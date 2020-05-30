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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 31 тра, 2020 13:37
Shram написав:
Ты давай не выкручивайся "не проголосовали" - значит его не выбрали, значит Петя с треском пролетел на выборах, значит что даже в армии, за противника Пети проголосовало больше людей чем за Порошка.
При чому тут викручуйся
В москаля волосся дибом... бо затискувач свобод , керівник хунти..-програв на виборах.
1 Якщо програв - значить Демократ
2 Якщо проголосував за нього кожен четвертий - значить 10 млн з 40 млн - вважають шщо він діяв правильно
3 Навіть тих 30 млн ,не факт що вважають що він діяв не правильно...адже частина з тих 30 млн проголосувала за того хто буде діяти ще правильніше...
Так що
те що для педераційника страшний сон - в демократичній Україні - це нормально
В нас навіть хороші президенти можуть програти.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Нед 31 тра, 2020 13:38
Yuri_61 написав:
Посмотрел декларации местных чиновнков и охренел от размера их зарплат.
Какой то чинуша имеет зарплату директора крупного завода. Поподнимали себе зарплаты за последние 3 года до небес.
Примечательно: все они до последнего дня тянули с публикацией деклараций.Интересно, чего тянули до последнего?
Какое же я чмо по сравнению с ними.
Самое интересное во всём этом декларировании - его полная бесполезность.
Пиши что хочешь и как хочешь - максимум тебе пальцем погрозят, да и очередное СМИ удивится - "откуда у чинуши такие гроши?".
Теперь уже точно не вернусь
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Shram
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Додано: Нед 31 тра, 2020 13:40
Смотреть мало, нужно ещё и понимать. Были приказы. Не нужные. Дублирующие устав планы охраны и обороны части. В МИРНОЕ ВРЕМЯ.
А В УСЛОВИЯХ ПРЯМОЙ! ВНЕШНЕЙ! АГРЕССИИ! НЕОБХОДИМЫ!!!!! указы, приказы на ведение боевых действий. За пределами вч. Иначе не фиг и начинать.
Нужно введение боевых уставов сухопутных сил, авиации, ВМФ. Боевых уставов.
Право командирам и начальникам действовать и влиять на подчинённых согласно военному времени, условиям боевых действий.
Всё это принимается только на основании Указа президента.
Которого Турчинов не издал.
Вину с предавших это не снимает. Но объясняет такой большой процент.
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detroytred
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Додано: Нед 31 тра, 2020 13:40
Shram написав:
Во сколько раз меньше за Петюню проголосовали чем за Зеленского?
Це для вас не показатель?
1 В три рази
2 Не показник
В росії є партії за які голосують в десять разів менше ніж за пуйла? і що всяких там явлінських/ходорковських/каспарових/жиріновських - під ніж чи в табори?
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budivelnik
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Додано: Нед 31 тра, 2020 13:44
detroytred написав:
Вину с предавших это не снимает. Но объясняет такой большой процент.
ти вже галіфе виправ?
Чого тоді не рванув косоворотку на грудях?
Он ,гіркін,яскравий приклад ,такий самий пенсіонер як ти , без наказів, без юридичної підтримки таку заваруху в ОРДЛО затіяв...Я чогось ніде не бачив наказів Путіна-гіркіну...
І другий приклад
Добробати...
Для мене це також дивина,але я ніде не бачив наказів про створення цих добробатів весною 2014...але вони різну там шушваль зупинили ,поки в ЗСУ ( яке ти 25 років розвалював) порядок не навели....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
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budivelnik
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Додано: Нед 31 тра, 2020 13:46
budivelnik написав: Shram написав:
Во сколько раз меньше за Петюню проголосовали чем за Зеленского?
Це для вас не показатель?
1 В три рази
2 Не показник
Почему разница между Петей и Тимошенко в 2015 для вас показатель, правоты и лучезарности вашего кумира Петюни, и убогости Тимошенко. А разница между Зеленским и Шоколадным - не показатель.
Потому что вам так удобно?
Потому что для оправдания полной никчемности Порошенко на посту президента нужно мыслить избирательно, подгоняя под себя те факты которые будут за Петю и полностью отрицая факты которые говорят о его бездарности.
Теперь уже точно не вернусь
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Shram
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Додано: Нед 31 тра, 2020 13:53
Shram написав: budivelnik написав: Shram написав:
Во сколько раз меньше за Петюню проголосовали чем за Зеленского?
Це для вас не показатель?
1 В три рази
2 Не показник
Почему разница между Петей и Тимошенко в 2015 для вас показатель, правоты и лучезарности вашего кумира Петюни, и убогости Тимошенко. А разница между Зеленским и Шоколадным - не показатель.
Потому что вам так удобно?
Потому что для оправдания полной никчемности Порошенко на посту президента нужно мыслить избирательно, подгоняя под себя те факты которые будут за Петю и полностью отрицая факты которые говорят о его бездарности.
А при чому тут Порошенко-Тимошенко і їх різниця?
1 Виграв той,за кого проголосували люди
2 Програш в Україні не дорівнює колима.....Програв сьогодні - приймай участь в наступних виборах
3 Навіть після програшу Президентських - Порошенко приймав у часть у парламентських...Там також отримав не поганий результат
Через пару місяців - місцеві вибори....
У Львові і в Києві - виграє
Нагадаю вам історію виборів України...
На кожних наступних виборах в Центральній Україні перемагала та політична сила, яка на попередніх перемагала в Західній Україні...
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budivelnik
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Додано: Нед 31 тра, 2020 13:58
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Schmit
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Додано: Нед 31 тра, 2020 14:00
budivelnik написав: detroytred написав:
Вину с предавших это не снимает. Но объясняет такой большой процент.
ти вже галіфе виправ?
Чого тоді не рванув косоворотку на грудях?
Он ,гіркін,яскравий приклад ,такий самий пенсіонер як ти , без наказів, без юридичної підтримки таку заваруху в ОРДЛО затіяв...Я чогось ніде не бачив наказів Путіна-гіркіну...
І другий приклад
Добробати...
Для мене це також дивина,але я ніде не бачив наказів про створення цих добробатів весною 2014...але вони різну там шушваль зупинили ,поки в ЗСУ ( яке ти 25 років розвалював) порядок не навели....
Не тупи.
У тебя уже Гиркинд сам по себе действовал. Ещё скажи, что дыровцы тоже сами по себе.
Открою тебе секрет: действовать согласно порядку в запасе, а не самоуправно (идти в добробат, нарушая) -- не имеет никакого отношения к зраде. Ты опять поменяешь предмет.
Не тупи, уже сто раз тебе указывал, что на героя я не претендую.
Зачем тогда твои глупые попрекания?
Ещё и Гиркинд в пример))
Учись...
Посмотри как создавались большинство добробатов. Особенно с корочками сотрудников МВД))
Они свою роль отыгрывали на начальном этапе. Такова была ставка можновладцив...
ЗСУ свою.
Я тебе, славному ком. разведвзвода, борцу и патриоту, в добробат идти не запрещал.
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detroytred
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Додано: Нед 31 тра, 2020 14:02
detroytred написав:
Я тебе, славному ком. разведвзвода, борцу и патриоту, в добробат идти не запрещал.
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