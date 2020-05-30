Будивельник
Разве зрада всл в Крыму произошла не при И.О. президента Турчинове?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 31 тра, 2020 12:24
Будивельник
Разве зрада всл в Крыму произошла не при И.О. президента Турчинове?
Додано: Нед 31 тра, 2020 12:31
Це у Вас сталін найкращий по поклав 20 млн..
У нас - до вашої агресії не було
Розстрілу Думи
Двох чеченських воєн
Норд-Осту
Беслану
.... і ще багато чого...
Тому
Беремо януковича,який проводив проросійську політику... і отримуємо
В момент агресії - 18000 військовослужбовців України ,+пару тисяч ментів/сбуушників і так далі на чолі з президентом януковичем+міністр оборони+голова вр+міністр внутрішніх справ+командуючий чф і ще пару десятків високопосадовців - здриснули в росію....
До влади приходить Порошенко і.... люди які під керівництвом папєрєдників-зраджували ,під керівництвом Порошенка стали боронити свою Державу...
Як на мене - це найкращий показник..
ПС
За часів Президента Зеленського загило приблизно 120 осіб...але Зеленський заявив що
а - Порошенко не воював а наживався
б -Зеленський воювати не буде і просто перестане стріляти
Як бачимо
просто перестати стріляти( і відвести з попередньозахопленихз рубежів) не дорівнює перемогти...
Чи ви хотіли щоб Зеленський здався сам і здав Україну?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Нед 31 тра, 2020 12:33
А в Уфе все такие непонятливые или только ты такой уникальный ?
И в ОРДЛО погибают украинские военные, потому что РФ хочет тешить свои имперские амбиции. А россияне к этому относятся как в порядке вещей, только жалуются, что "боевые" выплаты не выплатили
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Нед 31 тра, 2020 12:36
То Турчинов винуватий що вони зрадили? Може винуватий, той що їх на посади поставив?
Турчинов побув 2 дні в.о. президента - і зразу за 2 дні став в усьому винуватий? А той хто перед тим 4 роки правив - ні при чому?
Ну чесне слово - ви ідіот чи ним прикидаєтесь?
І ми(я) ще дивуємося рейтингу президентів, коли навіть на цьому форумі освічені люди(на перший погляд) не розуміють елементарних речей.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Нед 31 тра, 2020 12:41, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 31 тра, 2020 12:37
Юридично - ні.
Турчинов став виконуючим обовязки Президента,після втечі януковича+керівництва всього силового блоку.
Тому зраджували ті,когот набирали/виховували/вчили - зрадники.
Тепер розумієте чому я твердо переконаний що особисто ви причетні до створення касти зрадників в ЗСУ України.
Ви ж заявляєте що Порошенко був винуватий бо працював в першому уряді Януковича і був організатором Партії Регілнів..
Я користуючись такою ж логікою - звинувачую вас особисто у зраді бо ви
а - кадровий військовий воювати не пішли ( і пофіг що вас ніхто не призвав)
б - великий відсоток військових (до підготовки яких ви мали дотичність) - зрадив...
Тепер як завжди
Або труси,або хрестик
Або ви признаєте причинно наслідкові звязки ( хто винуватий у зраді)
або признаєте що у випадку огульних звинувачень - ви потрапляєте в когорту зрадників.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Нед 31 тра, 2020 12:40
Вы рашкованам-то не льстите.
Какие они нафиг идейные (за имперские амбиции)?! Может единицы.
А так -- банально наживаются...
И ... вюют на чужой территории, чтобы не воевать на своей.
Додано: Нед 31 тра, 2020 13:01
Ты вроде все правильно пишешь, только не забывай, что вояками стают не за три года. И те сбушники, менты и остальная прокурорско-судейская сволочь стала такой не за пару лет.
Да и пересичный чего то за вилы не взялся. Татары, так возлюбленные в 14 году проглотили убийства своих соплеменников.
Додано: Нед 31 тра, 2020 13:02
Опять с вас брехня поперла.
На основе лживой вашей личной хотелки.
И вы опять тупите. Связь (пускай и косвенная - типа возможно кого-то из зрадникив обучал) - это одно; а личное предательство - это другое.
Разные предметы.
По второму от вас ноль обоснований.
Только клевета - обвиненение в предательстве.
В студию процент предавших среди тех, кого я обучал.
Или опять збрехали с потолка о большом проценте?
В студию, в чём я обвинял Порошенко за работу в урядi Яныка и организацию ПР.
Додано: Нед 31 тра, 2020 13:10
Бачу - застав дурня Богу молитись - він і голову побє..
1 Я Привів дві тези
Одну Вашу - Турчинов винувавтий бо в момент зради 18000 військовослужбовців був виконуючим обовязки Президента...
Другу свою(яка точно повторює вашу) - дейтройт винуватий,бо 25 років вчив тих ,хто в майбутньому зрадив...
При цьому - ви не привели жодного доказу,що Турчинов когось з зрадників вчив/гтоував.., а від мене - це вимагаєте.
Тому вдруге
Труси хрестик
Хочете щоб вас бездоказово не називали зрадником - не висувайте версій,згіднотз якими ви точно так само бездоказово називаєте зрадниками вище керівництво України..
ПС
Такого тупого і недалекого майора-я б вигнав з училища,на момент коли він був курсантом..
Тупість ,обмеженість і сволочизм( я всіх обісру, але мене не чіпайте) - ніяким навчальним процесом не виправиш.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Нед 31 тра, 2020 13:10
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