Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6232623362346235 Додано: Суб 30 тра, 2020 21:16 Ukrainian написав: The preliminary results of George Floyd's autopsy suggest there were a number of factors that contributed to the 46-year-old's death. The report, conducted by the Hennepin County Medical Examiner, states there were "no physical findings that support a diagnosis of traumatic asphyxia or strangulation"; however, the combined effects of being pinned down by an officer as well as "his underlying health conditions and any potential intoxicants in his system likely contributed to his death."



На видео тоже видно что он не совсем твёрдо стоит на ногах и лицо с признаками отёков

Тем более, значит, пора усмерять взбунтовавшихся онижедетей, разгромивших немаленький город! Смотрю видео - Миннеаполис на Дамаск уже похож...



Посмотрел декларации местных чиновнков и охренел от размера их зарплат.

Какой то чинуша имеет зарплату директора крупного завода. Поподнимали себе зарплаты за последние 3 года до небес.

Примечательно: все они до последнего дня тянули с публикацией деклараций.Интересно, чего тянули до последнего?

Какое же я чмо по сравнению с ними.

Горящий полицейский участок в Миннеаполисе - символ протеста и негритянского майдана

Но цветная революция в США обречена - там нет посольства США, это обязательное условие победы.

Горящий полицейский участок в Миннеаполисе - символ протеста и негритянского майданаНо цветная революция в США обречена - там нет посольства США, это обязательное условие победы.

Ну у Франції є посольство США, там араби теж по тисячі машин палили, і що з того? Кольорових революцій там не буде, бо кольорових там меншість.

Ну запоребрикові боти полюбляють такі теми, а нам що до того? Ну у Франції є посольство США, там араби теж по тисячі машин палили, і що з того? Кольорових революцій там не буде, бо кольорових там меншість.Ну запоребрикові боти полюбляють такі теми, а нам що до того? Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 10495 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1137 раз. Подякували: 1253 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 30 тра, 2020 23:08 zРадио написав: andrijk777 написав: zРадио написав: Кому "тиран" не дал права выдвигаться и избираться??? Кому "тиран" не дал права выдвигаться и избираться???

Дальше бреше, або дурачком прикидається. Він посадив Тимошенко - головного конкурента. Дальше бреше, або дурачком прикидається. Він посадив Тимошенко - головного конкурента.

Чем обеспечил ей феноменальный результат на выборах 2012-го - идиот, что тут еще скажешь! Такого выстрела себе в ногу не делали ни Кучма, ни Ющенко. Кстати, что-то ты не вспоминаешь, как Шоколадный устранял Тимошенко, которую тоже считал главным конкурентом на выборах! Чем обеспечил ей феноменальный результат на выборах 2012-го - идиот, что тут еще скажешь! Такого выстрела себе в ногу не делали ни Кучма, ни Ющенко. Кстати, что-то ты не вспоминаешь, как Шоколадный устранял Тимошенко, которую тоже считал главным конкурентом на выборах!

Якого "выстрела себе в ногу"? Що ти мелеш?

Ти краще скажи парламент грає якусь роль в Білорусії? - жодної.

В Росії? - жодної.

Парламент можна елементарно переламати/купити по одному депутату. Що фактично і зробила ПР тоді.

Але в Росії, наприклад, Навального на вибори президента не пустили. В Білорусії Лука банально повбивав своїх конкурентів. А в 2010 тупо посадив у в'язницю усіх своїх конкурентів - безпрецедентний крок.

Ув'язнення Тимошенко - це підготовка до виграшу президентських виборів в 2015 році. Президентські вибори є ключовими для захоплення влади(для встановлення диктатури).

