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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6236623762386239 Додано: Нед 31 тра, 2020 14:09 Shram написав: Так почему эта разница для вас показатель, а разницу между Зе и По вы не принимаете как показатель? Так почему эта разница для вас показатель, а разницу между Зе и По вы не принимаете как показатель? Москалику

Тільки не треба пробувати вбивати клин між ЄС і Батьківщиною.

1 Якщо хтось програв з результатом 1 до 3 - це програш ,але не кінець життя

2 Пункт номер один довела і Тимошенко

Програла з результатом 1/3 ,але залишилась в політиці

І Порошенко

Програв з результатом 1/3 - але залишився в політиці.



Це для москаля- Програш=кінець життя

Українці до цього більш спокійні..

Ми вже проходили програш Ющенка-Януковичу... і що ?

Як тільки зрозуміли що янукович не відображає позиції більшості - так відразу його й прогнали...

Ні Зеленський.ні Порошенко .ні Тимошенко - не застрахавані від копняка під зад...

Просто для того ,щоб цей копняк отримати - треба постаратись...

Зеленський поки що балансує...як буде далі - побачимо МоскаликуТільки не треба пробувати вбивати клин між ЄС і Батьківщиною.1 Якщо хтось програв з результатом 1 до 3 - це програш ,але не кінець життя2 Пункт номер один довела і ТимошенкоПрограла з результатом 1/3 ,але залишилась в політиціІ ПорошенкоПрограв з результатом 1/3 - але залишився в політиці.Це для москаля- Програш=кінець життяУкраїнці до цього більш спокійні..Ми вже проходили програш Ющенка-Януковичу... і що ?Як тільки зрозуміли що янукович не відображає позиції більшості - так відразу його й прогнали...Ні Зеленський.ні Порошенко .ні Тимошенко - не застрахавані від копняка під зад...Просто для того ,щоб цей копняк отримати - треба постаратись...Зеленський поки що балансує...як буде далі - побачимо http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Заблокований Повідомлень: 22989 З нами з: 15.01.09 Подякував: 172 раз. Подякували: 2345 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 31 тра, 2020 14:12 detroytred написав: Не тупи.

У тебя уже Гиркинд сам по себе действовал. Ещё скажи, что дыровцы тоже сами по себе. Не тупи.У тебя уже Гиркинд сам по себе действовал. Ещё скажи, что дыровцы тоже сами по себе. Це ти тупиш

Те що якийсь задрипаний пенсіонер не бачив наказів в.о Президента - не говорить того ,що цих наказів не було..

Для того , я й показав приклад гіркіна...

Наказів ніхто не бачив - але завдання він виконав...

Дійшло? Це ти тупишТе що якийсь задрипаний пенсіонер не бачив наказів в.о Президента - не говорить того ,що цих наказів не було..Для того , я й показав приклад гіркіна...Наказів ніхто не бачив - але завдання він виконав...Дійшло? http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Заблокований Повідомлень: 22989 З нами з: 15.01.09 Подякував: 172 раз. Подякували: 2345 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 31 тра, 2020 14:16 Козак-характерник написав: Shram написав: Потому что тогда оказывается что вы , вместе с Петей, сильно таки обделались... Потому что тогда оказывается что вы , вместе с Петей, сильно таки обделались...

Досить смажити вужа на пательні! Досить смажити вужа на пательні!

Да чудак может одновременно обвинять в "чего изволите?" и в строгом придерживании буквы документов.

Не понимая, что они взаимоисключающие.



И судя по тому, что от документов слишком далек и не интересуется, то так и служил по принципу "чего изволите?"



Но! Теперь сам посчитал себя доросшим)) до исторгающих ... свои хотелки.

И думает, что все откликнутся "чего изволите хотеть". Да чудак может одновременно обвинять в "чего изволите?" и в строгом придерживании буквы документов.Не понимая, что они взаимоисключающие.И судя по тому, что от документов слишком далек и не интересуется, то так и служил по принципу "чего изволите?"Но! Теперь сам посчитал себя доросшим)) до исторгающих ... свои хотелки.И думает, что все откликнутся "чего изволите хотеть". detroytred

Повідомлень: 23060 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1936 раз. Подякували: 3240 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 31 тра, 2020 14:24 detroytred написав: Да чудак может одновременно обвинять в "чего изволите?" и в строгом придерживании буквы документов.

Не понимая, что они взаимоисключающие. Да чудак может одновременно обвинять в "чего изволите?" и в строгом придерживании буквы документов.Не понимая, что они взаимоисключающие. Ти про себе?

1 Ти звинувачуєш вищестоящих у невиконанні...

2 Ти не погоджуєшся, що огульно звинувачуючи - ти такий самий штрафник...



Для тебе є два кольори чорне-біле

для мене море відтінків.кожен з яких в тій чи іншій мірі може перекривати один одного..

В тому що Порошенко керував Україною - як великим бізнесом - є хороші і погані сторони

Хороші - результати цього керівництва кращі ніж результати керівництва Кравчука, Януковича, Зеленського

Погані - керувати можна було й краще.



Так от для мене

Коли середньостатистичні результати кращі (є позитив армія/мова/віра/ ,євровектор, через рік після відходу від влади - економіка не впала,хоча й тримається за рахунок

а - виграного Суду в стокгольмі

б - перечисленням НБУ річних сум( а пройшло всього 4 місяця на момент перечислень)

Тобто економіка тримається за рахунок жирка створеного при попередниках...це правда говорить про те що Порошенко був переконаний що виграє .в противному разі зробив би те саме що Ющенко - спалив всі досягнення,щоб переможцю було гірше...але при цьому(не спаливши) показав що як Державник він вище ніж власні політичні его. Ти про себе?1 Ти звинувачуєш вищестоящих у невиконанні...2 Ти не погоджуєшся, що огульно звинувачуючи - ти такий самий штрафник...Для тебе є два кольори чорне-біледля мене море відтінків.кожен з яких в тій чи іншій мірі може перекривати один одного..В тому що Порошенко керував Україною - як великим бізнесом - є хороші і погані сторониХороші - результати цього керівництва кращі ніж результати керівництва Кравчука, Януковича, ЗеленськогоПогані - керувати можна було й краще.Так от для менеКоли середньостатистичні результати кращі (є позитив армія/мова/віра/ ,євровектор, через рік після відходу від влади - економіка не впала,хоча й тримається за рахунока - виграного Суду в стокгольміб - перечисленням НБУ річних сум( а пройшло всього 4 місяця на момент перечислень)Тобто економіка тримається за рахунок жирка створеного при попередниках...це правда говорить про те що Порошенко був переконаний що виграє .в противному разі зробив би те саме що Ющенко - спалив всі досягнення,щоб переможцю було гірше...але при цьому(не спаливши) показав що як Державник він вище ніж власні політичні его. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Заблокований Повідомлень: 22989 З нами з: 15.01.09 Подякував: 172 раз. Подякували: 2345 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 31 тра, 2020 14:26 budivelnik написав: detroytred написав: Не тупи.

У тебя уже Гиркинд сам по себе действовал. Ещё скажи, что дыровцы тоже сами по себе. Не тупи.У тебя уже Гиркинд сам по себе действовал. Ещё скажи, что дыровцы тоже сами по себе. Це ти тупиш

Те що якийсь задрипаний пенсіонер не бачив наказів в.о Президента - не говорить того ,що цих наказів не було..

Для того , я й показав приклад гіркіна...

Наказів ніхто не бачив - але завдання він виконав...

Дійшло? Це ти тупишТе що якийсь задрипаний пенсіонер не бачив наказів в.о Президента - не говорить того ,що цих наказів не було..Для того , я й показав приклад гіркіна...Наказів ніхто не бачив - але завдання він виконав...Дійшло?

Тяжёлый случай...

Ты вообще не понимаешь о чём речь.

Раз сравниваешь диверсию пенсионера)) гиркинда из рашковании и реакцию президента и Ко Украины! на внешнюю прямую агрессию регулярными подразделениями и частями рфии.

Думай-то хоть немного. Тяжёлый случай...Ты вообще не понимаешь о чём речь.Раз сравниваешь диверсию пенсионера)) гиркинда из рашковании и реакцию президента и Ко Украины! на внешнюю прямую агрессию регулярными подразделениями и частями рфии.Думай-то хоть немного. detroytred

Повідомлень: 23060 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1936 раз. Подякували: 3240 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 31 тра, 2020 14:39 Re: Політичні дискусії Yuri_61 написав: Посмотрел декларации местных чиновнков и охренел от размера их зарплат. Посмотрел декларации местных чиновнков и охренел от размера их зарплат.



Подивіться декларації суддів і вам стане легше, бо вже чиновники відносно них бідні чмошники.

Я не за зрівняйлівку, але бюджетний пиріжок ділять вкрай несправедливо. Подивіться декларації суддів і вам стане легше, бо вже чиновники відносно них бідні чмошники.Я не за зрівняйлівку, але бюджетний пиріжок ділять вкрай несправедливо. Не так добре з грошима, як погано без них. Ой+

Повідомлень: 3418 З нами з: 19.04.12 Подякував: 45 раз. Подякували: 410 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6236623762386239 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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