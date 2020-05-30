Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
zРадио написав:Будивельник такой пурги нанес, что тошно читать. Правда, один тезис, который он очертил, но постеснялся выписать в явном виде, все же важен для осознания: мобилизационные возможности крайне низкие, и вся наступательная риторика политиков и ЛОМов - это игра на диванном псевдо-патриотизме населения.
Согласен. Это только Детройтред считает, что стоит предъявить приказ с мокрой печатью - и войска с криком "Слава Украине" побегут в штыковую атаку.
Ага)))
Только я указывал на другое. На то, что БЕЗ НЕОБХОДИМЫХ оснований (как Вы и прапорщик упростили - приказа с мокрой печатью) войска ТОЧНО НЕ НАЧНУТ боевые действия (атаку, по-Вашему). Это необходимое УСЛОВИЕ.
К тому же я указывал на необходимость всевозможных мер мотивации. В дополнение к этому необходимому условию (бумажке с печатью).
В 2014 году глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин предложил США доставлять астронавтов на Международную космическую станцию "с батута". Основатель компании SpaceX Илон Маск после вчерашнего успешного запуска корабля Crew Dragon с астронавтами ответил ему, заявив, что "батут работает"