Досить смажити вужа на пательні!
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 31 тра, 2020 14:06
Додано: Нед 31 тра, 2020 14:09
Москалику
Тільки не треба пробувати вбивати клин між ЄС і Батьківщиною.
1 Якщо хтось програв з результатом 1 до 3 - це програш ,але не кінець життя
2 Пункт номер один довела і Тимошенко
Програла з результатом 1/3 ,але залишилась в політиці
І Порошенко
Програв з результатом 1/3 - але залишився в політиці.
Це для москаля- Програш=кінець життя
Українці до цього більш спокійні..
Ми вже проходили програш Ющенка-Януковичу... і що ?
Як тільки зрозуміли що янукович не відображає позиції більшості - так відразу його й прогнали...
Ні Зеленський.ні Порошенко .ні Тимошенко - не застрахавані від копняка під зад...
Просто для того ,щоб цей копняк отримати - треба постаратись...
Зеленський поки що балансує...як буде далі - побачимо
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Нед 31 тра, 2020 14:12
Це ти тупиш
Те що якийсь задрипаний пенсіонер не бачив наказів в.о Президента - не говорить того ,що цих наказів не було..
Для того , я й показав приклад гіркіна...
Наказів ніхто не бачив - але завдання він виконав...
Дійшло?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Нед 31 тра, 2020 14:16
Да чудак может одновременно обвинять в "чего изволите?" и в строгом придерживании буквы документов.
Не понимая, что они взаимоисключающие.
И судя по тому, что от документов слишком далек и не интересуется, то так и служил по принципу "чего изволите?"
Но! Теперь сам посчитал себя доросшим)) до исторгающих ... свои хотелки.
И думает, что все откликнутся "чего изволите хотеть".
Додано: Нед 31 тра, 2020 14:24
Ти про себе?
1 Ти звинувачуєш вищестоящих у невиконанні...
2 Ти не погоджуєшся, що огульно звинувачуючи - ти такий самий штрафник...
Для тебе є два кольори чорне-біле
для мене море відтінків.кожен з яких в тій чи іншій мірі може перекривати один одного..
В тому що Порошенко керував Україною - як великим бізнесом - є хороші і погані сторони
Хороші - результати цього керівництва кращі ніж результати керівництва Кравчука, Януковича, Зеленського
Погані - керувати можна було й краще.
Так от для мене
Коли середньостатистичні результати кращі (є позитив армія/мова/віра/ ,євровектор, через рік після відходу від влади - економіка не впала,хоча й тримається за рахунок
а - виграного Суду в стокгольмі
б - перечисленням НБУ річних сум( а пройшло всього 4 місяця на момент перечислень)
Тобто економіка тримається за рахунок жирка створеного при попередниках...це правда говорить про те що Порошенко був переконаний що виграє .в противному разі зробив би те саме що Ющенко - спалив всі досягнення,щоб переможцю було гірше...але при цьому(не спаливши) показав що як Державник він вище ніж власні політичні его.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Нед 31 тра, 2020 14:26
Тяжёлый случай...
Ты вообще не понимаешь о чём речь.
Раз сравниваешь диверсию пенсионера)) гиркинда из рашковании и реакцию президента и Ко Украины! на внешнюю прямую агрессию регулярными подразделениями и частями рфии.
Думай-то хоть немного.
Додано: Нед 31 тра, 2020 14:39
Re: Політичні дискусії
Подивіться декларації суддів і вам стане легше, бо вже чиновники відносно них бідні чмошники.
Я не за зрівняйлівку, але бюджетний пиріжок ділять вкрай несправедливо.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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