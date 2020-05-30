Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
freeze написав:В Чикаго арестовали более 100 участников негритянского майдана, в том числе девушку, которая бросила в полицейскую машину бутылочку с зажигательной смесью. Смесь не зажглась, но смелой девушке теперь всё-равно грозит пожизненное. Разве так можно прессовать население ?
Не удивлюсь, что за обострением ситуации, провокациями "цветного населения" на разбой и мародерство, стоят кацапчики, и журнашлюхи рашатудей на каждом перекрестке
freeze написав:В Чикаго арестовали более 100 участников негритянского майдана, в том числе девушку, которая бросила в полицейскую машину бутылочку с зажигательной смесью. Смесь не зажглась, но смелой девушке теперь всё-равно грозит пожизненное. Разве так можно прессовать население ?
Не удивлюсь, что за обострением ситуации, провокациями "цветного населения" на разбой и мародерство, стоят кацапчики, и журнашлюхи рашатудей на каждом перекрестке
Без Вовы Путина никуда Он же вроде Трампа привел к власти с помощью хакеров, теперь вероятно хочет поменять на ленивого Байдена, защитника чернокожих.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze написав:В Чикаго арестовали более 100 участников негритянского майдана, в том числе девушку, которая бросила в полицейскую машину бутылочку с зажигательной смесью. Смесь не зажглась, но смелой девушке теперь всё-равно грозит пожизненное. Разве так можно прессовать население ?
Не удивлюсь, что за обострением ситуации, провокациями "цветного населения" на разбой и мародерство, стоят кацапчики, и журнашлюхи рашатудей на каждом перекрестке
Без Вовы Путина никуда Он же вроде Трампа привел к власти с помощью хакеров, теперь вероятно хочет поменять на ленивого Байдена, защитника чернокожих.
Не в смысле что кацапы это заварили. Подобные случаи происходят периодически. Но то, что волнения не успокаиваются, а разгораются, уже совсем не типично, а подобная картинка на руку рашапропагандонам, и в их интересах обострять ситуацию, провоцировать и подливать масла в огонь, чем они успешно регулярно занимаются в разных странах
Faceless написав:Не в смысле что кацапы это заварили. Подобные случаи происходят периодически. Но то, что волнения не успокаиваются, а разгораются, уже совсем не типично, а подобная картинка на руку рашапропагандонам, и в их интересах обострять ситуацию, провоцировать и подливать масла в огонь, чем они успешно регулярно занимаются в разных странах
Но это всё картинки, у Путина денег нет, что бы в каком-то пригороде среднего американского города что-то поднять. ВВП большинства американских штатов в отдельности больше ВВП России. Я думаю, что бюджет американских спецслужб выше бюджета всей России, так что там следят за вопросом постороннего вмешательства.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze написав: Да вчера поностальгировал, смотрел в прямом эфире, даже чуть на слезу не пробило, когда-то и мы были космической державой, тоже что-то запускали. Даже недавно вроде, какой-то Морской старт был.
Глава SpaceX Илон Маск заявил, что Украина сыграла ключевую роль в становлении советской космонавтики. Известно, что любимой ракетой-носителем американского инженера является Зенит, разработанный и сконструированный в Днепре.
Всё так и осталось, Маск использовал наработки
Конкретный Маск вник в тему и запустил пилотируемый корабль. Хотя вяликая космическая российская держава грозилась батутами
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой