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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6237623862396240
Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 15:41

  Starikan написав:
  zРадио написав:Будивельник такой пурги нанес, что тошно читать. Правда, один тезис, который он очертил, но постеснялся выписать в явном виде, все же важен для осознания: мобилизационные возможности крайне низкие, и вся наступательная риторика политиков и ЛОМов - это игра на диванном псевдо-патриотизме населения.

Согласен.
Это только Детройтред считает, что стоит предъявить приказ с мокрой печатью - и войска с криком "Слава Украине" побегут в штыковую атаку.

Ага)))

Только я указывал на другое.
На то, что БЕЗ НЕОБХОДИМЫХ оснований (как Вы и прапорщик упростили - приказа с мокрой печатью) войска ТОЧНО НЕ НАЧНУТ боевые действия (атаку, по-Вашему).
Это необходимое УСЛОВИЕ.

К тому же я указывал на необходимость всевозможных мер мотивации.
В дополнение к этому необходимому условию (бумажке с печатью).
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 15:45

Кратко. 2020-05-31

Кратко. 2020-05-31

1) В США успешно отправили на орбиту ракету компании SpaceX с астронавтами NASA (трансляция, видео запуска)

"Батут работает". Илон Маск потроллил главу Роскосмоса после запуска Crew Dragon
В 2014 году глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин предложил США доставлять астронавтов на Международную космическую станцию "с батута".
Основатель компании SpaceX Илон Маск после вчерашнего успешного запуска корабля Crew Dragon с астронавтами ответил ему, заявив, что "батут работает"

А Маск тот ещё тролляка :)

2) На админгранице с Крымом похитили украинского военного - ВСУ

Похищенного украинского бойца удерживают в оккупированном Крыму – журналист
По словам журналиста, боец находился на пост один, и в момент похищения не был вооружен. Его увели безоружным.

Наверное, нужен приказ из ГенШтаба, чтобы на посту солдат было несколько и были вооружены.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 15:51

pesikot
Не.
Там скорее всего такой же хотелкин сделал, как сам захотел.
А кто - командир части, подразделения или сам боец --- уже не важно.
detroytred
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