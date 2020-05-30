Москалику
Тільки не треба пробувати вбивати клин між ЄС і Батьківщиною.
1 Якщо хтось програв з результатом 1 до 3 - це програш ,але не кінець життя
2 Пункт номер один довела і Тимошенко
Програла з результатом 1/3 ,але залишилась в політиці
І Порошенко
Програв з результатом 1/3 - але залишився в політиці.
Це для москаля- Програш=кінець життя
Українці до цього більш спокійні..
Ми вже проходили програш Ющенка-Януковичу... і що ?
Як тільки зрозуміли що янукович не відображає позиції більшості - так відразу його й прогнали...
Ні Зеленський.ні Порошенко .ні Тимошенко - не застрахавані від копняка під зад...
Просто для того ,щоб цей копняк отримати - треба постаратись...
Зеленський поки що балансує...як буде далі - побачимо