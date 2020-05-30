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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6233623462356236
Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 00:44

  budivelnik написав:Гинули за Україну...президентом якої був Порошенко.


Ооооо, совок уже дошел в своей риторике до "за родину, за Сталина" (facepalm)
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 01:23

  unicdima написав:
  budivelnik написав:Є твоя думка
Є думка як мінімум кількох мільйонів
Тому як аргумент
Проти януковича - одночасно на Майдані збирались мільйони
Проти Порошенка-не збирався ніхто
За януковича - 18 000 військовослужбовців в Криму - зрадили
За Порошенка в ОРДЛО загинули 3000+....

То як тобі..
Це ж тобі не ольгінська методичка-це реальні дії реальних людей.

Забув уже як Петрова пропаганда всіх хто його критикував обзивала російськими агентами?
Забув уже як пропаганда вищала, що не можна мітингувати під час війни бо Путін нападе?
це треба бути конченим порохоботом, щоб стверджувати, що гинули за Порошенка, а не за Україну.
порохаті пробили чергове дно.

"За Порошенка" - малося на увазі "під час президенства Порошенка". Вчи українську мову.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 01:26

  zРадио написав:
  andrijk777 написав:Якого "выстрела себе в ногу"? Що ти мелеш?
Ти краще скажи парламент грає якусь роль в Білорусії? - жодної.
В Росії? - жодної.
Парламент можна елементарно переламати/купити по одному депутату. Що фактично і зробила ПР тоді.
Але в Росії, наприклад, Навального на вибори президента не пустили. В Білорусії Лука банально повбивав своїх конкурентів. А в 2010 тупо посадив у в'язницю усіх своїх конкурентів - безпрецедентний крок.
Ув'язнення Тимошенко - це підготовка до виграшу президентських виборів в 2015 році. Президентські вибори є ключовими для захоплення влади(для встановлення диктатури).


Диктатурщик, при Порошенко людей сажали за его порванный портрет, сажали журналистов, признанных затем международными правозащитными организациями узниками совести, убивали журналистов, чьи убийства раскрыты, убийцы известны, но ходят по улицам, была предпринята попытка срыва выборов с помощью объявления военного положения! О каком диктаторе яныке ты тут вещаешь???

:mrgreen: :mrgreen:
А концтаборів при Порошенко не було? Таке враження, що через пару років кремлеботи знайдуть концтабори, де живцем спалювали незадоволених. :mrgreen:
andrijk777
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 01:40

  andrijk777 написав: :mrgreen: :mrgreen:
А концтаборів при Порошенко не було? Таке враження, що через пару років кремлеботи знайдуть концтабори, де живцем спалювали незадоволених. :mrgreen:


Порохобот, за разорванный портрет Порошенко посадили Павленко, узники совести, проведшие в СИЗО по несколько лет каждый - Коцаба, Василец, Тимонин и Муравицкий, убитый журналист, чьи известные убийцы ходят на свободе - Бузина.

К чему тут выдуманные тобой концлагеря?? К тому, чтобы отвлечь внимание на дурь и обесценить реальные аргументы? Не выйдет - не на того нарвался 8)
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 09:19

  andrijk777 написав: :mrgreen: :mrgreen:
А концтаборів при Порошенко не було? Таке враження, що через пару років кремлеботи знайдуть концтабори, де живцем спалювали незадоволених. :mrgreen:

порохоботи вже забули, що за Порошенка сотні атошників, а особливо добробатівців потрапили за грати по сфабрикованим справам, а події в Іловайську та подібні пов`язують з намаганням знищити найбільш активний прошарок патріотів.
unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 09:45

  unicdima написав:
  andrijk777 написав: :mrgreen: :mrgreen:
А концтаборів при Порошенко не було? Таке враження, що через пару років кремлеботи знайдуть концтабори, де живцем спалювали незадоволених. :mrgreen:

порохоботи вже забули, що за Порошенка сотні атошників, а особливо добробатівців потрапили за грати по сфабрикованим справам, а події в Іловайську та подібні пов`язують з намаганням знищити найбільш активний прошарок патріотів.


Забористая методичка :mrgreen:
Торнадо, убийцы Гандзюк, киллеры Вороненкова - активный прошарок :mrgreen: Всех зря посадили ?
Тот, кто портрет порвал, то не по понятиям я согласен, но там была личная неприязнь у него в области с местными чудилами, а так хотелось бы почитать списки сотен посаженных активистов при Порошенко и за что сели - взрывы, убийства, незаконный оборот оружия, не ?

А что при власти были уже не активисты майдана - Парубий, генпрокурор Луценко, министр МВД Аваков, очень активны были на баррикадах, в борьбе с властью Януковича. Друг друга сажали ?
Востаннє редагувалось freeze в Нед 31 тра, 2020 09:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 09:49

  andrijk777 написав:"За Порошенка" - малося на увазі "під час президенства Порошенка". Вчи українську мову.

тупа відмазка, бо гинули на Донбасі і до президенства Порошенка.
чергове дно пробито.
unicdima
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