если что, то я на стороне властей, и считаю, что чернокожих онижедетей уже пора по тюрьмам развозить.

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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 20:59

  zРадио написав:
  freeze написав:Но цветная революция в США обречена - там нет посольства США, это обязательное условие победы.


И Радио Свободы, вроде, тоже нет. Но это и логично - зачем в свободной стране свободное радио? Там любая радиостанция - радио свободы :mrgreen:

PS: если что, то я на стороне властей, и считаю, что местных онижедетей уже пора по изоляторам развозить. А потом по закону наказывать полицейских, применивших чрезмерную силу против погибшего

The preliminary results of George Floyd's autopsy suggest there were a number of factors that contributed to the 46-year-old's death. The report, conducted by the Hennepin County Medical Examiner, states there were "no physical findings that support a diagnosis of traumatic asphyxia or strangulation"; however, the combined effects of being pinned down by an officer as well as "his underlying health conditions and any potential intoxicants in his system likely contributed to his death."

На видео тоже видно что он не совсем твёрдо стоит на ногах и лицо с признаками отёков
Вряд ли здорового человека можно вот так убить пережав ногой одну сонную артерию на 8 минут
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
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