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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6234623562366237>
Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 12:24

Будивельник
Разве зрада всл в Крыму произошла не при И.О. президента Турчинове?
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 12:31

  Shram написав:В вашей логике чем больше людей за время президентства того-или иного человека погибло - тем президент лучше?
Це у Вас сталін найкращий по поклав 20 млн..
У нас - до вашої агресії не було
Розстрілу Думи
Двох чеченських воєн
Норд-Осту
Беслану
.... і ще багато чого...
Тому
Беремо януковича,який проводив проросійську політику... і отримуємо
В момент агресії - 18000 військовослужбовців України ,+пару тисяч ментів/сбуушників і так далі на чолі з президентом януковичем+міністр оборони+голова вр+міністр внутрішніх справ+командуючий чф і ще пару десятків високопосадовців - здриснули в росію....
До влади приходить Порошенко і.... люди які під керівництвом папєрєдників-зраджували ,під керівництвом Порошенка стали боронити свою Державу...

Як на мене - це найкращий показник..

ПС
За часів Президента Зеленського загило приблизно 120 осіб...але Зеленський заявив що
а - Порошенко не воював а наживався
б -Зеленський воювати не буде і просто перестане стріляти

Як бачимо
просто перестати стріляти( і відвести з попередньозахопленихз рубежів) не дорівнює перемогти...
Чи ви хотіли щоб Зеленський здався сам і здав Україну?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 12:33

  Shram написав:Вот вы дурные....

А в Уфе все такие непонятливые или только ты такой уникальный ?

И в ОРДЛО погибают украинские военные, потому что РФ хочет тешить свои имперские амбиции. А россияне к этому относятся как в порядке вещей, только жалуются, что "боевые" выплаты не выплатили
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 12:36

  detroytred написав:Будивельник
Разве зрада всл в Крыму произошла не при И.О. президента Турчинове?

То Турчинов винуватий що вони зрадили? Може винуватий, той що їх на посади поставив?
Турчинов побув 2 дні в.о. президента - і зразу за 2 дні став в усьому винуватий? А той хто перед тим 4 роки правив - ні при чому?
Ну чесне слово - ви ідіот чи ним прикидаєтесь?
І ми(я) ще дивуємося рейтингу президентів, коли навіть на цьому форумі освічені люди(на перший погляд) не розуміють елементарних речей.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Нед 31 тра, 2020 12:41, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 12:37

  detroytred написав:Будивельник
Разве зрада всл в Крыму произошла не при И.О. президента Турчинове?
Юридично - ні.
Турчинов став виконуючим обовязки Президента,після втечі януковича+керівництва всього силового блоку.
Тому зраджували ті,когот набирали/виховували/вчили - зрадники.
Тепер розумієте чому я твердо переконаний що особисто ви причетні до створення касти зрадників в ЗСУ України.

Ви ж заявляєте що Порошенко був винуватий бо працював в першому уряді Януковича і був організатором Партії Регілнів..
Я користуючись такою ж логікою - звинувачую вас особисто у зраді бо ви
а - кадровий військовий воювати не пішли ( і пофіг що вас ніхто не призвав)
б - великий відсоток військових (до підготовки яких ви мали дотичність) - зрадив...

Тепер як завжди
Або труси,або хрестик
Або ви признаєте причинно наслідкові звязки ( хто винуватий у зраді)
або признаєте що у випадку огульних звинувачень - ви потрапляєте в когорту зрадників.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 12:40

  pesikot написав:
  Shram написав:Вот вы дурные....

А в Уфе все такие непонятливые или только ты такой уникальный ?

И в ОРДЛО погибают украинские военные, потому что РФ хочет тешить свои имперские амбиции. А россияне к этому относятся как в порядке вещей, только жалуются, что "боевые" выплаты не выплатили

Вы рашкованам-то не льстите.
Какие они нафиг идейные (за имперские амбиции)?! Может единицы.

А так -- банально наживаются...
И ... вюют на чужой территории, чтобы не воевать на своей.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 13:01

  budivelnik написав:Тому зраджували ті,когот набирали/виховували/вчили - зрадники.
Тепер розумієте чому я твердо переконаний що особисто ви причетні до створення касти зрадників в ЗСУ України.


Ты вроде все правильно пишешь, только не забывай, что вояками стают не за три года. И те сбушники, менты и остальная прокурорско-судейская сволочь стала такой не за пару лет.
Да и пересичный чего то за вилы не взялся. Татары, так возлюбленные в 14 году проглотили убийства своих соплеменников.
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 13:02

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Будивельник
Разве зрада всл в Крыму произошла не при И.О. президента Турчинове?
Юридично - ні.
Турчинов став виконуючим обовязки Президента,після втечі януковича+керівництва всього силового блоку.
Тому зраджували ті,когот набирали/виховували/вчили - зрадники.
Тепер розумієте чому я твердо переконаний що особисто ви причетні до створення касти зрадників в ЗСУ України.

Ви ж заявляєте що Порошенко був винуватий бо працював в першому уряді Януковича і був організатором Партії Регілнів..
Я користуючись такою ж логікою - звинувачую вас особисто у зраді бо ви
а - кадровий військовий воювати не пішли ( і пофіг що вас ніхто не призвав)
б - великий відсоток військових (до підготовки яких ви мали дотичність) - зрадив...

Тепер як завжди
Або труси,або хрестик
Або ви признаєте причинно наслідкові звязки ( хто винуватий у зраді)
або признаєте що у випадку огульних звинувачень - ви потрапляєте в когорту зрадників.

Опять с вас брехня поперла.

На основе лживой вашей личной хотелки.

И вы опять тупите. Связь (пускай и косвенная - типа возможно кого-то из зрадникив обучал) - это одно; а личное предательство - это другое.
Разные предметы.
По второму от вас ноль обоснований.
Только клевета - обвиненение в предательстве.

В студию процент предавших среди тех, кого я обучал.
Или опять збрехали с потолка о большом проценте?

В студию, в чём я обвинял Порошенко за работу в урядi Яныка и организацию ПР.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 13:10

  detroytred написав:В студию процент предавших среди тех, кого я обучал.
Бачу - застав дурня Богу молитись - він і голову побє..
1 Я Привів дві тези
Одну Вашу - Турчинов винувавтий бо в момент зради 18000 військовослужбовців був виконуючим обовязки Президента...
Другу свою(яка точно повторює вашу) - дейтройт винуватий,бо 25 років вчив тих ,хто в майбутньому зрадив...

При цьому - ви не привели жодного доказу,що Турчинов когось з зрадників вчив/гтоував.., а від мене - це вимагаєте.

Тому вдруге
Труси хрестик
Хочете щоб вас бездоказово не називали зрадником - не висувайте версій,згіднотз якими ви точно так само бездоказово називаєте зрадниками вище керівництво України..

ПС
Такого тупого і недалекого майора-я б вигнав з училища,на момент коли він був курсантом..
Тупість ,обмеженість і сволочизм( я всіх обісру, але мене не чіпайте) - ніяким навчальним процесом не виправиш.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 13:10

  budivelnik написав:До влади приходить Порошенко і.... люди які під керівництвом папєрєдників-зраджували ,під керівництвом Порошенка стали боронити свою Державу...

Як на мене - це найкращий показник..

знову брехня
захищати і гинути на Донбасі стали задовго до президенства Порошенка.
unicdima
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