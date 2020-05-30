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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6234623562366237> Додано: Нед 31 тра, 2020 12:24 Будивельник

Разве зрада всл в Крыму произошла не при И.О. президента Турчинове? detroytred

Повідомлень: 23055 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1936 раз. Подякували: 3240 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 31 тра, 2020 12:31 Shram написав: В вашей логике чем больше людей за время президентства того-или иного человека погибло - тем президент лучше? В вашей логике чем больше людей за время президентства того-или иного человека погибло - тем президент лучше? Це у Вас сталін найкращий по поклав 20 млн..

У нас - до вашої агресії не було

Розстрілу Думи

Двох чеченських воєн

Норд-Осту

Беслану

.... і ще багато чого...

Тому

Беремо януковича,який проводив проросійську політику... і отримуємо

В момент агресії - 18000 військовослужбовців України ,+пару тисяч ментів/сбуушників і так далі на чолі з президентом януковичем+міністр оборони+голова вр+міністр внутрішніх справ+командуючий чф і ще пару десятків високопосадовців - здриснули в росію....

До влади приходить Порошенко і.... люди які під керівництвом папєрєдників-зраджували ,під керівництвом Порошенка стали боронити свою Державу...



Як на мене - це найкращий показник..



ПС

За часів Президента Зеленського загило приблизно 120 осіб...але Зеленський заявив що

а - Порошенко не воював а наживався

б -Зеленський воювати не буде і просто перестане стріляти



Як бачимо

просто перестати стріляти( і відвести з попередньозахопленихз рубежів) не дорівнює перемогти...

Чи ви хотіли щоб Зеленський здався сам і здав Україну? Це у Вас сталін найкращий по поклав 20 млн..У нас - до вашої агресії не булоРозстрілу ДумиДвох чеченських воєнНорд-ОстуБеслану.... і ще багато чого...ТомуБеремо януковича,який проводив проросійську політику... і отримуємоВ момент агресії - 18000 військовослужбовців України ,+пару тисяч ментів/сбуушників і так далі на чолі з президентом януковичем+міністр оборони+голова вр+міністр внутрішніх справ+командуючий чф і ще пару десятків високопосадовців - здриснули в росію....До влади приходить Порошенко і.... люди які під керівництвом папєрєдників-зраджували ,під керівництвом Порошенка стали боронити свою Державу...Як на мене - це найкращий показник..ПСЗа часів Президента Зеленського загило приблизно 120 осіб...але Зеленський заявив щоа - Порошенко не воював а наживавсяб -Зеленський воювати не буде і просто перестане стрілятиЯк бачимопросто перестати стріляти( і відвести з попередньозахопленихз рубежів) не дорівнює перемогти...Чи ви хотіли щоб Зеленський здався сам і здав Україну? http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22978 З нами з: 15.01.09 Подякував: 172 раз. Подякували: 2345 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 31 тра, 2020 12:33 Shram написав: Вот вы дурные.... Вот вы дурные....

А в Уфе все такие непонятливые или только ты такой уникальный ?



И в ОРДЛО погибают украинские военные, потому что РФ хочет тешить свои имперские амбиции. А россияне к этому относятся как в порядке вещей, только жалуются, что "боевые" выплаты не выплатили А в Уфе все такие непонятливые или только ты такой уникальный ?И в ОРДЛО погибают украинские военные, потому что РФ хочет тешить свои имперские амбиции. А россияне к этому относятся как в порядке вещей, только жалуются, что "боевые" выплаты не выплатили "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 4642 З нами з: 31.08.09 Подякував: 322 раз. Подякували: 983 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 31 тра, 2020 12:36 detroytred написав: Будивельник

Разве зрада всл в Крыму произошла не при И.О. президента Турчинове? БудивельникРазве зрада всл в Крыму произошла не при И.О. президента Турчинове?

То Турчинов винуватий що вони зрадили? Може винуватий, той що їх на посади поставив?

Турчинов побув 2 дні в.о. президента - і зразу за 2 дні став в усьому винуватий? А той хто перед тим 4 роки правив - ні при чому?

Ну чесне слово - ви ідіот чи ним прикидаєтесь?

І ми(я) ще дивуємося рейтингу президентів, коли навіть на цьому форумі освічені люди(на перший погляд) не розуміють елементарних речей. То Турчинов винуватий що вони зрадили? Може винуватий, той що їх на посади поставив?Турчинов побув 2 дні в.о. президента - і зразу за 2 дні став в усьому винуватий? А той хто перед тим 4 роки правив - ні при чому?Ну чесне слово - ви ідіот чи ним прикидаєтесь?І ми(я) ще дивуємося рейтингу президентів, коли навіть на цьому форумі освічені люди(на перший погляд) не розуміють елементарних речей. Востаннє редагувалось andrijk777 в Нед 31 тра, 2020 12:41, всього редагувалось 1 раз. andrijk777

Повідомлень: 2197 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 238 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 31 тра, 2020 12:37 detroytred написав: Будивельник

Разве зрада всл в Крыму произошла не при И.О. президента Турчинове? БудивельникРазве зрада всл в Крыму произошла не при И.О. президента Турчинове? Юридично - ні.

Турчинов став виконуючим обовязки Президента,після втечі януковича+керівництва всього силового блоку.

Тому зраджували ті,когот набирали/виховували/вчили - зрадники.

Тепер розумієте чому я твердо переконаний що особисто ви причетні до створення касти зрадників в ЗСУ України.



Ви ж заявляєте що Порошенко був винуватий бо працював в першому уряді Януковича і був організатором Партії Регілнів..

Я користуючись такою ж логікою - звинувачую вас особисто у зраді бо ви

а - кадровий військовий воювати не пішли ( і пофіг що вас ніхто не призвав)

б - великий відсоток військових (до підготовки яких ви мали дотичність) - зрадив...



Тепер як завжди

Або труси,або хрестик

Або ви признаєте причинно наслідкові звязки ( хто винуватий у зраді)

або признаєте що у випадку огульних звинувачень - ви потрапляєте в когорту зрадників. Юридично - ні.Турчинов став виконуючим обовязки Президента,після втечі януковича+керівництва всього силового блоку.Тому зраджували ті,когот набирали/виховували/вчили - зрадники.Тепер розумієте чому я твердо переконаний що особисто ви причетні до створення касти зрадників в ЗСУ України.Ви ж заявляєте що Порошенко був винуватий бо працював в першому уряді Януковича і був організатором Партії Регілнів..Я користуючись такою ж логікою - звинувачую вас особисто у зраді бо виа - кадровий військовий воювати не пішли ( і пофіг що вас ніхто не призвав)б - великий відсоток військових (до підготовки яких ви мали дотичність) - зрадив...Тепер як завждиАбо труси,або хрестикАбо ви признаєте причинно наслідкові звязки ( хто винуватий у зраді)або признаєте що у випадку огульних звинувачень - ви потрапляєте в когорту зрадників. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22978 З нами з: 15.01.09 Подякував: 172 раз. Подякували: 2345 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 31 тра, 2020 12:40 pesikot написав: Shram написав: Вот вы дурные.... Вот вы дурные....

А в Уфе все такие непонятливые или только ты такой уникальный ?



И в ОРДЛО погибают украинские военные, потому что РФ хочет тешить свои имперские амбиции. А россияне к этому относятся как в порядке вещей, только жалуются, что "боевые" выплаты не выплатили А в Уфе все такие непонятливые или только ты такой уникальный ?И в ОРДЛО погибают украинские военные, потому что РФ хочет тешить свои имперские амбиции. А россияне к этому относятся как в порядке вещей, только жалуются, что "боевые" выплаты не выплатили

Вы рашкованам-то не льстите.

Какие они нафиг идейные (за имперские амбиции)?! Может единицы.



А так -- банально наживаются...

И ... вюют на чужой территории, чтобы не воевать на своей. Вы рашкованам-то не льстите.Какие они нафиг идейные (за имперские амбиции)?! Может единицы.А так -- банально наживаются...И ... вюют на чужой территории, чтобы не воевать на своей. detroytred

Повідомлень: 23055 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1936 раз. Подякували: 3240 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 31 тра, 2020 13:01 budivelnik написав: Тому зраджували ті,когот набирали/виховували/вчили - зрадники.

Тепер розумієте чому я твердо переконаний що особисто ви причетні до створення касти зрадників в ЗСУ України. Тому зраджували ті,когот набирали/виховували/вчили - зрадники.Тепер розумієте чому я твердо переконаний що особисто ви причетні до створення касти зрадників в ЗСУ України.



Ты вроде все правильно пишешь, только не забывай, что вояками стают не за три года. И те сбушники, менты и остальная прокурорско-судейская сволочь стала такой не за пару лет.

Да и пересичный чего то за вилы не взялся. Татары, так возлюбленные в 14 году проглотили убийства своих соплеменников. Ты вроде все правильно пишешь, только не забывай, что вояками стают не за три года. И те сбушники, менты и остальная прокурорско-судейская сволочь стала такой не за пару лет.Да и пересичный чего то за вилы не взялся. Татары, так возлюбленные в 14 году проглотили убийства своих соплеменников. vano80 Повідомлень: 1775 З нами з: 17.09.13 Подякував: 28 раз. Подякували: 236 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 31 тра, 2020 13:02 budivelnik написав: detroytred написав: Будивельник

Разве зрада всл в Крыму произошла не при И.О. президента Турчинове? БудивельникРазве зрада всл в Крыму произошла не при И.О. президента Турчинове? Юридично - ні.

Турчинов став виконуючим обовязки Президента,після втечі януковича+керівництва всього силового блоку.

Тому зраджували ті,когот набирали/виховували/вчили - зрадники.

Тепер розумієте чому я твердо переконаний що особисто ви причетні до створення касти зрадників в ЗСУ України.



Ви ж заявляєте що Порошенко був винуватий бо працював в першому уряді Януковича і був організатором Партії Регілнів..

Я користуючись такою ж логікою - звинувачую вас особисто у зраді бо ви

а - кадровий військовий воювати не пішли ( і пофіг що вас ніхто не призвав)

б - великий відсоток військових (до підготовки яких ви мали дотичність) - зрадив...



Тепер як завжди

Або труси,або хрестик

Або ви признаєте причинно наслідкові звязки ( хто винуватий у зраді)

або признаєте що у випадку огульних звинувачень - ви потрапляєте в когорту зрадників. Юридично - ні.Турчинов став виконуючим обовязки Президента,після втечі януковича+керівництва всього силового блоку.Тому зраджували ті,когот набирали/виховували/вчили - зрадники.Тепер розумієте чому я твердо переконаний що особисто ви причетні до створення касти зрадників в ЗСУ України.Ви ж заявляєте що Порошенко був винуватий бо працював в першому уряді Януковича і був організатором Партії Регілнів..Я користуючись такою ж логікою - звинувачую вас особисто у зраді бо виа - кадровий військовий воювати не пішли ( і пофіг що вас ніхто не призвав)б - великий відсоток військових (до підготовки яких ви мали дотичність) - зрадив...Тепер як завждиАбо труси,або хрестикАбо ви признаєте причинно наслідкові звязки ( хто винуватий у зраді)або признаєте що у випадку огульних звинувачень - ви потрапляєте в когорту зрадників.

Опять с вас брехня поперла.



На основе лживой вашей личной хотелки.



И вы опять тупите. Связь (пускай и косвенная - типа возможно кого-то из зрадникив обучал) - это одно; а личное предательство - это другое.

Разные предметы.

По второму от вас ноль обоснований.

Только клевета - обвиненение в предательстве.



В студию процент предавших среди тех, кого я обучал.

Или опять збрехали с потолка о большом проценте?



В студию, в чём я обвинял Порошенко за работу в урядi Яныка и организацию ПР. Опять с вас брехня поперла.На основе лживой вашей личной хотелки.И вы опять тупите. Связь (пускай и косвенная - типа возможно кого-то из зрадникив обучал) - это одно; а личное предательство - это другое.Разные предметы.По второму от вас ноль обоснований.Только клевета - обвиненение в предательстве.В студию процент предавших среди тех, кого я обучал.Или опять збрехали с потолка о большом проценте?В студию, в чём я обвинял Порошенко за работу в урядi Яныка и организацию ПР. detroytred

Повідомлень: 23055 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1936 раз. Подякували: 3240 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 31 тра, 2020 13:10 detroytred написав: В студию процент предавших среди тех, кого я обучал. В студию процент предавших среди тех, кого я обучал. Бачу - застав дурня Богу молитись - він і голову побє..

1 Я Привів дві тези

Одну Вашу - Турчинов винувавтий бо в момент зради 18000 військовослужбовців був виконуючим обовязки Президента...

Другу свою(яка точно повторює вашу) - дейтройт винуватий,бо 25 років вчив тих ,хто в майбутньому зрадив...



При цьому - ви не привели жодного доказу,що Турчинов когось з зрадників вчив/гтоував.., а від мене - це вимагаєте.



Тому вдруге

Труси хрестик

Хочете щоб вас бездоказово не називали зрадником - не висувайте версій,згіднотз якими ви точно так само бездоказово називаєте зрадниками вище керівництво України..



ПС

Такого тупого і недалекого майора-я б вигнав з училища,на момент коли він був курсантом..

Тупість ,обмеженість і сволочизм( я всіх обісру, але мене не чіпайте) - ніяким навчальним процесом не виправиш. Бачу - застав дурня Богу молитись - він і голову побє..1 Я Привів дві тезиОдну Вашу - Турчинов винувавтий бо в момент зради 18000 військовослужбовців був виконуючим обовязки Президента...Другу свою(яка точно повторює вашу) - дейтройт винуватий,бо 25 років вчив тих ,хто в майбутньому зрадив...При цьому - ви не привели жодного доказу,що Турчинов когось з зрадників вчив/гтоував.., а від мене - це вимагаєте.Тому вдругеТруси хрестикХочете щоб вас бездоказово не називали зрадником - не висувайте версій,згіднотз якими ви точно так само бездоказово називаєте зрадниками вище керівництво України..ПСТакого тупого і недалекого майора-я б вигнав з училища,на момент коли він був курсантом..Тупість ,обмеженість і сволочизм( я всіх обісру, але мене не чіпайте) - ніяким навчальним процесом не виправиш. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22978 З нами з: 15.01.09 Подякував: 172 раз. Подякували: 2345 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 31 тра, 2020 13:10 budivelnik написав: До влади приходить Порошенко і.... люди які під керівництвом папєрєдників-зраджували ,під керівництвом Порошенка стали боронити свою Державу...



Як на мене - це найкращий показник..

До влади приходить Порошенко і.... люди які під керівництвом папєрєдників-зраджували ,під керівництвом Порошенка стали боронити свою Державу...Як на мене - це найкращий показник..

знову брехня

захищати і гинути на Донбасі стали задовго до президенства Порошенка. знову брехнязахищати і гинути на Донбасі стали задовго до президенства Порошенка. unicdima

Повідомлень: 506 З нами з: 10.06.19 Подякував: 28 раз. Подякували: 57 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6234623562366237> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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