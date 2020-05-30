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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6236623762386239> Додано: Нед 31 тра, 2020 13:37 Shram написав: Ты давай не выкручивайся "не проголосовали" - значит его не выбрали, значит Петя с треском пролетел на выборах, значит что даже в армии, за противника Пети проголосовало больше людей чем за Порошка. Ты давай не выкручивайся "не проголосовали" - значит его не выбрали, значит Петя с треском пролетел на выборах, значит что даже в армии, за противника Пети проголосовало больше людей чем за Порошка. При чому тут викручуйся

В москаля волосся дибом... бо затискувач свобод , керівник хунти..-програв на виборах.

1 Якщо програв - значить Демократ

2 Якщо проголосував за нього кожен четвертий - значить 10 млн з 40 млн - вважають шщо він діяв правильно

3 Навіть тих 30 млн ,не факт що вважають що він діяв не правильно...адже частина з тих 30 млн проголосувала за того хто буде діяти ще правильніше...



Так що



те що для педераційника страшний сон - в демократичній Україні - це нормально

В нас навіть хороші президенти можуть програти. При чому тут викручуйсяВ москаля волосся дибом... бо затискувач свобод , керівник хунти..-програв на виборах.1 Якщо програв - значить Демократ2 Якщо проголосував за нього кожен четвертий - значить 10 млн з 40 млн - вважають шщо він діяв правильно3 Навіть тих 30 млн ,не факт що вважають що він діяв не правильно...адже частина з тих 30 млн проголосувала за того хто буде діяти ще правильніше...Так щоте що для педераційника страшний сон - в демократичній Україні - це нормальноВ нас навіть хороші президенти можуть програти. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Заблокований Повідомлень: 22989 З нами з: 15.01.09 Подякував: 172 раз. Подякували: 2345 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 31 тра, 2020 13:38 Yuri_61 написав: Посмотрел декларации местных чиновнков и охренел от размера их зарплат.

Какой то чинуша имеет зарплату директора крупного завода. Поподнимали себе зарплаты за последние 3 года до небес.

Примечательно: все они до последнего дня тянули с публикацией деклараций.Интересно, чего тянули до последнего?

Какое же я чмо по сравнению с ними. Посмотрел декларации местных чиновнков и охренел от размера их зарплат.Какой то чинуша имеет зарплату директора крупного завода. Поподнимали себе зарплаты за последние 3 года до небес.Примечательно: все они до последнего дня тянули с публикацией деклараций.Интересно, чего тянули до последнего?Какое же я чмо по сравнению с ними.



Самое интересное во всём этом декларировании - его полная бесполезность.

Пиши что хочешь и как хочешь - максимум тебе пальцем погрозят, да и очередное СМИ удивится - "откуда у чинуши такие гроши?". Самое интересное во всём этом декларировании - его полная бесполезность.Пиши что хочешь и как хочешь - максимум тебе пальцем погрозят, да и очередное СМИ удивится - "откуда у чинуши такие гроши?". Теперь уже точно не вернусь Shram Повідомлень: 3060 З нами з: 26.03.16 Подякував: 161 раз. Подякували: 954 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 31 тра, 2020 13:40 Смотреть мало, нужно ещё и понимать. Были приказы. Не нужные. Дублирующие устав планы охраны и обороны части. В МИРНОЕ ВРЕМЯ.

А В УСЛОВИЯХ ПРЯМОЙ! ВНЕШНЕЙ! АГРЕССИИ! НЕОБХОДИМЫ!!!!! указы, приказы на ведение боевых действий. За пределами вч. Иначе не фиг и начинать.

Нужно введение боевых уставов сухопутных сил, авиации, ВМФ. Боевых уставов.



Право командирам и начальникам действовать и влиять на подчинённых согласно военному времени, условиям боевых действий.



Всё это принимается только на основании Указа президента.

Которого Турчинов не издал.



Вину с предавших это не снимает. Но объясняет такой большой процент. detroytred

Повідомлень: 23060 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1936 раз. Подякували: 3240 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 31 тра, 2020 13:40 Shram написав: Во сколько раз меньше за Петюню проголосовали чем за Зеленского?

Це для вас не показатель? Во сколько раз меньше за Петюню проголосовали чем за Зеленского?Це для вас не показатель? 1 В три рази

2 Не показник

В росії є партії за які голосують в десять разів менше ніж за пуйла? і що всяких там явлінських/ходорковських/каспарових/жиріновських - під ніж чи в табори? 1 В три рази2 Не показникВ росії є партії за які голосують в десять разів менше ніж за пуйла? і що всяких там явлінських/ходорковських/каспарових/жиріновських - під ніж чи в табори? http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Заблокований Повідомлень: 22989 З нами з: 15.01.09 Подякував: 172 раз. Подякували: 2345 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 31 тра, 2020 13:44 detroytred написав: Вину с предавших это не снимает. Но объясняет такой большой процент. Вину с предавших это не снимает. Но объясняет такой большой процент. ти вже галіфе виправ?

Чого тоді не рванув косоворотку на грудях?

Он ,гіркін,яскравий приклад ,такий самий пенсіонер як ти , без наказів, без юридичної підтримки таку заваруху в ОРДЛО затіяв...Я чогось ніде не бачив наказів Путіна-гіркіну...



І другий приклад

Добробати...

Для мене це також дивина,але я ніде не бачив наказів про створення цих добробатів весною 2014...але вони різну там шушваль зупинили ,поки в ЗСУ ( яке ти 25 років розвалював) порядок не навели.... ти вже галіфе виправ?Чого тоді не рванув косоворотку на грудях?Он ,гіркін,яскравий приклад ,такий самий пенсіонер як ти , без наказів, без юридичної підтримки таку заваруху в ОРДЛО затіяв...Я чогось ніде не бачив наказів Путіна-гіркіну...І другий прикладДобробати...Для мене це також дивина,але я ніде не бачив наказів про створення цих добробатів весною 2014...але вони різну там шушваль зупинили ,поки в ЗСУ ( яке ти 25 років розвалював) порядок не навели.... http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Заблокований Повідомлень: 22989 З нами з: 15.01.09 Подякував: 172 раз. Подякували: 2345 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 31 тра, 2020 13:46 budivelnik написав: Shram написав: Во сколько раз меньше за Петюню проголосовали чем за Зеленского?

Це для вас не показатель? Во сколько раз меньше за Петюню проголосовали чем за Зеленского?Це для вас не показатель? 1 В три рази

2 Не показник

1 В три рази2 Не показник



Почему разница между Петей и Тимошенко в 2015 для вас показатель, правоты и лучезарности вашего кумира Петюни, и убогости Тимошенко. А разница между Зеленским и Шоколадным - не показатель.

Потому что вам так удобно?

Потому что для оправдания полной никчемности Порошенко на посту президента нужно мыслить избирательно, подгоняя под себя те факты которые будут за Петю и полностью отрицая факты которые говорят о его бездарности. Почему разница между Петей и Тимошенко в 2015 для вас показатель, правоты и лучезарности вашего кумира Петюни, и убогости Тимошенко. А разница между Зеленским и Шоколадным - не показатель.Потому что вам так удобно?Потому что для оправдания полной никчемности Порошенко на посту президента нужно мыслить избирательно, подгоняя под себя те факты которые будут за Петю и полностью отрицая факты которые говорят о его бездарности. Теперь уже точно не вернусь Shram Повідомлень: 3060 З нами з: 26.03.16 Подякував: 161 раз. Подякували: 954 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 31 тра, 2020 13:53 Shram написав: budivelnik написав: Shram написав: Во сколько раз меньше за Петюню проголосовали чем за Зеленского?

Це для вас не показатель? Во сколько раз меньше за Петюню проголосовали чем за Зеленского?Це для вас не показатель? 1 В три рази

2 Не показник 1 В три рази2 Не показник Почему разница между Петей и Тимошенко в 2015 для вас показатель, правоты и лучезарности вашего кумира Петюни, и убогости Тимошенко. А разница между Зеленским и Шоколадным - не показатель.

Потому что вам так удобно?

Потому что для оправдания полной никчемности Порошенко на посту президента нужно мыслить избирательно, подгоняя под себя те факты которые будут за Петю и полностью отрицая факты которые говорят о его бездарности. Почему разница между Петей и Тимошенко в 2015 для вас показатель, правоты и лучезарности вашего кумира Петюни, и убогости Тимошенко. А разница между Зеленским и Шоколадным - не показатель.Потому что вам так удобно?Потому что для оправдания полной никчемности Порошенко на посту президента нужно мыслить избирательно, подгоняя под себя те факты которые будут за Петю и полностью отрицая факты которые говорят о его бездарности. А при чому тут Порошенко-Тимошенко і їх різниця?

1 Виграв той,за кого проголосували люди

2 Програш в Україні не дорівнює колима.....Програв сьогодні - приймай участь в наступних виборах

3 Навіть після програшу Президентських - Порошенко приймав у часть у парламентських...Там також отримав не поганий результат

Через пару місяців - місцеві вибори....

У Львові і в Києві - виграє



Нагадаю вам історію виборів України...

На кожних наступних виборах в Центральній Україні перемагала та політична сила, яка на попередніх перемагала в Західній Україні... А при чому тут Порошенко-Тимошенко і їх різниця?1 Виграв той,за кого проголосували люди2 Програш в Україні не дорівнює колима.....Програв сьогодні - приймай участь в наступних виборах3 Навіть після програшу Президентських - Порошенко приймав у часть у парламентських...Там також отримав не поганий результатЧерез пару місяців - місцеві вибори....У Львові і в Києві - виграєНагадаю вам історію виборів України...На кожних наступних виборах в Центральній Україні перемагала та політична сила, яка на попередніх перемагала в Західній Україні... http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Заблокований Повідомлень: 22989 З нами з: 15.01.09 Подякував: 172 раз. Подякували: 2345 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 31 тра, 2020 13:58 Schmit

Повідомлень: 1345 З нами з: 08.09.09 Подякував: 17 раз. Подякували: 177 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 31 тра, 2020 14:00 budivelnik написав: detroytred написав: Вину с предавших это не снимает. Но объясняет такой большой процент. Вину с предавших это не снимает. Но объясняет такой большой процент. ти вже галіфе виправ?

Чого тоді не рванув косоворотку на грудях?

Он ,гіркін,яскравий приклад ,такий самий пенсіонер як ти , без наказів, без юридичної підтримки таку заваруху в ОРДЛО затіяв...Я чогось ніде не бачив наказів Путіна-гіркіну...



І другий приклад

Добробати...

Для мене це також дивина,але я ніде не бачив наказів про створення цих добробатів весною 2014...але вони різну там шушваль зупинили ,поки в ЗСУ ( яке ти 25 років розвалював) порядок не навели.... ти вже галіфе виправ?Чого тоді не рванув косоворотку на грудях?Он ,гіркін,яскравий приклад ,такий самий пенсіонер як ти , без наказів, без юридичної підтримки таку заваруху в ОРДЛО затіяв...Я чогось ніде не бачив наказів Путіна-гіркіну...І другий прикладДобробати...Для мене це також дивина,але я ніде не бачив наказів про створення цих добробатів весною 2014...але вони різну там шушваль зупинили ,поки в ЗСУ ( яке ти 25 років розвалював) порядок не навели....

Не тупи.

У тебя уже Гиркинд сам по себе действовал. Ещё скажи, что дыровцы тоже сами по себе.



Открою тебе секрет: действовать согласно порядку в запасе, а не самоуправно (идти в добробат, нарушая) -- не имеет никакого отношения к зраде. Ты опять поменяешь предмет.

Не тупи, уже сто раз тебе указывал, что на героя я не претендую.

Зачем тогда твои глупые попрекания?

Ещё и Гиркинд в пример))





Учись...

Посмотри как создавались большинство добробатов. Особенно с корочками сотрудников МВД))

Они свою роль отыгрывали на начальном этапе. Такова была ставка можновладцив...

ЗСУ свою.



Я тебе, славному ком. разведвзвода, борцу и патриоту, в добробат идти не запрещал. Не тупи.У тебя уже Гиркинд сам по себе действовал. Ещё скажи, что дыровцы тоже сами по себе.Открою тебе секрет: действовать согласно порядку в запасе, а не самоуправно (идти в добробат, нарушая) -- не имеет никакого отношения к зраде. Ты опять поменяешь предмет.Не тупи, уже сто раз тебе указывал, что на героя я не претендую.Зачем тогда твои глупые попрекания?Ещё и Гиркинд в пример))Учись...Посмотри как создавались большинство добробатов. Особенно с корочками сотрудников МВД))Они свою роль отыгрывали на начальном этапе. Такова была ставка можновладцив...ЗСУ свою.Я тебе, славному ком. разведвзвода, борцу и патриоту, в добробат идти не запрещал. detroytred

Повідомлень: 23060 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1936 раз. Подякували: 3240 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 31 тра, 2020 14:02 detroytred написав: Я тебе, славному ком. разведвзвода, борцу и патриоту, в добробат идти не запрещал. Я тебе, славному ком. разведвзвода, борцу и патриоту, в добробат идти не запрещал.

Козак-характерник 2

Повідомлень: 28736 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1945 раз. Подякували: 2117 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6236623762386239> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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