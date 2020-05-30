Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6233623462356236 Додано: Нед 31 тра, 2020 00:44 budivelnik написав: Гинули за Україну...президентом якої був Порошенко.

Гинули за Україну...президентом якої був Порошенко.



Ооооо, совок уже дошел в своей риторике до "за родину, за Сталина" (facepalm) Ооооо, совок уже дошел в своей риторике до "за родину, за Сталина" (facepalm) zРадио

Повідомлень: 5914 З нами з: 02.05.18 Подякував: 999 раз. Подякували: 2216 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 31 тра, 2020 01:23 unicdima написав: budivelnik написав: Є твоя думка

Є думка як мінімум кількох мільйонів

Тому як аргумент

Проти януковича - одночасно на Майдані збирались мільйони

Проти Порошенка-не збирався ніхто

За януковича - 18 000 військовослужбовців в Криму - зрадили

За Порошенка в ОРДЛО загинули 3000+....



То як тобі..

Це ж тобі не ольгінська методичка-це реальні дії реальних людей. Є твоя думкаЄ думка як мінімум кількох мільйонівТому як аргументПроти януковича - одночасно на Майдані збирались мільйониПроти Порошенка-не збирався ніхтоЗа януковича - 18 000 військовослужбовців в Криму - зрадилиЗа Порошенка в ОРДЛО загинули 3000+....То як тобі..Це ж тобі не ольгінська методичка-це реальні дії реальних людей.

Забув уже як Петрова пропаганда всіх хто його критикував обзивала російськими агентами?

Забув уже як пропаганда вищала, що не можна мітингувати під час війни бо Путін нападе?

це треба бути конченим порохоботом, щоб стверджувати, що гинули за Порошенка, а не за Україну.

порохаті пробили чергове дно. Забув уже як Петрова пропаганда всіх хто його критикував обзивала російськими агентами?Забув уже як пропаганда вищала, що не можна мітингувати під час війни бо Путін нападе?це треба бути конченим порохоботом, щоб стверджувати, що гинули за Порошенка, а не за Україну.порохаті пробили чергове дно.

"За Порошенка" - малося на увазі "під час президенства Порошенка". Вчи українську мову. "За Порошенка" - малося на увазі "під час президенства Порошенка". Вчи українську мову. andrijk777

Повідомлень: 2196 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 238 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 31 тра, 2020 01:26 zРадио написав: andrijk777 написав: Якого "выстрела себе в ногу"? Що ти мелеш?

Ти краще скажи парламент грає якусь роль в Білорусії? - жодної.

В Росії? - жодної.

Парламент можна елементарно переламати/купити по одному депутату. Що фактично і зробила ПР тоді.

Але в Росії, наприклад, Навального на вибори президента не пустили. В Білорусії Лука банально повбивав своїх конкурентів. А в 2010 тупо посадив у в'язницю усіх своїх конкурентів - безпрецедентний крок.

Ув'язнення Тимошенко - це підготовка до виграшу президентських виборів в 2015 році. Президентські вибори є ключовими для захоплення влади(для встановлення диктатури). Якого "выстрела себе в ногу"? Що ти мелеш?Ти краще скажи парламент грає якусь роль в Білорусії? - жодної.В Росії? - жодної.Парламент можна елементарно переламати/купити по одному депутату. Що фактично і зробила ПР тоді.Але в Росії, наприклад, Навального на вибори президента не пустили. В Білорусії Лука банально повбивав своїх конкурентів. А в 2010 тупо посадив у в'язницю усіх своїх конкурентів - безпрецедентний крок.Ув'язнення Тимошенко - це підготовка до виграшу президентських виборів в 2015 році. Президентські вибори є ключовими для захоплення влади(для встановлення диктатури).



Диктатурщик, при Порошенко людей сажали за его порванный портрет, сажали журналистов, признанных затем международными правозащитными организациями узниками совести, убивали журналистов, чьи убийства раскрыты, убийцы известны, но ходят по улицам, была предпринята попытка срыва выборов с помощью объявления военного положения! О каком диктаторе яныке ты тут вещаешь??? Диктатурщик, при Порошенко людей сажали за его порванный портрет, сажали журналистов, признанных затем международными правозащитными организациями узниками совести, убивали журналистов, чьи убийства раскрыты, убийцы известны, но ходят по улицам, была предпринята попытка срыва выборов с помощью объявления военного положения! О каком диктаторе яныке ты тут вещаешь???



А концтаборів при Порошенко не було? Таке враження, що через пару років кремлеботи знайдуть концтабори, де живцем спалювали незадоволених. А концтаборів при Порошенко не було? Таке враження, що через пару років кремлеботи знайдуть концтабори, де живцем спалювали незадоволених. andrijk777

Повідомлень: 2196 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 238 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 31 тра, 2020 01:40 andrijk777 написав:

А концтаборів при Порошенко не було? Таке враження, що через пару років кремлеботи знайдуть концтабори, де живцем спалювали незадоволених. А концтаборів при Порошенко не було? Таке враження, що через пару років кремлеботи знайдуть концтабори, де живцем спалювали незадоволених.



Порохобот, за разорванный портрет Порошенко посадили Павленко, узники совести, проведшие в СИЗО по несколько лет каждый - Коцаба, Василец, Тимонин и Муравицкий, убитый журналист, чьи известные убийцы ходят на свободе - Бузина.



К чему тут выдуманные тобой концлагеря?? К тому, чтобы отвлечь внимание на дурь и обесценить реальные аргументы? Не выйдет - не на того нарвался Порохобот, за разорванный портрет Порошенко посадили Павленко, узники совести, проведшие в СИЗО по несколько лет каждый - Коцаба, Василец, Тимонин и Муравицкий, убитый журналист, чьи известные убийцы ходят на свободе - Бузина.К чему тут выдуманные тобой концлагеря?? К тому, чтобы отвлечь внимание на дурь и обесценить реальные аргументы? Не выйдет - не на того нарвался zРадио

Повідомлень: 5914 З нами з: 02.05.18 Подякував: 999 раз. Подякували: 2216 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 6233623462356236 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей

Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор