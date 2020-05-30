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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 31 тра, 2020 14:09
Shram написав:
Так почему эта разница для вас показатель, а разницу между Зе и По вы не принимаете как показатель?
Москалику
Тільки не треба пробувати вбивати клин між ЄС і Батьківщиною.
1 Якщо хтось програв з результатом 1 до 3 - це програш ,але не кінець життя
2 Пункт номер один довела і Тимошенко
Програла з результатом 1/3 ,але залишилась в політиці
І Порошенко
Програв з результатом 1/3 - але залишився в політиці.
Це для москаля- Програш=кінець життя
Українці до цього більш спокійні..
Ми вже проходили програш Ющенка-Януковичу... і що ?
Як тільки зрозуміли що янукович не відображає позиції більшості - так відразу його й прогнали...
Ні Зеленський.ні Порошенко .ні Тимошенко - не застрахавані від копняка під зад...
Просто для того ,щоб цей копняк отримати - треба постаратись...
Зеленський поки що балансує...як буде далі - побачимо
http://forum.finance.ua/topic93912.html
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budivelnik
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Додано: Нед 31 тра, 2020 14:12
detroytred написав:
Не тупи.
У тебя уже Гиркинд сам по себе действовал. Ещё скажи, что дыровцы тоже сами по себе.
Це ти тупиш
Те що якийсь задрипаний пенсіонер не бачив наказів в.о Президента - не говорить того ,що цих наказів не було..
Для того , я й показав приклад гіркіна...
Наказів ніхто не бачив - але завдання він виконав...
Дійшло?
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budivelnik
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Додано: Нед 31 тра, 2020 14:16
Да чудак может одновременно обвинять в "чего изволите?" и в строгом придерживании буквы документов.
Не понимая, что они взаимоисключающие.
И судя по тому, что от документов слишком далек и не интересуется, то так и служил по принципу "чего изволите?"
Но! Теперь сам посчитал себя доросшим)) до исторгающих ... свои хотелки.
И думает, что все откликнутся "чего изволите хотеть".
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detroytred
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Додано: Нед 31 тра, 2020 14:24
detroytred написав:
Да чудак может одновременно обвинять в "чего изволите?" и в строгом придерживании буквы документов.
Не понимая, что они взаимоисключающие.
Ти про себе?
1 Ти звинувачуєш вищестоящих у невиконанні...
2 Ти не погоджуєшся, що огульно звинувачуючи - ти такий самий штрафник...
Для тебе є два кольори чорне-біле
для мене море відтінків.кожен з яких в тій чи іншій мірі може перекривати один одного..
В тому що Порошенко керував Україною - як великим бізнесом - є хороші і погані сторони
Хороші - результати цього керівництва кращі ніж результати керівництва Кравчука, Януковича, Зеленського
Погані - керувати можна було й краще.
Так от для мене
Коли середньостатистичні результати кращі (є позитив армія/мова/віра/ ,євровектор, через рік після відходу від влади - економіка не впала,хоча й тримається за рахунок
а - виграного Суду в стокгольмі
б - перечисленням НБУ річних сум( а пройшло всього 4 місяця на момент перечислень)
Тобто економіка тримається за рахунок жирка створеного при попередниках...це правда говорить про те що Порошенко був переконаний що виграє .в противному разі зробив би те саме що Ющенко - спалив всі досягнення,щоб переможцю було гірше...але при цьому(не спаливши) показав що як Державник він вище ніж власні політичні его.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Нед 31 тра, 2020 14:26
budivelnik написав: detroytred написав:
Не тупи.
У тебя уже Гиркинд сам по себе действовал. Ещё скажи, что дыровцы тоже сами по себе.
Це ти тупиш
Те що якийсь задрипаний пенсіонер не бачив наказів в.о Президента - не говорить того ,що цих наказів не було..
Для того , я й показав приклад гіркіна...
Наказів ніхто не бачив - але завдання він виконав...
Дійшло?
Тяжёлый случай...
Ты вообще не понимаешь о чём речь.
Раз сравниваешь диверсию пенсионера)) гиркинда из рашковании и реакцию президента и Ко Украины! на внешнюю прямую агрессию регулярными подразделениями и частями рфии.
Думай-то хоть немного.
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detroytred
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Додано: Нед 31 тра, 2020 14:39
Yuri_61 написав:
Посмотрел декларации местных чиновнков и охренел от размера их зарплат.
Подивіться декларації суддів і вам стане легше, бо вже чиновники відносно них бідні чмошники.
Я не за зрівняйлівку, але бюджетний пиріжок ділять вкрай несправедливо.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Додано: Нед 31 тра, 2020 14:42
budivelnik написав: detroytred написав:
Да чудак может одновременно обвинять в "чего изволите?" и в строгом придерживании буквы документов.
Не понимая, что они взаимоисключающие.
Ти про себе?
1 Ти звинувачуєш вищестоящих у невиконанні...
2 Ти не погоджуєшся, що огульно звинувачуючи - ти такий самий штрафник...
Для тебе є два кольори чорне-біле
для мене море відтінків.кожен з яких в тій чи іншій мірі може перекривати один одного..
В тому що Порошенко керував Україною - як великим бізнесом - є хороші і погані сторони
Хороші - результати цього керівництва кращі ніж результати керівництва Кравчука, Януковича, Зеленського
Погані - керувати можна було й краще.
Так от для мене
Коли середньостатистичні результати кращі (є позитив армія/мова/віра/ ,євровектор, через рік після відходу від влади - економіка не впала,хоча й тримається за рахунок
а - виграного Суду в стокгольмі
б - перечисленням НБУ річних сум( а пройшло всього 4 місяця на момент перечислень)
Тобто економіка тримається за рахунок жирка створеного при попередниках...це правда говорить про те що Порошенко був переконаний що виграє .в противному разі зробив би те саме що Ющенко - спалив всі досягнення,щоб переможцю було гірше...але при цьому(не спаливши) показав що як Державник він вище ніж власні політичні его.
Я же тебе указывал, что тебя дальше начала можно не читать.
Ты в основу закладываешь короткую ложь, а потом лепишь длинную оду.
Я не обвиняю Турчинова! Уже много раз тебе на это указывал. Он принял вариант мирного ухода...
Я объяснял почему оказалось столько зрадникив.
Учились крымские и материковые одинаково, но зрадили крымские.
Даже фактор российскости в Крыму не столь существенен. Достаточно было начать процесс активного вооруженного отпора и дальше все в части в одной лодке...
Хоть колеблющийся, хоть нет.
Это азбука мотивации к воевать.
Но чекали ... росла противоположная мотивация. Выросла, что когда пришла команда уходить, осталось столько.
Если бы прорашенскими были изначально, то не было бы даже длительного блокирования частей. Перешли сразу, мир, дружба, жвачка.
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detroytred
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Додано: Нед 31 тра, 2020 14:54
Будивельник такой пурги нанес, что тошно читать. Правда, один тезис, который он очертил, но постеснялся выписать в явном виде, все же важен для осознания: мобилизационные возможности крайне низкие, и вся наступательная риторика политиков и ЛОМов - это игра на диванном псевдо-патриотизме населения. Ситуацию на Донбассе лучше не расконсервировать, а если уж делать это, то будучи на 100% уверенными, что в результате расконсервации не будут спровоцированы военные действия, потому что в случае них - потеряем еще больше территорий и людей...
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Додано: Нед 31 тра, 2020 15:24
Козак-характерник написав: zРадио написав:
игра на диванном псевдо-патриотизме населения.
Генерал диванних військ.
Чья бы корова мычала, козак-вояка.
Ты у меня в бане вместе со Шрамом, можешь не отвечать. Случайно открыл пост.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Додано: Нед 31 тра, 2020 15:28
zРадио написав:
Будивельник такой пурги нанес, что тошно читать. Правда, один тезис, который он очертил, но постеснялся выписать в явном виде, все же важен для осознания: мобилизационные возможности крайне низкие, и вся наступательная риторика политиков и ЛОМов - это игра на диванном псевдо-патриотизме населения.
Согласен.
Это только Детройтред считает, что стоит предъявить приказ с мокрой печатью - и войска с криком "Слава Украине" побегут в штыковую атаку.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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