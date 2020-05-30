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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6238623962406241>
Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 15:41

  Starikan написав:
  zРадио написав:Будивельник такой пурги нанес, что тошно читать. Правда, один тезис, который он очертил, но постеснялся выписать в явном виде, все же важен для осознания: мобилизационные возможности крайне низкие, и вся наступательная риторика политиков и ЛОМов - это игра на диванном псевдо-патриотизме населения.

Согласен.
Это только Детройтред считает, что стоит предъявить приказ с мокрой печатью - и войска с криком "Слава Украине" побегут в штыковую атаку.

Ага)))

Только я указывал на другое.
На то, что БЕЗ НЕОБХОДИМЫХ оснований (как Вы и прапорщик упростили - приказа с мокрой печатью) войска ТОЧНО НЕ НАЧНУТ боевые действия (атаку, по-Вашему).
Это необходимое УСЛОВИЕ.

К тому же я указывал на необходимость всевозможных мер мотивации.
В дополнение к этому необходимому условию (бумажке с печатью).
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 15:45

Кратко. 2020-05-31

Кратко. 2020-05-31

1) В США успешно отправили на орбиту ракету компании SpaceX с астронавтами NASA (трансляция, видео запуска)

"Батут работает". Илон Маск потроллил главу Роскосмоса после запуска Crew Dragon
В 2014 году глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин предложил США доставлять астронавтов на Международную космическую станцию "с батута".
Основатель компании SpaceX Илон Маск после вчерашнего успешного запуска корабля Crew Dragon с астронавтами ответил ему, заявив, что "батут работает"

А Маск тот ещё тролляка :)

2) На админгранице с Крымом похитили украинского военного - ВСУ

Похищенного украинского бойца удерживают в оккупированном Крыму – журналист
По словам журналиста, боец находился на пост один, и в момент похищения не был вооружен. Его увели безоружным.

Наверное, нужен приказ из ГенШтаба, чтобы на посту солдат было несколько и были вооружены.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 15:51

pesikot
Не.
Там скорее всего такой же хотелкин сделал, как сам захотел.
А кто - командир части, подразделения или сам боец --- уже не важно.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 16:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Новый законопроект Зеленского по мобилизации превращает резервистов в рабов ВСУ
https://hvylya.net/analytics/208314-nov ... -rabov-vsu

Кто не в курсе, но "Слуги народа" решили придумать новую кабалу. В новом законопроекте по призыву резервистов без мобилизации есть очень интересные фишки по военнообязанным. Огромные штрафы за неявку и статьи за уклонение, запрет на заключение трудового договора или контракта без подтверждения из военкомата об учете, обязательная постановка на учет практически всех (как при совке), прямое подчинение резервистов Зе, возможность доукомплектования резервистами любой силовой структуры без их согласия, электронные военные билеты с привязкой к налоговой базе и МВД.
Если простым языком, то это тупая попытка сказочно обогатить генералов и военкомов, поскольку такой закон сгенерирует огромный поток коррупционных денег. Бизнес будут прессовать не только налоговики, но военкомы, потому что за то, чтобы с предприятия не изымали ценные кадры нужно будет заплатить. Не государству, конечно, а в конкретный карман. Никакого другого смысла этот законопроект не имеет. О лохах я даже не говорю. Их будут доить системно, неустанно и со свей пролетарско-шариковско беспощадностью.
Этот законопроект только усугубит негативное отношение к недогосударству, которое превращается в откровенно бессмысленного и опасного монстра. И ни защищать его, ни поддерживать нет никакого рационального смысла. Ну а мы сделаем все, что въ@бать по рейтингу "Слуг народа", чтоб де*** было неповадно генерить всякую херь.
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 16:25

  detroytred написав:pesikot
Не.
Там скорее всего такой же хотелкин сделал, как сам захотел.
А кто - командир части, подразделения или сам боец --- уже не важно.

Вот спецом открыл сообщение.

Ага, теперь уже командир части что-то решает.
А когда часть блокируют неустановленные личности, как в 2014 году, то нужен приказ из ГенШтаба ? Хотя Устав чётко определяет подобные ситуации и описывает действия.

Вот ты сам подтвердил, что в Крыму части сдавали сами командиры и похрен им было на приказ.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 16:34

В Чикаго арестовали более 100 участников негритянского майдана, в том числе девушку, которая бросила в полицейскую машину бутылочку с зажигательной смесью. Смесь не зажглась, но смелой девушке теперь всё-равно грозит пожизненное. Разве так можно прессовать население ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 16:46

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:негритянского майдана


Не політкоректно, по нацистські.
Доб'ються учасники афроамериканського майдану, що білих пригноблять, а тоді опиняться в стані як в Гаяні чи в Кейптауні, а вже не вернеш.
Так як було в Нью Йорку 94% білої раси, а зараз вже в меншості.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 16:50

  freeze написав:В Чикаго арестовали более 100 участников негритянского майдана

Ссылочку :) а то вы начали топорно работать :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 16:53

  Ой+ написав:
  freeze написав:негритянского майдана


Не політкоректно, по нацистські.
Доб'ються учасники афроамериканського майдану


Тоже долгое название, не поэтично, думаю надо назвать - чёрный майдан :mrgreen:
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 16:54

freeze
Кстати, как вам коллега freeze, запуск Crew Dragon ?
Монополия РФ на запуск кораблей для доставки на МКС разрушена
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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