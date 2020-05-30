Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 30 тра, 2020 19:41
Ржунімагу
Політичні дискусії
Додано: Суб 30 тра, 2020 19:51
Чем обеспечил ей феноменальный результат на выборах 2012-го - идиот, что тут еще скажешь! Такого выстрела себе в ногу не делали ни Кучма, ни Ющенко. Кстати, что-то ты не вспоминаешь, как Шоколадный устранял Тимошенко, которую тоже считал главным конкурентом на выборах!
Додано: Суб 30 тра, 2020 20:01
А не песикот ли тут заливал, что zРадио "слишком редко говорит о проблемах россии"?
Любого ряженого патриота тоже выдает желание смаковать российский быт вместо обсуждения насущных украинских проблем.
Мне лично нет дела до того, что происходит в США (кроме экономики, потому что это влияет на нас), но тот, кто поднял их сегодняшнюю проблему, имеет полное на это право, учитывая тот факт, что 6.5 лет назад американские официальные лица оберегали наших "мирних мітингувальників" от силовиков, а что теперь - в Миннеаполисе никто печеньки не раздает?
Додано: Суб 30 тра, 2020 20:20
По сравнению с тем, как всякие эспрессо, 1+1 и т.д. освещали в прямом эфире как снайперы простреливают головы, и явной ангажированности про "мирный протест", "за свободу" и т.д. - на освещение аналогичных событий в США наложено полное табу.
Чёт падазрительна
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Суб 30 тра, 2020 20:22
Почему мало кто говорит, что протесты разгорелись из-за ментовского беспредела, сегрегации, рассизма, недовольства властями и т.д.?
Чтоб вдруг не получилось "как в Америке" после ментовского беспредела в Украине?
Правильно. Метрополию незачем позорить. И незачем показывать туземцам как можно реагировать на беспредел властей и силовиков. Ведь у нас всё в порядке
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Суб 30 тра, 2020 20:26
Кстати, если бы подобное происходило на рф - то все "свободные сми" всеми правдами и неправдами освещали процесс в мельчайших подробностях.
И скорее всего со стороны "мирных протестов против тиранов"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Суб 30 тра, 2020 20:39
Горящий полицейский участок в Миннеаполисе - символ протеста и негритянского майдана
Но цветная революция в США обречена - там нет посольства США, это обязательное условие победы.
Прямо ностальгия
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Суб 30 тра, 2020 20:47
И Радио Свободы, вроде, тоже нет. Но это и логично - зачем в свободной стране свободное радио? Там любая радиостанция - радио свободы
PS: если что, то я на стороне властей, и считаю, что местных онижедетей уже пора по изоляторам развозить. А потом по закону наказывать полицейских, применивших чрезмерную силу против погибшего
Додано: Суб 30 тра, 2020 20:50
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Суб 30 тра, 2020 20:59
The preliminary results of George Floyd's autopsy suggest there were a number of factors that contributed to the 46-year-old's death. The report, conducted by the Hennepin County Medical Examiner, states there were "no physical findings that support a diagnosis of traumatic asphyxia or strangulation"; however, the combined effects of being pinned down by an officer as well as "his underlying health conditions and any potential intoxicants in his system likely contributed to his death."
На видео тоже видно что он не совсем твёрдо стоит на ногах и лицо с признаками отёков
Вряд ли здорового человека можно вот так убить пережав ногой одну сонную артерию на 8 минут
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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